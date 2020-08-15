車友跑山推薦：六大必去造訪的旅遊路線與周邊景點

文：BRAD

騎士的假日課表，不外乎就是騎車出遊、跑山，但假期到了卻想不到好去處嗎？MOTO7透過300多份的騎士調查中，整理出前六大必去造訪的旅遊路線與周邊景點，一起來看看車友們都推薦什麼地方吧！

第六名：新北不厭亭（10.4%）

位在瑞芳和雙溪交界處的不厭亭，也是瑞雙公路（102縣道）的最高點，這裡的視野遼闊，憑藉著得天獨厚的地理優勢，一面可遠眺雙溪風景，另一面可俯瞰瑞芳景緻，讓他有著「台北小武嶺」之稱。路途中的102縣蜿蜒而上，左右兩旁則有峽谷包圍，騎乘在山中時是多麼的寂靜且壯觀，102縣道也因此得名「寂寞公路」之美稱。

去完不厭亭之後還可以到附近逛逛，距離九份老街並不算遠，騎車只需15分鐘左右即可抵達。除此之外，沿著瑞金公路走下去還會經過黃金瀑布、十三層遺址等著名景點，可說是北部人能短暫逃離城市喧嘩的選擇之一。

周邊景點：「不厭亭、九份老街、黃金瀑布、十三層遺址、陰陽海、猴硐神社、五分山雷達站」

Photo Credit: ⓥⓘⓣⓐ CC BY 2.0

第五名：屏東霧台（11.8%）

屏東的霧台鄉地處中央山脈，而其中的神山部落以及霧台部落可說是世外桃源，遠離了都市的喧囂。位於台24線上的兩個部落入山前皆須經過三德檢查哨，位於26.8K處，是進入德文、霧台必經之處，外地旅客如果想要參訪必須換證登記證件填寫資料，一車一人登記即可，放行時間為06:00～17:00，想參訪的車友們可別錯過時間了。

在前往神山部落的路上會經過霧台鄉民對外的唯一聯外道路，霧台谷川大橋為目前全國最高的橋梁，同時也是魯凱族原鄉的重要地標，在谷川大橋的下方河道台地則有著谷川部落居住。

前往部落內的車友們可別騎太快了，慢慢的欣賞一旁的山林風景，享受沿途清新的空氣，或是了解一旁魯凱族圖騰的意義，這才是對這座山林的尊重。

周邊景點：「霧台谷川大橋、八八風災紀念碑、伊拉瀑布、神山瀑布、神山部落 、霧台部落」

Photo Credit: Peellden CC BY-SA 4.0 霧台谷川大橋為霧台鄉民唯一對外聯絡道路，也是全台最高的橋梁。

第四名：北宜公路（12.3%）

北宜公路可說是車友們短途旅程的好選擇！連接台北與宜蘭的這條省道全長約為58公里，在雪山隧道通車後就轉變成機車以及自行車族們假日出遊的好去處之一，不論是想要體驗山道騎乘的樂趣、沿途觀賞千島湖、鱷魚潭等美景，或者是打算偕同三五好友坐在32.8K的財茂茶莊喝上一杯咖啡都是不錯的選擇！

不過要注意19.1km至23.1km處設有區間測速，全路段限速僅有40公里，並且時不時會有俗稱「黑箱」或是「三眼」的移動式測速照相在路旁等候，喜歡騎快車的車友們可要小心別太放縱自己的右手了。

周邊景點：「銀河洞瀑布、千島湖、鯉魚潭、八卦茶園、坪林茶業博物館、縣界公園」

第三名：花東縱谷平原（12.5%）

終於來到我們的前三名了！第三名則是由花東縱谷平原所奪得，橫跨花蓮以及台東兩縣市，由菲律賓海板塊以及歐亞大板塊擠壓形成，地形以沖積平原為主，這些豐富的自然資源也讓這片土地增添了不少風采。花東縱谷因為面積過大，因此筆者整理出了一些東部的知名景點，讓車友們能夠挑選自己喜歡的景點做出選擇！

（一）武陵綠色隧道

位於台九線武陵段，全長約4.5公里，沿途風景優美，樟樹以及木麻黃形成了這座迷人的綠色隧道，只要到了雙數周的周六就會舉辦「2626市集」！2626指的就是每個月雙周的周六，從下午兩點到六點，舉辦這個悠閒的農村假日市集，是值得一去的景點之一。

（二）伯朗大道

伯朗大道在近幾年成為熱門景點，一開始因為拍攝了伯朗咖啡廣告而大受歡迎，引來了大量的遊客，而金城武也到此取景，因此又再度受到眾人的矚目，不過因為遊客一窩蜂的湧入，造成了農作物受損的情況，前往觀賞的車友們可要注意別破壞環境。另外伯朗大道上的茄苳樹也此事件被眾人稱為「金城武樹」，有興趣的車友不妨排入行程內，看看這條「翠綠的天堂之路」。

（三）六十石山

每年的八月至九月為金針花季，而六十石山則是絕佳的賞花景點，時值金針花季節，大片的金色號角片佈整座山頭，望眼都是一片片遼闊的金針花田，而俯身一看便能看見整座縱谷的優美田野風采。另外在夜裡時還能看見滿天的銀河，這樣的風景令人心胸開闊，喜歡接觸大自然的車友可不能錯過！

（四）鹿野高台

提到台東鹿野最為人知的可說是熱氣球了，每年的熱氣球季總是吸引大批觀光客前往，看著熱氣球飛上天，不論是大人或是小孩都感到興奮，畢竟平常哪有機會看到這些龐然大物飄浮在空中呢？

除了熱氣球外，還可以到附近觀賞具有特色的景點，像是1922年所設立的鹿野車站，雖然是間小車站，但還是能感受到鹿野所帶給旅客們悠閒的氣息，想體驗熱氣球以及慢步調的車友們不妨參考看看。

周邊景點：「武陵綠色隧道、伯朗大道、六十石山、鹿野高台、鯉魚潭、利吉惡地」

第二名：北海岸以及陽金公路（13.2%）

北海岸位於新北石門，周邊的景點可說是美不勝收，例如老梅石槽，曾經被CNN推薦為台彎八大景點之一的它，不論是日出、日落都有股獨特的風味，可說是北海岸必去景點之一。尤其在每年四、五月時因受到東北季風減弱，石槽上便會長滿青綠色的海藻，綠意盎然的景象更是難得的奇景。

Photo Credit: lienyuan lee CC BY 3.0

觀看完美景後可以選擇從金山區的台二甲線經由陽金公路返回台北市區，回程時還能順道至擎天崗或竹子湖，在旅途中還能體驗到山道騎乘，如果是短途旅程的車友，陽金公路以及北海岸不只能讓你上山還能下海，絕對是一趟值回票價的旅程。

北海岸周邊景點 ：「燭台雙嶼、淺水灣、白沙灣、老梅石糟、青山瀑布、飛碟屋遺址、象鼻岩、忘幽谷」

：「燭台雙嶼、淺水灣、白沙灣、老梅石糟、青山瀑布、飛碟屋遺址、象鼻岩、忘幽谷」 陽金周邊景點：「馬槽橋、竹子湖、擎天崗、中湖戰備道、大屯助航站」

第一名：南投武嶺（40.6％）

我們最受歡迎的熱門景點則是位於中部的南投武嶺！位在南投太魯閣國家公園內的武嶺可說是人生必去的景點之一，武嶺坐落在合歡主峰與東峰間的鞍部，是台灣能駕駛車輛上山能達到的最高點！天氣晴朗時能夠將四周山線盡收眼底。

而位於東部的觀景台位置極佳，可以眺望周邊的奇萊山群以及合歡山綿延的箭竹草坡。視野可說是壯麗遼闊，運氣好時更可以看見翻騰的雲海，意外的景喜令這趟旅程又增添了幾絲風味。

Photo Credit: 欣盈 CC BY-SA 2.0

武嶺位於台14甲公路31.5公里處，從太魯閣經由台8線抵達大禹嶺，轉台14甲線，經小風口、石門山，最後即可抵達武嶺。上山前應該確認車輛狀況以及衣物是否備齊，夏季時應準備薄外套，而冬季時應特別注意防寒能力是否足夠，並且注意路面狀況，冬天時的中橫道路是非常容易結冰的。

在上山前確認車輛油箱是否加滿，否則在上山沒油可是相當麻煩。在時間上建議在中午前抵達， 武嶺在中午過後常常會起大霧或者是下雨，盡量避開天氣不佳的日子出遊會讓旅途更加安全。

周邊景點：「石門山登山隧道、武嶺觀景台、合歡尖山」

出遊前的行前檢查

在開心旅遊前別忘了做好準備！一定要檢查五油一水「汽油、機油、（鍊條油／齒輪油）、剎車油、水箱液」以及輪胎、煞車皮、皮帶／鍊條等其他結構是否正常。如果看上去已經差不多該更換時，提前保養會讓這趟旅程更愉快，畢竟沒人想開心出遊時，卻因為機械故障而錯失這趟旅程。

另一項是做出行程規劃。現今雖然智慧型手機方便，但提前規劃路線故算預計抵達時間還是不可少的。如果是較為長途的旅程，建議可以在路線中規劃加油站、便利商店、中途休息點。此外也得特別注意在行程中經過的路線是否有特殊狀況，例如經常崩塌的蘇花公路或是中橫公路等，試著避開這些容易管制的路線，讓旅途更加順利。

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本文經Moto7專業機車資訊網授權刊登，原文發表於此

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航