以色列與阿聯和談：川普邀功，歐盟樂見，巴勒斯坦感覺背叛，土耳其揚言斷交

2020年8月14日，川普、以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu，港譯「內塔尼亞胡」）和阿布達比邦王儲穆罕默德（Mohammed bin Zayed Al-Nahyan）發表聯合聲明，表示「同意以色列和阿拉伯聯合大公國全面關係正常化」。

聲明中指出，以色列和阿聯的代表將會於未來幾週內會晤，簽署有關投資、觀光、航班直飛、安全保障以及互設大使館等雙邊協定。對此，巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmud Abbas）認為是對巴勒斯坦人的背叛，破壞了他們爭取獨立的鬥爭，世界各國在之後也皆表達了不同的態度。

歐盟與德國：這是中東和平進程的新動能

《中央社》報導，在以色列與阿拉伯聯合大公國的和平協議簽屬後，歐盟對兩國建立外交關係表示歡迎，並重申支持中東地區出現國與國的和平協議。

歐盟外交事務發言人馬斯拉里（Nabila Massrali）表示：「關係正常化將對雙方有利。這不僅對於兩國也對區域穩定很重要。這兩個國家都是我們的夥伴」，也指出歐盟已經「準備好為了以色列與巴勒斯坦恢復談判而努力。」

針對以色列承諾中止占領巴勒斯坦領土的計畫，歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）也在推特發文表示：「中止占領是正面的一步。這類計畫現在應該全部放棄。歐盟希望以色列與巴勒斯坦恢復談判，以達成依國際社會同意的標準為基礎的國與國解決方案。」

Photo Credit: Reuters / 達志影像 德國外長馬斯

對此，現為歐盟輪值主席國的德國，也表示樂見以色列併吞行動的終止。

《中央社》引述法新社報導，德國外交部長馬斯（Heiko Maas）在聲明中表示，以色列與阿聯關係正常化是「對該地區和平是項重大貢獻」，並以致電以色列外交部長對「這歷史性的一步」表達慶賀，也認為這項協議「能為中東地區和平進程帶來新的動能。」

土耳其考慮與阿聯中斷外交關係，約旦認為處理不當可能加劇衝突

有別於歐盟的正面回應，與以色列長期以來有加薩走廊的歷史仇恨和回教與基督教之宗教矛盾的土耳其，對於兩國和談做出了非常負面的回應，土耳其總統艾爾多安（Recep Tayyip Erdogan）也揚言關閉在阿布達比的大使館，甚至中斷與阿聯大公國的外交關係。

《中央社》報導，艾爾多安表示自己「已對外交部長下達一道命令，可能中斷與阿布達比當局的外交關係，或是召回我們的大使。」土耳其外交部也表示，歷史將永遠不會原諒阿拉伯聯合大公國這樣的「偽善行為」。

Photo Credit: Reuters / 達志影像 土耳其總統艾爾多安

在與阿聯合談之前「唯二」承認以色列的阿拉伯國家約旦，也對以色列與阿聯的和談做出回應。

英國《衛報》報導，約旦外長沙法迪（Ayman Safadi）表示，兩國和談對區域所產生的影響，得端看以色列後續面對以巴衝突的態度，如果以色列無法與巴勒斯坦在各方的爭議尋求進展，一旦衝突加劇，可能會引燃整個區域的問題。

沙法迪也表示，除了停止國土侵占外，以色列「也應該停止侵害巴勒斯坦權益的種種非法行為。」

美國主導的「乾淨網路」計畫，以色列也在其中

就在以色列與阿聯宣布和平協議的同時，美國官員也表示近期將與以色列達成協議，承諾新一代5G行動通訊網路不會採用中國科技。

根據《中央社》引述路透社報導，該名官員表示「幾週內」美以兩國就很可能會簽署備忘錄，呼應以色列當地媒體《耶路撒冷郵報》（Jerusalem Post）日前報導美國相信以色列將採取「5G乾淨網路」的做法，選擇只讓可信的供應商參與5G網路。

在此之前，美國因為擔憂中國主宰5G基礎建設市場，也以消除中國共產黨等威權惡意方面對於自由世界資料隱私、安全、人權的「長期」威脅為名，不斷施壓不要採用中國華為技術有限公司製造的5G網路設備，英國首相強生（Boris Johnson）上個月就下令在2027年底前全面移除國內5G網路中的華為設備。

根據美國國務院網站，以色列、澳洲、加拿大、日本、台灣和歐洲多國，皆是華府「乾淨網路」計畫合作夥伴。

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核稿編輯：翁世航