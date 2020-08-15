被大巨蛋屋頂「閃瞎」無法可管 ：台北市沒有光害法規，遠雄要學校掛窗簾

經過長期抗爭、磋商、多次設計變更以及「停工」期間各種工程施作疑慮，台北市建管處仍在2020年8月7日同意遠雄大巨蛋復工。

話雖如此，這個位於國父紀念館和松山菸廠之間，被網友惡搞打卡點為「大巨蛋遺址」的爭議並沒有因復工止息，從建築物本身的工安隱憂，到對周遭居民的環境、交通、光害等影響，都隨著大巨蛋正式宣布復工後，更顯嚴重。

影響1300位學童和居民的光害，遠雄用「掛窗簾」解決

早在2019年中，鄰近大巨蛋的光復國小就在正式復工前大巨蛋搭設屋頂時，遭受「鈦板屋頂」陽光反射下的光害所困。當時台北市議員許淑華指出，光復國小有高達43間教室受到影響，操場和屋頂運動場也遭受嚴重光害，影響1300位學童的視力健康。

然而根據《中時電子報》報導，當時大巨蛋方面僅指出教室內可用窗簾遮光，甚至表示未來「灰塵累積就不會反光」。針對周遭居民的抗議，台北市政府大巨蛋籌備處副執行長陳世浩也僅表示，屋頂使用材質在出廠前都經過測試，折射率都符合規定，針對居民的反映已要求遠雄出面協助居民，都發局也表示，光害問題應由遠雄負責。

事實上，根據《中央社》報導，大巨蛋2020年3月25日的復工前環評，一大討論重點就是巨蛋屋頂的光害問題。當時遠雄企業集團的發言人表示，屋頂的光害持續與學校溝通、鄰近學校和部分住戶已安裝遮光簾，操場正配合學校決定是否安裝遮光設施，塗料部分仍在進行實驗。

但直至建管處宣布復工後，在陽光普照的日子，大巨蛋的反光仍然嚴重，除了光復國小外，包括松菸文創園區的辦公大樓、光復南路與忠孝東路等重要幹道上的用路人，以及周遭區域住戶都仍深受困擾，除了視力的傷害，甚至可能導致交通意外。

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早在2012年就嘗試闖關的「光害法」，今天仍躺在市議會裡

在大城市中，從白天的建築外牆反光到夜間的霓虹燈廣告看板，都可能造成光害，因此許多城市都有訂定「光害防治法」來限制招牌亮度，避免影響居民，但台北市並沒有完善的「光害法規」。

其實早在1992年，台北市政府就曾出相關概念，2012年台北市政府環保局也首次研擬「台北市光害防治管理自治條例草案」，旨在管制招牌廣告、建築物反光材質等光源。之後，環保局將法案名稱改為「台北市光害管制自治條例草案」，並分別在2015年與2017年嘗試在議會闖關。

在法規中，民眾覺得遭受光害並行檢舉後，環保局即會至檢舉人指定之地點測量光源的輝度和照度，也規範廣告物光源在晚間10點至上午8點不得閃爍。

然而，環保局的數次提案，之後均未被排入審議議程，因過屆未審而無疾而終。

《自由時報》報導，台北市環保局空污噪音防制科科長楊梅華表示，雖然台北市訂有「台北市廣告物管理自治條例」，但裏頭並未針對光害進行規定，若接到民眾陳情會向業者進行勸導、協調，但無法針對光害進行開罰。

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松菸、捷運站、刑事警察局，都是受波及的「巨蛋鄰居」

除了光害，大巨蛋2012年動工後也接連發生多項工安爭議。

2015年5月逸仙路側捷運軌道下的混凝土產生5公分的裂縫，可能影響捷運的結構安全；2015年9月松菸文創園區內的亞洲第一座「紅點設計博物館」，疑似因為遠雄施工影響展場受損漏水、場地溢漿而遷出；2016年5月緊鄰大巨蛋施工場域的刑事警察局也發生地層下陷。

此外，在2018年1月和2020年4月，市定古蹟松山菸廠的鍋爐房煙囪也分別發生傾斜和裂縫，2020年8月也因為施工而封閉松菸文創的其中一個出口4天，且在封閉期間鋸樹，對生態和文化資產接產生破壞。

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核稿編輯：翁世航