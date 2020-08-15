得票不到三成、慘輸陳其邁43萬票，李眉蓁：高雄市民是最大贏家

高雄市長補選今（15）日傍晚6點完成開票。從開票10分鐘內，民進黨候選人陳其邁就快速拉開差距，在6點6分全數投開票所都完成投票，陳其邁以67萬1804票當選高雄市長，票數遠超過李眉蓁的24萬8478票、吳益政的3萬8960票，囊括了超過7成的選票。李眉蓁也在黨主席江啟臣陪同下宣布敗選，並恭喜高雄市長陳其邁。

高市選委會統計，全高市選舉人數230萬1597人，直至下午2點止，全市投票率為三成四。換算起來等於不到80萬人投票，最後的總投票率則為41%。

據統計，2014年市長選舉投票率6成6，2018年市長選舉投票率7成3，今（2020）年1月總統大選投票率7成4，今年6月罷韓投票，高雄市投票人總數229萬9981人，約96萬人投票，投票率為42.14%。

李眉蓁：高雄市民是最大贏家

李眉蓁在競選總部召開記者會，黨主席將啟臣、秘書長李乾龍等都陪同在側，李眉蓁戴著口罩，神情嚴肅表示，這場高雄市的最終戰役，非常漫長，整個過程也像外面的天氣般陰晴不定，偶爾還會雷雨交加，「但終於結束了。」李眉蓁也表示，這場選戰讓她倍數成長，我知道自己努力不夠、很多地方學習改進，面對敗選我也願意扛下所有責任。她要感謝國民黨主席提名，以及全部黨內先進同志都替他加油，這場選舉「有遺憾但沒有委屈」。



李眉蓁也表示，這場選戰最大贏家就是高雄市民，因為這段時間大家重新注意、關心高雄，高雄現在的困境跟問題也被凸顯出來，今天高雄人做了決定，她也要恭喜陳其邁先生，期許陳其邁未來好好帶領高雄。她相信高雄明天會更好。

李眉蓁表示，選舉造成對立激化，她要呼籲支持者們，大家保持開心的心情，給陳其邁一個領導未來高雄的機會，也期待他能解決高雄許多問題，包括負債，未來促進產業轉型、人口成長，重拾第二大成的榮耀。未來在高雄市議會裡，她也會繼續監督陳其邁。

國民黨基本盤遭破，李眉蓁成為「得票新低」紀錄創始人

對國民黨來說，這是在2020總統大選大敗、罷韓以93萬高票通過的首場大選，也是黨主席江啟臣上任後，親自操盤的第一場選戰，攸關江啟臣的黨內領導威信，以及黨未來在高雄的佈局。原本傳出有可能「藍白合作」，但國民黨在最後一刻推出自己的候選人市議員李眉蓁。

國民黨中央與李眉蓁陣營同步發動「貪腐攻勢」，試圖延續韓國瑜先前高雄「又老又窮」以及民進黨「又貪又腐」的戰略。這段時間包括黨中央、國民黨立法院黨團也多次召開記者會，鎖定不同的標的，攻擊民進黨的「國營事業酬庸」、「政府標案留給自己人」等爭議，企圖配合選戰主軸強化民進黨貪腐、國民黨清廉執政的形象。

全黨上下也都傾力替李眉蓁助選，包括全台各地所有縣市首長、前總統馬英九、前立法院長王金平、前黨主席朱立倫、吳敦義等，甚至連高雄市長韓國瑜都出面替李眉蓁站台助選。

外傳國民黨中央設下「李眉蓁333防線」，亦即開票結果維持支持度三成，拿下30萬選票，輸給陳其邁選票30萬以內，李眉蓁就算「完成階段性任務」。

2010年高雄縣市舉辦縣市合併後的首次市長選舉，當時國民黨候選人、前立委黃昭順拿下39萬票，2014年改由前高雄縣長楊秋興出馬，選票更增加到45萬票，如今李眉蓁以24萬票，成了「國民黨得票新低」的紀錄締造者。

李眉蓁出身楠梓、左營區，也已經在此區連任3屆議員，有一定基本盤，從過去投票傾向這裡也一向被視為是藍營鐵票區。在2018年的大選中韓國瑜的得票率贏過對手陳其邁超過20％，李眉蓁這次雖然倉促提槍上陣參選，即使勝算有限，可在韓國瑜協助站台輔選之下，藉機接收韓粉，擴大自己的政治實力，為下一次的立委選戰準備升級。

核稿編輯：翁世航