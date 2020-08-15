【數位公民週報】 WhatsApp的假訊息防堵機制：請你Google一下

文：陳廷彥、林冠廷

作為世界上最普遍使用的通訊軟體之一，Facebook旗下的WhatsApp就跟LINE等競爭對手一樣，其訊息交換較為私密，收到資訊後一時之間不易查證其正確性，更可能再次夾帶不實謠言傳出，因而在疫情中成為錯誤訊息的溫床。

為此，WhatsApp增加了新規定，只要重複轉發同樣的訊息太多次，就會啟動限制機制，將能再轉發的對象數量縮減為一名，讓全球「高度轉發」的訊息數量下降了70%。此外，WhatsApp更開始實驗，在部分服務地區只要訊息被轉發五次以上，該訊息旁就會冒出放大鏡形狀的按鈕，使用者點擊按鈕就會直接把這些訊息丟到搜尋引擎中查證。目前轉發訊息的搜尋功能還未對所有使用者開放。

日前美眾議院反托拉斯（antitrust，意即反壟斷）小組舉辦的聽證會中，亞馬遜的Jeff Bezos、蘋果的Tim Cook、臉書的Mark Zuckerberg、Google所屬之Alphabet集團Sundar Pichai等五大科技龍頭，在接受議員彙整逾130萬份文件後所提出的壟斷質疑時，仍是以卸責和推託來回應。

根據衛報，議員嚴正指出此五大企業，在各自的領域中因資訊和資源優勢扼殺市場競爭機制，且對依賴其服務的使用者過度收費。如臉書受到批評為了壓制競爭買下Instagram，Zuckerberg竟以臉書幫助Instagram建立安全系統為由替其企業的壟斷行為辯護；蘋果手機的應用程式商店由蘋果獨家營運，喬治亞州議員以有力資料訊問，蘋果商店的規則遭到壟斷且不夠透明，應用程式的開發人員無法掌握流程，只能單方面配合，更抽取付費應用程式高達三成的收入，但Tim Cook覺得有84%應用程式都是免費釋出，且傭金沒有提高，故不算是壟斷。

其它荒謬的應答，可以參考衛報原文與聽證錄影。

由於COVID-19防疫期間多採隔離措施，國際的重大新聞，多藉由Zoom和微軟、Google等通訊軟體。

然而目前人們間彼此通訊的形式和規則，多半綁定於個別軟體上。例如Google Meet就有自己一套標準規範、Slack則使用另一套。英國新創公司Element希望改變此情形，因此開發了開放原始碼的網路Matrix，提供點對點加密、基礎的HTTP API和SDK架構等，可讓開發人員自行建構文字與視訊聊天機制，有能力開發自己的通信服務，而不需將資訊通信技術交給Google、微軟等大型集團。

在Element公司的理想中，他們開發的Element通訊軟體建立在Matrix之上，就跟web早期興盛的瀏覽器Netscape具有同等地位，但是其它通訊軟體仍然可以平等地使用Matrix網路，一同公平競爭。

根據Fast Company，前Google Maps產品經理Clementine Jacoby在工作的過程中，意識到司法機構其實可以比照商業公司，使用資料分析工具幫助降低再犯率。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

Jacoby成立了非營利組織Recidiviz，與司法單位合作，重新整理、消化政府所有的資料，並將其轉換為對於政策規劃有幫助的建議，例如官員應在何時幫助更生人尋找住房等。這些目標在Covid-19肆虐的2020年特別重要，由於許多犯人為了避免感染而提早出獄，他們在回歸社會時將面臨更嚴峻的挑戰，也需要更智慧的解決方法。

Netflix是有名的機器學習大廠，最近其宣布開源Polynote筆記本，對於許多研究資料科學的人可能是具有競爭力的新選擇。資料科學家Jesus Rodriguez就在網路上整理了幾個Polynote的特點：改進編輯體驗、多種程式語言支援、資料視覺化改進、設定與相依性管理、再生產能力等。想要進一步了解Polynote的讀者，可以閱讀Rodriguez的Medium文章。

延伸閱讀

本文經OCFLab授權刊登，原文發表於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航