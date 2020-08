《歐文．亞隆的心理治療文學》：海明威自殺的原因之一，正是對死亡的恐懼

文:傑佛瑞・柏曼(Jeffrey Berman)

海明威的死亡焦慮

海明威的死亡焦慮和庫伯勒-羅斯不同,而亞隆對這位小說家誇大的英勇典範有一個值得注意的觀察,在這典範中「沒有年老和衰弱存在的餘地,因為年老和衰弱散發著平凡的氣息。」然後亞隆寫到一個自相矛盾的情況,海明威自殺的原因之一正是對死亡的恐懼。「許多人實際上都說過『我對死亡害怕到忍不住想要自殺』這樣的話。」(p.122)

海明威最具自傳意味的小說《戰地鐘聲》(For Whom the Bell Tolls, 1940),詳細描繪了對於自殺的恐懼,小說中羅伯特.喬丹(Robert Jordan)在結尾時即將發生的英雄式死亡,其實是經過偽裝的自殺。喬丹一生中最大的恐懼就是步上他父親的後塵,他父親是自殺身亡,跟海明威的父親一樣。

亞隆沒有討論這本小說,但是有提到十六世紀英國玄學派詩人約翰.多恩(John Donne, 1572-1631)的佈道詞──《戰地鐘聲》原文書名的來源。亞隆引述了兩行多恩的佈道詞,「因此,永遠不要試圖知道喪鐘為誰而響。它是為你而響」,藉此強調對許多人而言,「親密夥伴的死亡提供了一個人對自身死亡最私密的確認」(p.168)。

歐文和瑪莉蓮.亞隆一起寫了一篇關於海明威的文章,1971年6月在《精神醫學總檔案》(Archives of General Psychiatry)發表,之後也被收錄在《亞隆文選》裡。這篇文章發表多年之後,美國歷史學家肯尼斯.林恩(Kenneth S. Lynn)於1987年出版了具開創性的心理傳記,揭露了海明威的母親葛莉絲.海明威(Grace Hemingway)扶養自己的頭兩個小孩,瑪莎琳(Marcelline)和歐內斯特(Ernest),將這兩個相差一歲半的孩子當成相同性別的雙胞胎養大。葛莉絲讓兒子穿女孩的衣服,一直穿到六歲。

有幾位文學評論家,包括阿帕拉契州立大學英文教授卡爾.艾比(Carl Eby),都認為無論是在生活與創作上,這個經驗對海明威建構和探究性別與身分認同,都有一輩子的影響。這個新的研究鞏固了亞隆夫婦認為海明威的理想我和真實我之間劇烈分裂的主要論點。

「當理想化的形象既嚴格又難以企及,如同對海明威的情形那樣,就可能造成悲劇後果:個人無法在真實生活中趨近理想形象超越人類的能耐,現實終究會入侵,於是他明白了他想要的樣貌和他真實的樣貌之間存在的那個差距。」(p.290)海明威年老之後,這個分裂擴大到了致命的地步。「當我們讀到海明威六十歲時那些可笑的不當行為,會忍不住想要像《李爾王》裡的弄臣一樣大喊:『你不應該在變得有智慧之前就老了!』」(p.302)

然而,亞隆夫婦的某些說法值得商榷。他們認為海明威厭惡女性的短篇小說〈法蘭西斯.馬克柏的短暫幸福生活〉(The Short Happy Life of Francis Macomber)裡,主角的妻子射死丈夫是一起意外事故,但是這一點仍有爭議,很多證據顯示其實是蓄意謀殺。亞隆夫婦認為《戰地春夢》主角佛瑞德列克(Frederic)的情人凱瑟琳.巴克利(Catherine Barkley)生產後死去「相當沒有意義」,但「沒有意義」正是海明威接下來那句尼采式句子的用意:「這世界擊碎了每一個人,而之後許多人在破碎之處變得強大。但是那些不肯破碎的人,世界會將之宰殺。」(p.249)

海明威決定讓凱瑟琳死去還有其他心理方面的理由,包括美國文學評論家莱斯利.菲德勒(Leslie Fiedler, 1917-2003)在《美國小說中的愛與死》(Love and Death in the American Novel)裡諷刺的觀察:如果凱瑟琳沒有死,她會變成海明威筆下常見的潑婦。

桑頓.懷爾德的見解認為,如果海明威讀了他的傳記,會覺得自己生命的「祕密」沒被揭露,而亞隆在《存在心理治療》裡對此表示贊同,但事實與此相反,當曾任賓州州立大學英文教授的菲利普.楊(Philip Young, 1918-1991)將他的心理傳記研究初稿寄給海明威時,這位小說家嚇壞了。楊分析了海明威小說中的重要角色,發現每一位都有生理或心理的創傷,他認為這和海明威在第一次世界大戰時受到的重傷有關,那時他被破擊砲彈擊中,幾乎喪命。

海明威堅持楊的研究不但侵犯隱私,並且傷害了他寫作的能力。海明威憤怒地聲稱,在世作家不應該讓自己的生活變成一本打開的書供他人閱讀和分析。海明威威脅要阻止楊出版這本心理傳記研究,但是最後還是軟化下來,於是這本書於1952年出版了。楊在1996年新版的前言中惋惜地回憶1961年7月2日接到的幾通電話,那些電話「恭喜」他預言正確。如同楊在前言所寫的,他在1952年的書中並沒有「預言」海明威會自殺,而是描述了「海明威的生活和工作的情況、模式、過程,自殺的行為並非完全與之牴觸。」(p.3)

亞隆夫婦非常謹慎,不在文章中做過多的主張。他們沒有試圖解釋海明威的天才,但是他們很有說服力地呈現海明威文字背後反擊恐懼的動機。他們同意海明威對美國作家賀屈鈉(A. E. Hotchner, 1917-2020)吐露的那句名言,他的「分析師」就是他的那台可羅娜(Corona)打字機。反擊恐懼這個動機是許多作家背後的驅動力,但是在海明威的例子中,這個動力仍然無法讓他活下去,尤其當他發現自己在生命將近尾聲之際無法寫作之時。

洞見在強化治療關係中扮演的角色

與佛洛伊德一樣,亞隆相信知識就是力量,對於心理改變與成長十分重要。亞隆認為,在治療中有了洞見卻不改變,是不夠的。他引述了美國精神分析師兼作家艾倫.惠里斯(Allen Wheelis, 1915-2007)1950年的觀察:「只有當治療讓病患採取新的行為模式,才可能帶來個性的改變。沒有行動的話,無論在實際和理論上都不可能有真正的改變。」(p.286-287)後來在《存在心理治療》中,亞隆引述了惠里斯另一篇發表於1956年的文章中的一段,關於「坐在人生岔路口的」人因為需要放棄什麼,而無法做出決定(p.318)。

亞隆對於為何洞見會強化治療關係,提出了一個新的解釋。亞隆曾說過:「尋找理解,提供了形成治療師與病患關係的脈絡;這是把病患和治療師連結在一起的黏著劑;讓他們全神貫注在互相給予滿足的工作中。」(p.340)病患因為從治療師那裡接收到的注意而感到滿足,治療師協助他們理解自己的行為中,之前所不知道的一面;至於治療師則因為知性與心理上有所發現的挑戰,而感到滿足。

但是這是否表示,非關心理的詮釋在治療中可能有效?亞隆承認,是的,然後解釋為什麼。「如果星座、薩滿、魔法的解釋可以增進一個人的掌控感,進而有了內在的個人改變,那麼,它就是有效的(要注意,附帶條件就是必須符合這個人的參照架構)。從跨文化的精神醫學研究發現,有許多證據支持我的立場;在最原始的文化中,只有魔法或宗教解釋能夠獲得接受,因此,魔法或宗教解釋就是有效並能獲得成功。」(p.344)

經驗的支持

同時代的研究支持亞隆認為「治療師與病患關係是治療核心」的信念。威斯康辛大學諮商心理學榮譽教授布魯斯.汪姆坡德(Bruce E. Wampold)和猶他大學教育心理學助理教授查克.艾默爾(Zac E. Imel)長期鑽研大量的實證研究,結論是同理心「與預後的相關性,要比心理治療中的任何其他研究變數更高」(p.211)

兩位研究者證實了美國心理學家索爾.羅森茲維格(Saul Rosenzweig)1963年的假說,認為所有的治療方法,只要好好運用,都一樣能成功。羅森茲維格引用路易斯.卡羅(Lewis Carroll)1865年的小說《愛麗絲夢遊仙境》(Alice in Wonderland),將自己的推測稱之為「渡渡鳥效應」(Dodo bird effect)。「最後,渡渡鳥說:『每個人都贏了,每個人都會有獎品。』」汪姆坡德和艾默爾說,「渡渡鳥假說通過了許多測試,因此必須被視為是『正確』,直到某一天出現足夠的反面證據為止。」(p.156)

亞隆不否認移情關係的重要性,移情牽涉到病患將自己的情感(通常是與過去某人之間的情感)投射到治療師身上,但是他主張,是現在的關係,在此時此地,產生療癒。亞隆小說裡的分析師不像佛洛伊德,對挖掘病患的過去比較沒有興趣,而是對調查病患現在的存在的細節有興趣。對於存在心理治療師而言,最重要的是病患現在和未來的選擇,而不是過去的選擇。

存在的罪惡感

亞隆在《存在心理治療》中提供了一個罪惡感的分類。傳統的罪惡感指的是真實或想像的、對別人犯了錯,存在的罪惡感卻來自懊悔,是「覺察到未曾活過的人生、未曾實現的可能性。」(p.320)在指出沒有人能夠像卡夫卡那樣深刻描述存在的罪惡感之後,亞隆針對《審判》(The Trial)裡喬瑟夫(Joseph K.)的罪惡感,提出一個敏銳的分析。「如同讀者逐漸明白的,喬瑟夫面對的是一個內在的法庭,一個駐紮在他自己內在深處的法庭。」(p.283)

喬瑟夫一直不懂,他的罪惡是虛度一生,沒有抓住機會去實踐自己的命運——這一直是尼采和卡夫卡的主題。事實上,亞隆所有的小說都是在呈現這個內在法庭。有趣的是,瑪莉蓮.亞隆在約翰霍普金斯大學寫的博士論文,就是〈卡夫卡與卡繆之中的審判神話〉(The Myth of the Trial in Kafka and Camus)。

在《存在心理治療》後面的〈意志〉(Willing)那一章裡,亞隆認為,存在的罪惡感來自拒絕為自己生命負責任。但是,責任是一把雙面刃:「如果一個人接受對自己生命負有責任,並做出改變的決定,這意味著只有他一人得為自己生命中過往的殘破負責,而且很久之前就可以有所改變。」(p.320)

創造力

亞隆在《存在心理治療》中只短暫提到創造力,但是這個主題在他之後的著作變得越來越重要。他指出,有創造力的生活總是有意義的。他提到幾位小說家、詩人、畫家、哲學家、心理學家和天文學家,他們克服了生理或心理缺陷,對藝術和科學做出卓越的貢獻。他特別提出貝多芬,作為歷史上創造力戰勝絕望的最偉大例子:

「貝多芬說得很明白,他的藝術使他不至於自殺。在二十三歲的年紀,貝多芬因為耳聾而感到絕望,他寫道:『很少事情能夠阻止我結束生命。唯有藝術讓我回心轉意。哎,對我來說,在我完成所有我想要做的事情之前便離開人世,似乎是不可能的,於是我在這悲慘的生命中苟延殘喘著。」(p.435)亞隆小說中的好幾位角色,包括斯賓諾莎、叔本華、尼采和佛洛伊德,都會同意貝多芬的看法,認為追求創造是他們生命中最偉大的目標,一個讓他們的生命有了意義的目標。

存在的孤立

正如罪惡感有不同種類,孤立也有不同種類:人際關係上的孤立,或寂寞,指的是和別人缺乏連結;個人內在的孤立,指心靈有一部分和其他部分分裂開來,例如強迫症;以及佔據了亞隆主要注意的存在的孤獨感。存在的孤立可能指的是自己和他人之間「無法跨越的鴻溝」,或是自己和世界更根本的分離。

亞隆承認自己受益於馬丁.海德格(Martin Heidegger)之類的哲學家、阿爾貝.卡謬(Albert Camus)這類的小說家,以及馬丁.布伯(Martin Buber)等理論家,他們對存在的孤立提供了非常有力的描述。與他們一樣,亞隆也相信,一個人和他人的關係無法消滅存在的孤立。

矛盾的是,雖然我們每一個人都是孤單的,我們卻能和別人分享我們的寂寞,從而協助我們自己和他人忍受痛苦的孤立。

「我相信,如果我們能夠承認我們存在之中的孤立處境,並堅決面對孤立,我們將能夠懷著愛面對別人。反之,如果我們在寂寞的深淵前被恐懼征服,我們將無法朝向他人伸出手,只能無法控制地對著他們晃動手臂,試圖不要在存在的海洋中滅頂。」(p.363)

在亞隆的任何書裡,沒有比這段話更能將亞隆對生命的看法傳達得如此生動、簡潔的了。用不著將亞隆的複雜角色簡化為單一的概念,我們就可以說,他所有的故事都是這個主題的各種變奏。

為了描繪存在的寂寞,亞隆轉向了奧地利猶太哲學家馬丁.布伯(1878-1965)。布伯認為存在主要是關係,由兩種對話構成:我─你,以及我─它。亞隆贊成「我─你」的關係,並引述了布伯的話:「每一個參與者心裡都有他人獨特的存有,並且懷著想要在自己跟他人之間建立一個活生生的對等關係,而轉向他人。」(p.366)認知到在我─你和我─它的關係之間必須取得平衡,亞隆回憶起猶太教士希勒爾(Hillel)的話:「如果我不為了自己,那麼誰會?而如果我只是為了自己,那麼我是誰?」(p.367)

亞隆尊敬強烈主張與宇宙高度合而為一的奧祕傳統,但是他擔心會造成喪失自我(ego)的後果,致使自己(self)滅絕。這種「融合」,無論是和另一個人、團體或信念融合,都是「和魔鬼打交道」,會導致存在的罪惡感,「這種罪惡感的哀傷悲嘆著我們每個人未曾活過的人生。」(p.381)

亞隆沒有試圖掩藏他的現世主義[譯註],但他不是像佛洛伊德那樣專斷的無神論者,而他拒絕宗教並不意味著拒絕靈性。在他最後一本小說《斯賓諾莎問題》(The Spinoza Problem)中,亞隆描述哲學家欣喜若狂地將身分認同當作一個遺失的分離部份般予以擺脫,但是這個幾近神祕主義的經驗並非亞隆的個人經驗。

譯註:現世主義指在社會生活中排除宗教成分。

