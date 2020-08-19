移工地景擬真體驗營，學童扮演「一日移工」體驗異鄉人在台生活

撰文：黃千千｜攝影：王昱文、彭阡晏、江彥杰

「台中1095文史工作室」與「BTS無界塾實驗教育」合辦之「台北移工地景擬真體驗營」於7月17日盛大舉辦，活動有近50名學員參與，透過一連串精心設計的活動內容扮演「一日移工」，讓學員體驗在台移工的休假生活、認識外籍移工相關法規與限制、並進一步將課程所學實際應用在遊戲中，一邊玩樂一邊學習。

活動設定由學員化身印尼籍移工「阿蒂」與「阿國」，在好友莉塔的引導下展開吃喝玩樂各項行程，主辦單位特別製作了精美的居留證與視訊影片，帶領學員進入角色情境中，為闖關活動增添趣味性。

Photo Credit: 移人 主辦單位特別製作了精美的居留證與視訊影片，帶領學員進入角色情境中。

闖關活動共分為5道關卡，每道關卡作答時間為15分鐘。在關卡結束後，小組會獲得下一道關卡的謎題，學員們必須發揮想像力在地圖中發掘線索。除了考驗分工合作與團隊精神，也考驗學員臨急應變的才智。

當移工想家時，往往藉由味蕾撫平鄉愁，東南亞食品百貨「EEC」販售各國泡麵、調味料、飲品、零食、生活用品，是採買的好地方。不過學員們想要購買商品，得先通過老闆娘的考驗，除了利用手邊的資源找出9樣食材的品名與資訊，也得學習辨識「清真認證標章（Halal Logo）」，找到5個符合清真認證的食品才能過關。面對這麼多新鮮又陌生的食材，學員們看得眼花撩亂，直喊好想真的買來吃。也有學員反問老闆娘會不會開發票，有沒有稅金的問題？場面非常熱鬧。

而無法下廚時，小吃店就是尋找家鄉味的選擇。台灣常見的各式東南亞小吃店，結合在地食材與傳統手藝，是新移民維繫生計的方式，也是移工們聯繫情感的據點。

印尼小吃店結合了視覺、味覺、嗅覺、聽覺等多重體驗－在視覺體驗中，學員們透過餐點的照片猜菜名，學習辨識印尼菜最常見的食材及製作方式；在味覺的體驗中，一起吃了香香辣辣的雞肉沙嗲，看看是否能猜到沙嗲使用了花生粉、薑黃、椰奶這三種材料；在嗅覺的體驗中，認識了不同的辛香料，魚露的味道實在讓大家驚呼聲連連；最後再一起學習「好吃、謝謝」的印尼話，學員們表示這道關卡真的好好吃。

Photo Credit: 移人 印尼小吃店關卡結合了視覺、味覺、嗅覺、聽覺等多重體驗。

吃飽喝足後，來到每日最重要的「禮拜」時間。「禮拜」是穆斯林的五項宗教義務之一，每日有五次固定時間的「禮拜」，分別是晨禮（清晨）、晌禮（中午）、晡禮（下午）、昏禮（黃昏）以及宵禮（晚上），也有固定的儀式程序，必須跪拜、誦唸經文等等。在「禮拜」之前，除了得先清洗口、鼻、臉、手、腳，也得換上遮住羞體的衣物，並朝麥加的方向進行跪拜。

在這道關卡中，除了認識「禮拜」這項宗教義務、練習將「禮拜」時間畫下來、使用指北針辨識麥加的方位，也有穆斯林傳統服飾與「禮拜」的親身體驗。學員們一個個化身小小穆斯林，在靜肅的氣氛中學習尊重不同的文化。

Photo Credit: 移人 活動結合日常課程所學，學童練習將「禮拜」時間畫下來。

Photo Credit: 移人 學員練習以指北針辨識麥加的方位，也有穆斯林傳統服飾與「禮拜」的體驗。

完成「禮拜」後，學員們得知阿蒂與阿國收到一封來自印尼母親的家書，趕忙來到傢俱店。打開家書一看，原來是母親希望在台灣賺錢的移工姊弟倆人，能夠幫忙家裡添購一些新傢俱，而且移工可以透過提貨單跨國將傢俱送到府噢。

但對於一個月只有5000元台幣存款的移工來說，每一筆支出都得精打細算。學員們在這道關卡必須思考如何以最少的錢買到最多的商品、判斷商品的重要性與優先順序，以及分期付款的計算方式等等。有許多學員光是看到最新型號的3C產品就忘了自己正在闖關，也有學員被產品的價格弄得眼花撩亂，開玩笑地說：「好想跟媽媽說沒有收到信啊，這樣就不用買了……」。

Photo Credit: 移人 打開家書一看，原來是母親希望在台灣賺錢的移工姊弟，能夠幫忙家裡添購一些新傢俱。

吃飽喝足、買完家具後，阿蒂與阿國來到台北車站稍作休息。台北車站因為沒有足夠的座椅，移工們習慣坐在大廳的地板上聊天，就如同許許多多到國外旅遊的台灣人一樣，尋找一個稍作喘息的空間。然而路過往來的人們，總是不經意地對移工訴說充滿歧視的言論，讓扮演移工的學員們體會到一股感同身受的心痛與不舒服。

幸好，還有「燦爛時光」的地板圖書館，讓移工可以獲得心靈上的慰藉，讓沒有台灣身分的移工可以輕鬆借閱書籍，讓這些飄洋過海來到異鄉的遊子也擁有學習的機會。只不過阿蒂與阿國不小心把準備借書的ISBN碼給忘了，學員們只好加入東南亞文化知識PK賽，以獲得ISBN碼的線索。在這道關卡中，除了增進對東南亞文化的瞭解，也認識了「燦爛時光」地板圖書館與相關書籍。

闖關結束後，學員們紛紛回到教室討論起今日遊戲的內容，有人累到忍不住打瞌睡，卻又難掩興奮之情。因為學期間已經修習過相關課程，在這次的活動中並未感受到明顯的文化衝擊，面對不同的題項反應快速，當感受到移工所遭受的歧視時，也會主動提出反對意見。

而在所有的關卡中，有實際感官體驗的活動 －－ 例如食物與語言學習，學員們的參與度較高，反而是需要花時間計算、動腦的題目，得耗費更大的專注力。然團體活動就如同小型社會的縮影，有人擅長找資料、有人擅長回答問題、有人則扮演開心果，逗得關主哈哈笑。最重要的不是成績與表現，而是過程中彼此懂得相互管理、相互照應，讓活動在此起彼落的歡笑聲中畫下完美的句點。

本文獲移人Migrants' Park授權轉載，原文發表於此。

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責任編輯：吳象元

核稿編輯：杜晉軒