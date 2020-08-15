與民眾黨合作失利，吳益政得票不到5%無法拿回保證金

（首圖為吳益政和柯文哲在競選期間共同掃街拜票）



親民黨籍，已經在高雄的新興、苓雅和前金區連任5屆資深高雄市議員吳益政，這次和民眾黨合作，也是民眾黨成立政黨以來，首次參與地方首長的選舉。下午4點開始開票後，吳益政的得票率一直維持在4-5％之間，在開票尚未完全結束前，吳益政在5點15分就承認敗選，最終他以3萬8960票，得票率4.06%，輸給兩位對手陳其邁和李眉蓁。

吳益政也在民眾黨立委蔡壁如的陪同下，召開記者會，他表示感謝大家的支持，並強調高雄的空汙環境、財政負債等問題在選舉過後都依然存在，期許未來能和陳其邁市長一起共商解決之道，並說往後有需要都樂意協助，「因為我們都是高雄人，過去、現在、未來我們都在這裡。」

吳益政表示，這次選舉要感謝很多年輕人不看藍綠的支持，給他很大的鼓勵。他也希望年輕人能培養更多能力，並能和不同同溫層溝通，不要像是兩個不同國家的人在對抗，這樣台灣才會更好。他表示，台灣面對諸多強權，要團結並發展自己的主體性，建立更好的政治文化。

吳益政的女兒吳洛瑩也陪爸爸一起開記者會，她表示，對選舉宣傳有不夠的地方會加強改進，並指出「人民才是城市的主人」，對於人民做出的決定也非常感謝。她在選舉期間看見基層的許多問題，「這場選舉重要的是過程，讓每個候選人看到這個城市很根本的問題，」她並強調，選舉不是政治的遊戲，每張選票都是人民很深的寄託；她也期許在野黨要繼續努力監督，並期勉大家要一起變得更好。

最終因為吳益政的得票率也未超過5%門檻，將無法拿回保證金。

吳益政與民眾黨合作宣告「無效」

吳益政這次參選主打高雄財政問題、永續城市、循環經濟、產業升級等公共議題，並強調自己是「藍綠之外的第三選擇」，也和過去民眾黨經常強調「藍綠一樣差」的調性一致。

在政見發表會後，吳益政的民調數字一度將和李眉蓁「黃金交叉」，兩人相距僅有1%，可能會出現棄保效應，在陳其邁大幅領先的情況下，淺藍民眾將票改投給吳益政。但結果吳益政的選票比預期的還低，雖然國民黨也沒保住基本盤三成支持，但無法確定這些選票是否就流向吳益政。

此次市長補選，也被視為民眾黨2022年在高雄拼市長，與柯文哲欲挑戰2024年總統大位的試水溫之戰，柯文哲選前一個月來，幾乎每逢周六、周日都在高雄為吳益政輔選，日前在台灣民眾黨首次黨員大會上，也全黨動員替吳益政拉票造勢。

Photo Credit: 中央社

然而吳益政最終票數不僅遠少於2020年大選時民眾黨當時的政黨票約14萬票（約8.51%的得票率）；也低於當時民眾黨在高雄市所有立委候選人的總票數約5萬票，這結果恐怕也對柯文哲未來的總統之路亮起了警訊。

柯文哲並未和吳益政共同召開敗選記者會，他在臉書上發文表示，3個候選人當中，他們提出了最完整的政策白皮書，讓大家知道選舉還是要做正事。他也認為，吳益政18年的問政經驗禁得起考驗，提出了相當多前瞻性的政策，希望當選的陳其邁市長，能夠予以參考。



柯文哲也表示，要再次感謝每一位支持台灣民眾黨，支持吳益政的好朋友，在選舉過程中給的幫助。「反省改進是我們的文化，所以這一次的結果，我們會詳細檢討，繼續改進讓更多市民朋友認同我們。」

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核稿編輯：翁世航