中美貿易戰的一些粗淺觀察

文：梁啟智

事先聲明，貿易議題不是我的專長。以下是我從美國普查局（United States Census Bureau）拿來的數據所作的一些觀察，以數論數，思考一下美國的入口關稅會否繼續，有錯漏請指正。簡單來說，我看到以下數點：

美國從中國入口的貨物價值在2018和2019年之間有明顯下跌，不過要注意2018年本身的數字十分高，現在大約是回到2013年即是奧巴馬年代的水平。 不過，不同入口類別之間差別很大，有些類別例如電腦週邊出現插水式的下跌，但也有些類別例如古董則不跌升反。 對於大幅下跌的類別，我發現同一時間美國從越南和台灣進口這些產品的金額大幅上升。 美國對中國的入口關稅會否繼續，視乎當局是否相信該等貨源已找到或無法找到中國以外的供應。

好，我們開始討論。

以下是美國從中國入口的貨物價值，藍色是奧巴馬年代，橙紅色是特朗普年代。可以見到，其實特朗普執政頭一兩年都繼續升，到2019年關稅大規模生效之後才開始跌。就2018和2019年來說，入口總額從5,397億（美元，下同）下跌至4,522億，跌幅為874億，或16%。不過，2018年的數字本身是歷史高位，現在總體不過是跌回奧巴馬時代水平（當然，計及通脹的話，不跌也是跌了）。

至於今年頭三個月估計因為疫情急跌，不過後來又回到奧巴馬時代水平。

當然，整體數字有時不能作準，要再看不同類別。一看之下，發現類別之間差別十分之大，有些跌幅驚人，有些不跌反升。以入口價值變幅排序，跌得最多的是電腦週邊（例如滑鼠或者鍵盤），從325億下跌到187億，不見了138億，跌幅達42%，十分嚇人。通信器材方面，也從339億下跌到244億，不見了94億，跌幅近28%。

在數據的另一端，有些類別卻不受影響，藝術品、古董，和郵票，升了2億，或12%。讓我最奇怪的是煮食器材，升了4億，或6%，不知道是不是數據反應滯後所致。

（由2018年到2019年）

美國減少從中國入口，那麼相關的需求現在如何滿足？再看越南和台灣的數據，我得到了一些啟示。

美國從中國入口的手提電話及其他家居用品下跌了73億；與此同時，美國從越南入口同類產品上升了61億。這一來一回，似乎印證了坊間聲稱大批工廠從中國大陸遷到越南的說法。

再看台灣，美國從台灣入口電腦和電腦週邊分別增加了27億和28億，而這兩個類別剛好正是中國大陸方面跌幅較大的類別。

中美貿易戰下，中國大陸的鄰近地區似乎得到不少好處。台灣對美國出口年增長是19%，越南有36%，柬埔寨更有41%。

（由2018年到2019年）

（由2018年到2019年）

從上面的數據來看，特朗普對中國施加的入口關稅在某些行業似乎是有明顯影響的。隨美國大選來臨，關稅應否繼續也成為辯論題目。在說下去之前，我們得先講清楚關稅是甚麼來的：關稅的徵收對象不是中國的出口商，而是美國的入口商。至於最後誰人負擔，要麼最後轉到美國的消費者身上，要麼就是美國的入口商向中國的出口商壓價；當中的變數，在於這些產品有多大可能改在其他地方進口，又或改在美國生產，使得中國的出口商不得不減價來維持競爭力。

從上述數據來看，好像是電腦週邊這類貨品，把工廠從中國搬走應該不會太過困難，這些貨物本身的價格又不貴，消費者對價格改變也相對敏感，於是美國的入口商就有較大的迴轉空間，中國受的打擊就會很大。

但例如藝術品、古董，和郵票，要買中國貨的很難可以在中國以外找到替代品，買貨的也是為求心頭好，便較難受到影響。

最麻煩的情況，是如果有些貨品美國本身是有必要，又無法在中國以外找到替代貨源，那麼關稅就會變成美國政府傷害美國百姓，是一個自損三千卻對敵無礙的無謂政策。就數據來看，我懷疑農業機械就是一例。這些貨品在美國的需求很大，但從中國的入口額在貿易戰下仍然上升。

Photo Credit: Reuters/ 達志影像

接下來，無論誰人當選總統，都要作出一個重要的判斷：持續關稅對美國是否利多於弊。如果相信剩下來的貨品早晚都會找到中國以外的貨源，則關稅可以繼續（甚至可以用來支援開發美國本土的貨源）；但如果貨源轉移已經七七八八，剩下來的貨品都不會找到中國以外的貨源，則關稅應該取消，免除美國消費者在疫情下的負擔。

這條問題，我沒有答案，恐怕要美國本土的專家才能回答。有些貨源要變可能不是真的那麼困難，例如原來茶葉進口就下跌了，可能美國人覺得不飲中國茶改飲其他茶也可以；但有些產品的生產工序可能都在中國境內有優勢，一時三刻實在無法搬走；也可能有一些產品關係到國家安全，寧願貴一點也要堅持自己生產（畢竟中國自己也是這樣）。我懷疑正常的政府應該不會選擇一刀切處理，有些會繼續徵稅，有些研究過後發現搞不定則會取消吧。

最後，以上只談到中國出口美國的情況，沒有談到美國出口中國的情況，那些大豆粟米到底弄成如何，這個有機會再寫。這兒也沒有談到中國失去美國市場後，有沒有找到其他市場來替代，這個數據我猜恐怕會有點難找。

最後最後，當香港製造變成中國製造後，香港有哪些行業會受打擊？查看美國從香港進口貨物的數據，除了美國出口後再入口的類別外，頭三位都是珠寶玉石，提議記者朋友可以訪問相關行業。再往下數則是電訊和家居產品，玩具成衣，還有電力裝置等。當中多少是真香港製造，多少是後期製作的香港製造，則不得而知了。

文章獲作者授權轉載，原文看作者Medium

責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex