國民黨的「利益共生」結構，是「黨國菁英」走不出同溫層的主因

國民黨的政黨文化向來以菁英自居，在威權政治壟斷話語權以及儒家思想的等級之下，灌輸了那套「萬般皆下品，唯有讀書高」的優越意識，豈不知這種市場壟斷制度下創造出來的菁英及其論述，也只能適用於黨國體制之中。

不客氣地說，這種「政經一體」或「利益共生」的結構，即為馬克思在歷史唯物論中所描述「經濟基礎的生產力決定上層建築內榮；上層建築的法律、典則、制度規範、議會席次反過來賦予經濟合法性解釋」的意義。

換言之，黨國透過國家資本主義或扈從體制把持了經濟基礎，再建構一套符合這個階級利益的價值觀、歷史觀或意識形態。願意整合在這個結構中的人享有各項紅利，若與之對抗則被扣上「階級敵人」的帽子；諷刺的是，在不同的歷史發展階段「階級敵人」的稱謂有所不同，一黨獨大時稱之為「三合一敵人」（中共同路人、台獨、黨外），在民主化的當下最廉價的說法叫做「民粹主義」。

這套結合個人崇拜、大中國民族主義、儒家思想的文化霸權，曾經是威權時期黨國欽定的意識形態，李登輝前總統的憲政工程就是期待解構人民身上的思想枷鎖，重新注入民主、多元開放、台灣主體、人權等內涵，但這些類似典範轉移的作法，在國民黨既得利益者的認知中猶如「顏色革命」，因此他們一直視這個路線是離經叛道或數典忘祖，即便在民主化與公民社會的當下，這群人一心只想回到兩蔣時期的「那個美好年代」。

在這些人眼中，多元開放與民主政治簡直是洪水猛獸與混亂來源。如果時間可以重新撥回亞洲四小龍的美好歲月，在那裏國民黨依舊一黨獨大，經濟資源全部掌握在國家統合主義的脈絡中，意識形態純化且單一，社會和諧不對立，沒有反對黨與太陽花，沒有性別平權這種精神污染。因此這些人宣稱「寧要強人威權的效率與秩序、也不要民主的混亂與衝突」。

這些語境很熟悉，因為習近平在對內控制與香港議題的處理態度上始終充斥著「穩定壓倒一切，發展是硬道理」的維穩邏輯，於是習的中國夢再度成為這群人的心理投射對象，毫無保留的接受。

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這些人其實只是黨國體制下培養出來的傳聲筒，連真正的有意義菁英都談不上，充其量就是用高八度口吻，然後裝腔作勢覆誦過去公民道德、三民主義或中華文化基本教材的八股宣傳。但為了增加自己的含金量，他們似乎也樂於出國鍍金，條件差的就是眾所皆知的那位女黨主席。但我始終不解的是，這般思想水平還有薄弱世界觀的人，何來自信批評別人是民粹主義？唯一解釋就是她和那位傳統媒體發行人，仍活在上一世紀的六七十年代。

馬英九則是另一種典型，這些「條件較好」的人就走「中山獎學金」的捷徑出國喝洋墨水，在海外唸書之餘還可以接下不少政治任務，對黨的忠貞遂成為日後返國更上一層樓的政治資本。

深入觀察，黨國與優秀青年之間存在一種「互為因果」的共生利用關係，前者需要透過「溫良恭儉讓」的形象創造可以被複製的標竿，後者則努力捍衛豢養自己的母體結構，然後再試圖細胞分裂，衍生出類似陳以信與羅智強之類的人物。在目前公共議題的論述攻防中，他們真以「菁英」自居，像極了自己老闆。

電影《墨攻》裡面有句經典台詞，當公子適與子團比賽射箭落敗時，革離告訴他：「過去你一直是第一，因為你是公子；其實你可以看遠一點，這天下比你想像的要大」。

同樣道理，國民黨的這些大小公子或文人騷客，其實只是昔日黨國保護傘或溫室中的樣板，在過去或許吃香喝辣，當下只能在同溫層取暖。別說對抗綠營論述，連面對韓國瑜這種流寇草包卻全盤繳械、任其擺佈，不愧身為當代的士大夫。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航