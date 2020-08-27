《歐文．亞隆的心理治療文學》：鼓勵「自我坦露」的人，必須對潛伏其中的羞恥有足夠的敏感

文：傑佛瑞・柏曼（Jeffrey Berman）

亞隆的自我坦露

《團體心理治療的理論與實務》的頭四版中，歐文．亞隆（Irvin D. Yalom）偶爾謹慎地自我坦露，而且總是處於此時此刻。他將自己之所以能認知到「此時此刻」治療的重要性，歸功於一位「非常聰慧的心理學家」朵若瑟・加伍德（Dorothy Semenow Garwood），亞隆結束軍旅生活之後參加全國訓練實驗課程（National Training Laboratory）時，加入了加伍德帶領的一個團體治療。「當她在團體一開始就說，『我希望我們大家完全待在此時此刻。』我真是一團困惑。」亞隆告訴喬塞爾森：「這對我是新鮮的事。」（p.39）

在他的臨床故事裡，亞隆常常用第三人稱描述一位沒有給予名字的治療師，或是一位男性協同治療師，此人可能就是亞隆本人。偶爾，他用第一人稱寫到自己，提供關於這位治療師的負面細節，而這些細節很少成為精神醫學個案研究的內容。他最為自我坦露的時刻之一，出現在他描述三位女性團體成員表現出受到他強烈的性吸引力，對另一位男性協同治療師卻沒有這種反應。於是亞隆請她們協助他找到他無意間引發病患對他產生性反應的盲點：

我的邀請引發團體成員針對對兩位治療師的感覺，做了一段長而有意思的討論。不少人都同意，我們兩個是十分不同的，我比較愛慕虛榮、比較注意我的外表及衣著，而且我的發言十分精確，使得我有一種吸引他人、溫文優雅的氣質。 另一位治療師在外表及行為上比較邋遢，他比較常在他還搞不清楚狀況時就發言，他做得比較冒險，比較願意犯錯，也因此比較對病人有助益。這些回饋在我聽來是蠻正確的，我以前也聽過，所以也告知了團體。那個星期我都在想著他們的評語，並在下次聚會中謝謝團體，告訴他們這些對我很有幫助。（p.208，中文版p.213）

我不知道有沒有別的男性治療師在教科書、個案研究或回憶錄裡承認，女性病患受到他強烈吸引的部分因為在於治療師愛慕虛榮。即使治療師願意如此自我坦露，也不太可能使用「溫文優雅」（suave perfection）這種自我調侃的用詞。治療師也不會將病患帶有性意味的行為歸因於治療師的盲點。更強烈諷刺的是，亞隆承認他那邋遢、不清楚狀況、願意犯錯的協同治療師對病患更有幫助。

另一次，亞隆以第三人稱提到自己，描述對自己在團體中的行為感到不滿。「他認為自己太過主導某些事情、太過活躍、太引導了。無疑地，因為他內疚前二次的缺席，所以今天他就盡可能地貢獻以做為補償。」（p.435，中文版p.453）。

有時候，病患的批評曝露出了亞隆人性的一面。多年前病患問他為什麼戴著銅手環時，他說是為了醫治網球肘，病患對這說法的審判既敏捷又無情。「他們覺得生氣，因為他們認為我怎麼會這麼迷信或接受任何庸醫的治療方法（他們幾個月來都在責備我太科學與不夠人性化）。有些人認為，如果我多花點時間和我的病人在一起，少去網球場把手肘弄傷，大家都會好過些。」（p.194，中文版p.198）下一頁，他描述團體成員抱怨說很難找到他，一位成員幫他說話，順帶提到他曾經打過電話給亞隆，而亞隆忘記跟大家提起這件事情。「他們嘲笑我說：『你的潛意識在哪裡？』」

「這似乎是我們都會有的想法」：遲來的自我坦露

《團體心理治療的理論與實務》裡最令人感到興味的自我坦露是匿名的。這本教科書前四版的第一章包含一段稱為「普同感」的內容，亞隆在其中指出，接受心理治療的病患大部分都害怕「他們的不幸是獨特的」。當這些病患發現團體其他成員有類似的恐懼時，會感到解脫。解脫來自知道「每個人都在同一條船上」，這在個人治療中也是一樣。然後亞隆舉出以下例子，顯示共識確認（consensual validation）的重要性：

有一次，我和一位病人回顧另一個治療師為他進行的600小時個別分析，當我問及治療中對他最有意義的事件時，他想起當他深深苦惱於對母親的感受時，他竟然同時無視於強烈相依的情感，希望母親早日過世，如此他便能繼承龐大的財產。他的分析師在此刻簡要地說道：「那似乎是我們都會有的想法。」那毫無虛飾的話給予了無限的安慰，而能使病人更進一步檢視他的錯雜愛恨。（p.10，中文版p.6）

讓這段臨床插曲在亞隆第一本教科書中的許多故事裡顯得與眾不同的，是十九年後他在《愛情劊子手》裡重提此事，在此亞隆首度揭露他說的就是他本人。在描述一位「對以父親為恥的自己深感羞恥」的病患時，亞隆回想起他的第一位分析師奧利芙・史密斯（Olive Smith）三十年前對他說的話。「（我之所以記得很清楚，我想，是因為這是她在和我共處的600個小時裡，唯一稍微牽涉到個人的話，也是最有幫助的話。）我說了一些對我母親很惡劣的感受，因而非常不安，而奧利芙・史密斯傾身靠向沙發，輕聲說道：『這似乎正是我們都會有的想法。』」（p.120）。

對於亞隆遲來的自我坦露，我們應該說什麼呢？他在1970年《團體心理治療的理論與實務》剛出版的時候，並未準備好公開承認，第二、第三或第四版出版時，他也沒有準備好。到了《愛情劊子手》出版時，他才準備好，有足夠的自信可以揭露他和父母的衝突關係中令他極為尷尬的細節。他在自己的教科書中提到了治療時很少討論的「三大禁忌」：性、金錢、死亡（p.152）。現在他準備好與讀者分享其中兩個禁忌主題了。正如奧利芙・史密斯用「我們」兩字表示她和亞隆一樣，承認了她自己的陰暗面，亞隆現在也準備好透過承認自己與讀者一脈相承的人性，安慰要《愛情劊子手》的讀者。

鼓勵自我坦露這種冒著風險的藝術的人，必須對潛伏其中的羞恥有足夠的敏感。美國心理學家希爾凡・湯金斯（Silvan Tomkins）、耶魯臨床心理學家海倫・路易斯（Helen Block Lewis）和瑞士精神分析學家里昂・沃姆沙爾（Leon Wurmser）讓我們更深刻地了解羞恥的作用力。例如，沃姆沙爾指出羞恥的三個不同意義：害怕丟臉，鄙視的感覺，以及避免暴露以防丟臉的性格特質。和這些理論家不同的是，亞隆一再地坦露自己的羞恥，從而成為病患的模範。

亞隆遲來的自我坦露是送給讀者的禮物，讓讀者知道黑暗的情緒是我們的一部分，因而感到放心。藉由揭露了那位舉發自己基本衝動的治療師身分，他便是在身體力行自己對於謹慎自我坦露的信念。我們可以猜測，亞隆在寫《愛情劊子手》時，對於首次用文字坦露他心中多年的負擔，一定感到非常高興吧。

亞隆在自我坦露方面的改變，也包括表達方式的改變。在《團體心理治療的理論與實務》裡，他的行文從頭到尾都非常清楚明確，完全沒有心理學行話，但是文字沒有之後的著作那麼生動引人（學者都知道，生動引人的文字不怎麼打動得了升等委員會）。亞隆在隱喻上的才華非常明顯，例如他挖苦自己是受到「起訴」而「放低姿勢」，這個隱喻讓我們想到卡夫卡（Kafka）的《審判》（The Trial）。亞隆不僅僅提到自己可望獲得遺產，甚而是「貪心地」期待得到。而且他用幾個單音節的字，捕捉住他的分析師接受並化解了陰影自我潛在致命本質的力量。

Photo Credit: Haemmerli CC BY-SA 4.0

揭開治療的神祕面紗

《團體心理治療的理論與實務》宣告了亞隆持續一生致力於揭開治療神祕面紗的開端。有很多原因使得這本書始終是一個里程碑，包括書中急切地堅持治療師要保持透明。亞隆的真實在書的每一頁都可看到。任何阻撓真實的事物都會成為治療的障礙。例如，在教科書第四版中，他反對1993年《美國精神醫學期刊》一篇建議治療師迴避治療核心所在的「人性」的文章。套用亞隆的話，那篇文章以「充滿維多莉亞時代的語調，警告精神科醫生不要提供病患咖啡或茶，不要以名字稱呼病患，不要以自己名字自稱，永遠不要超過五十分鐘的會談時間，永遠不可以在每天工作時間的最後一個小時和病患晤談（因為這時候最容易觸犯行為規範），永遠不要碰觸病患──甚至連面對一位覺得自己像是被驅逐的痲瘋患者的愛滋病患，在治療上需要碰觸時，對於捏捏手臂或拍拍背部這樣的動作都應該謹慎並加以記錄。」

亞隆堅持認為，這些訓誡「對治療關係有強烈的腐蝕力」（p.212）。這篇惹人厭惡的文獻的共同作者名字出現在參考書目裡，但是名字拼錯了，正確的是：古賽爾（T. Gutheil）和葛巴爾德（G. Gabbard）。對這兩位作者的批評也出現在第五版，但是亞隆更改了他的評語：「值得讚許的是，1993年那篇文章的兩位作者認知到了他們第一篇文章對於治療產生打擊的影響，並在五年之後寫了第二篇文章，針對第一篇文章引起的過度反應加以更正。」（p.226）。

造成災難的自我坦露

亞隆從未美化真相，或是將自己的失敗合理化。他也不會說出過於令人不安的話，讓病患或讀者無法接受。但是這不會阻止他揭露「心理治療師最終、最可怕的祕密」，那就是「團體治療室裡充滿張力的戲碼，在治療師的生活中扮演一個非常小、被區隔開來的角色。」亞隆只揭露了一次這個祕密──向一個精神科實習醫生的治療團體吐露的，這個團體對於他即將為了長達一學期的教授休假而離開的狀況感到哀傷。他向團體指出一個他們已經知道但拒絕承認的事實：

「比起他們對我的重要性，我對他們更重要得多了。畢竟，我有很多病患，他們卻只有一位治療師。他們在與自己病患的心理治療工作中，清楚知道這種不平衡，但是從未將之套用在自己身上。當他們認清這個真相，發現自己並沒有什麼特別，面對心理治療固有的殘酷現實時，全部倒抽了一口氣。」（p.211-212）

亞隆原本可以軟化這個殘酷的事實，說他幾個月後就會回來，說他雖然不在了，仍然會祝福他們，並且相信他們就算沒有他還是會成功。他可以說他只不過是個傳達不討喜的訊息的人。他也可以引述他以前的分析師的話：「這似乎就是我們都會有的想法。」但是我們猜想，藉由呈現出他也是心理治療固有的殘酷的一部分，亞隆容許他的病患，事實上應該是鼓勵他的病患，破除他的理想形象，從而讓他們比較容易在沒有他的情況下也做得到。

諷刺的是，雖然亞隆從未修飾這個「心理治療師最終、最可怕的祕密」，他的小說和心理治療故事呈現了另一個同樣值得注意的祕密。在《叔本華的眼淚》（The Schopenhauer Cure）裡，即將死亡的心理治療師朱利斯・赫茲菲德（Julius Hertzfeld）對團體成員的需要，正如同他們需要他一樣。他想要在工作中死去的希望，得建立在執行他摯愛的工作直到生命終點。那個團體的成員，無論是個人或整體，對於朱利斯都是不可或缺的，正如他對他們那樣。

即使提出了諸如治療師自我坦露這樣激進的想法，亞隆還是在他教科書第四版和第五版中建議「凡事保持中庸」。「治療師的隱瞞也有恰當的一席之地；而最有幫助的治療師絕不是最完整且持續一致地坦露自己的人。」（第四版，p.213）喜愛文學的亞隆忍不住幫這一句加上註解：許多「治療上更狂野的創新」都來自南加州。然後他提到諾貝爾獎得主索爾・貝羅（Saul Bellow）「在《抓住這一天》（Seize the Day）裡充滿想像力的概念，描述一個人斜斜拿著一張很大的美國地圖說：『一切沒有拴住或用螺絲釘住的東西都滑到南加州去了。』」

「渴望更有人性的關係」

《愛情劊子手》和《當尼采哭泣》（When Nietzsche Wept）出版之後，亞隆收到「一大堆病患和治療師寫來的信，證明了人們對於治療這場冒險中帶有更多人性關係，普遍感到興趣與渴望」（p.205）。《團體心理治療的理論與實務》不斷更新版本，證明了它持續切中問題要害。

他在《亞隆文選》中表示，每一版的修訂都需要花兩年緊湊的工作（p.5）。這本教科書依然是病患、治療師和一般大眾最佳的指引。亞隆明白，即使他全力以赴，也無法寫盡個人或團體治療的一切，而且他敦促讀者保持質疑的精神，尤其當他告訴一位病患說：「你賦予我太多智慧了」的時候（p.209）。這大概是書中少數幾句會讓讀者不同意的話之一吧。

相關書摘 ▶《歐文．亞隆的心理治療文學》：海明威自殺的原因之一，正是對死亡的恐懼

書籍介紹

本文摘錄自《歐文．亞隆的心理治療文學》，心靈工坊出版

作者：傑佛瑞・柏曼（Jeffrey Berman）

譯者：丁凡

存在主義心理治療師歐文・亞隆的著作一直廣受大眾喜愛，他的小說魅力甚至超越許多文學創作。本書由熱愛亞隆作品的紐約州立大學文學教授傑佛瑞・柏曼執筆，細數亞隆著作幕前幕後的精彩點滴。

亞隆的作品匯集了心理治療中常見的議題：治療師的自我揭露、移情與反移情、醫病的性界限、死亡焦慮、存在的痛苦等等；有的是心理治療之所以成功的「魔法關鍵」，有的是生命共有的艱難大問，為何亞隆能處理得絲絲入扣、令人動容？為歷史名人做心理傳記的靈感從何而來？他本人又是如何周旋在「作家」和「心理治療師」兩種身分之間？

本書爬梳了亞隆的非文學與文學著作，包含《團體心理治療的理論與實務》、《日漸親近》、《存在心理治療》、《短期團體心理治療》、《愛情劊子手》、《當尼采哭泣》、《診療椅上的謊言》、《叔本華的眼淚》、《斯賓諾莎問題》、《凝視太陽》、《一日浮生》與《成為我自己：歐文·亞隆回憶錄》等作品。

這是一本亞隆迷寫給亞隆迷的真情鉅作，也邀請廣大讀者一起進入歐文・亞隆深刻的心理治療小說世界。

Photo Credit: 心靈工坊出版社

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航