韓國瑜「鵝蛋論」：讓人誤以為政治就是表演的人，比什麼都危險

韓國瑜所謂「吃鵝蛋生子」有正確答案嗎？

當然沒有。

那他為何鋪了長梗？在李眉蓁選前之夜，自爆李想再多生幾個，但生不出來，揭露自己婚後八年生不出來，聽到蒸鵝蛋的偏方、老婆很快懷孕，因此生出了有鵝蛋臉的韓冰。韓還說，此後李眉蓁見面都向他報告，吃了鵝蛋，總共一百多顆，他還要李夫「練好身體」，期待兩人多子多孫。

韓國瑜說了這麼多，只為了帶出一句話：李眉蓁真性情，和他之間充滿歡笑，對選民有責任、對下一代充滿愛心。

支持者或許叫好。不少人回憶起他「哏王」的性格，滿足對政治八卦與窺私的快感。但這番話，充滿意識形態，很多人笑不出來。

姑且不論，李眉蓁41歲、育有一女，還生不生得出來。對於很多不孕的夫妻，這樣的玩笑、努力，並不好笑。韓缺乏同理心。至於李眉蓁每次見到韓都說鵝蛋，吃了多少，加強了外界對她政治順民，對韓畢恭畢敬的味道。最後，韓打趣要李的老公練好身體，算個游走邊緣的黃腔。

韓國瑜成就了自己。對李眉蓁的選情加分嗎？國民黨的戰略與戰術呢？泛藍支持者何去何從？似乎，都不在考量之列。

韓的精妙之處，在於把政治、政策分割開來。用最淺顯、易懂的方式，說明一般人未必明瞭，自己未必能實踐的政治味。最後，把政治簡化為說服力、點閱率和群眾魅力。

韓國瑜的演說，除了鵝蛋論，要選民投藍、把陳其邁送回行政院當閣揆「買一送一」的嘴砲，此外幾乎沒有實質動人之處。

政治能力，可以作為推行政策的手段，或追求個人權力的武器。然而，民主政治的本質，必須具備有意義的內涵，讓人民選擇出一種價值觀。徒具說服力的人，是不可能做出任何政治實踐的。韓國瑜的潮水退了、屁股光了嗎？他的野心，有待明年國民黨主席選舉、2022市長與2024總統大選驗證。

但韓國瑜仍是個危險人物。

讓人誤以為政治就是表演的人，比什麼都危險。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航