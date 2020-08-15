【關鍵時事】我不相信李眉蓁會覺得「鵝蛋」很好笑

文：Ping Fang Li

忽然有點感慨李眉蓁。

她讓我最「不舒服」的不是蘭姆酒，不是海水沖馬桶，不是盜用mojito，也不是論文抄別人。而是她面對周遭的人用她的性別身份開玩笑時，她默默接受。

李眉蓁日前舉辦婦女後援會活動，李眉蓁婆婆蔡梅紅也到場助講，大讚李眉蓁是個「好媳婦」，然後因為當時論文爭議還在延燒，婆婆脫口就說「如果說假的，那胸部變小」，引發熱議，很多人認為，怎麼可以用女性胸部開玩笑，有物化女性之嫌，當時的李眉蓁不方便說什麼，反正婆婆是在說自己的胸部，可能沒關係吧？

而到了選前之夜，萬眾注目的韓國瑜在幫她站台助選時，公開說出她曾經「多想生孩子但不成功」然後向他求助的事情；韓國瑜講了一個鵝蛋的故事，說他和李佳芬結婚八年沒孩子，聽了個老太太建議，用電鍋蒸鵝蛋，一天吃兩顆，不久之後就生了一個有鵝蛋臉的女兒韓冰。

然後他接著要李眉蓁告訴全場「10萬人」吃了幾顆鵝蛋，李眉蓁在江啟臣、李乾龍、周錫瑋等諸多男性的包圍之下，乖順的回答：「吃了100多顆」，韓國瑜聽了超級開心哈哈笑個不停，繼續吹噓自己的鵝蛋秘方。最後只帶到一句毫無邏輯的「李眉蓁很愛小孩，很關心下一代」。

我其實不相信曾經流產過的李眉蓁，傻到會覺得這真的很好笑。這對我來說這已經接近羞辱了，到底是什麼樣的環境教育，讓一個女性政治人物要選擇忍受這些事？

又或者該問的可能是，是什麼樣的社會，讓我們還可以繼續接受、容忍一個主要政黨的政治人物，在公開場合講這樣的笑話，而所有人都在哈哈笑，包括被笑的那個人。

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