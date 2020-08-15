上星期五（8月7日）立秋，有人埋怨天氣仍然很熱，但又有人說早上起床覺得有點涼爽感覺，把人搞糊塗，讓我們看氣候數字。

把全年日子分五天為一組，計算三十年內香港天文台的平均氣溫，得出附圖，立春和立秋的陽曆日期只有兩三天的差異，標記在圖中。

立秋時分氣溫開始有輕微下降趨勢，但是以數字看仍然處於高位，可以說立秋只是標記熱到盡頭，不是說不熱，因此請勿投訴立秋後依然很熱，至於說最近起床覺得稍涼，有點事實基礎，一則氣溫氣候平均理應輕微下降，二則今年這段時間又剛好下了幾天雨為香港降溫。

順便看立春，正如以前講過1，雖然俗語說「大地回春」，其實時值一年最冷的時刻，「春」字只是給大家一個希望，不會更冷了，可以盼望天氣稍後相對暖一些。

立春和立秋兩個節氣都是氣溫升降趨勢的轉折點，本身不是暖或涼的符號。

註：

1《草雲居》 2018年2月4日：立春的天氣十分冷

文章獲作者授權轉載，原文看作者網誌

責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex