全面加裝冷氣前的思考題：學校要的是「冷風服務」，不是冷氣機

文：吳心萍（主婦聯盟資深主任）

行政院要求全國中小學在2022年前，全面加裝冷氣。雖可理解政府想要避免學童受到熱傷害的初衷。但政府機關看待校園環境的營造，應該提升到永續的高度眼光。

也就是說，面對氣候變遷，除了冷氣，該有更永續、更全盤的策略。

例如，在學校屋頂上裝設太陽能板，在太陽能板的遮陰下，下方的教室就可降溫約3、5度。全面裝冷氣後，預估用電將增加3億1千萬度的用電，增加約8億1千萬元的電費，而太陽能板不但能減少對冷氣的需求，還可以讓學校在售電電費上抽成。比如彰化，校舍太陽能發電的部分收益，就成為學生營養午餐的加菜金。

全台校舍裝置比例，不到四成

聽起來裝設太陽能板對學校的好處多多，但很可惜，台灣22個縣市裡，高達16個縣市，中小學裝設太陽能的比例不到50%。全台平均也只有不到四成的學校安裝。

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從上表我們還看到，北部的都會區縣市，用電高但裝設率卻偏低，若只單純因北部陽光較弱，那麼日照充足的中南部縣市，照道理施作率應比北部明顯高出許多才對，但數據仍顯示，許多中南部縣市的施作率也還是不到一半。

縣市政府應看到，太陽能除收益外的好處

大部分的中小學屋頂係由縣市政府統一標租，使得許多學校的屋頂，若面積不夠大（通常系統商要求100kw以上），可能就被判定不具商業效益，小規模的校舍就會因此被打入冷宮。

開頭已經提到，政府看待校舍的視角，應該要更全面。許多學校已經在擔心，裝冷氣後，用電超過契約容量將要付罰款。而太陽能帶來的降溫效果，就能間接減少電費支出，或，搭配儲能供學校自用，也一樣能降低學校的尖峰用電。

此外，太陽能板還可以搭配支架，搭建出頂樓的半室外空間，增加學生在烈日或雨天時在室外活動的機會。

建議縣市政府在公開招標時，應設計讓系統商施作小屋頂的誘因或要求。例如縣市的太陽能設備補助都只能給非公有屋頂，若小規模的校舍也可以使用到補助，就可以增加誘因；或直接指定系統商也要施作哪幾座小規模校舍。

Photo Credit: 中央社

學校要的是冷風，不是冷氣機

建議中央及地方政府，在接下來要執行裝設冷氣時，可以採用更彈性的作法，也就是只租不買，這種「冷風服務」其實就類似辦公室租影印機的模式，這樣設備出問題時，是由廠商維修，而不是學校總務處。這可以讓總務主任們減少維護冷氣的工作負擔，讓老師們好好把時間放在孩子的教育上。

至於已裝冷氣的縣市，更應把經費用在改善校園環境上。端看台北的國小裝設率達92%，國中更達100%，還有新竹市、桃園市、嘉義市等等，都進入已裝設或已規畫的階段，針對這些超前的縣市，更應將資源投入在建立永續校園上，例如：

改善校園微氣候，檢視校園風廊、種植綠簾及樹木 校舍新建或改建，除應落實建築的隔熱設計外。也可增設外遮陽、窗戶貼隔熱貼，也可在不傷害校樹的前提下設置光電風雨球場

氣候變遷下的高溫，已經成為常態，因此，避免學童熱傷害，應有裝冷氣外更全面的作為。因此，前瞻計畫裡也不應僅有裝冷氣的規劃。希望教育部、縣市政府及中央可以用更全面的視野，來打造下一代永續的學習環境。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航