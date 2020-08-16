英國暫停為香港警察等組織提供訓練

英國國防部表示，英國陸軍和空軍暫停向香港警隊、飛行服務隊及海事青年團提供訓練。

英國《衛報》（Guardian）旗下的《觀察家報》（Obserber）15日報道，當局指有關決定是因應新型冠狀病毒（COVID-19）疫情，但國防部發言人證實，該計劃會在疫情過後重新審視。

國防部發言人表示，英國政府表明，訂立《港區國安法》違反「中英聯合聲明」，直接威脅港人自由。鑑於因應疫情實施的限制，所有對香港人員的訓練已經暫停，在限制解除後會再評估。

《立場新聞》報導，英國工黨影子國際貿易大臣索恩伯里（Emily Thornberry）表示，英軍表現超卓，不少國家都希望接受英軍的培訓，但英國有責任防止英軍的技術和培訓被政權利用以對付無辜的人民。她敦促英國政府檢討現行向外國提供的培訓計劃。

英軍向全球多國提供訓練服務，包括菲律賓、中國、埃及、哈薩克斯坦，烏茲別克斯坦，巴基斯坦，斯里蘭卡，喀麥隆和尼日利亞等。

香港去年爆發反送中示威後，英國國會已經宣佈停止向香港發出人群管理裝備出口許可證。英國外相藍韜文（Dominic Raab）上月也宣布延長對香港的武器禁運。

而歐盟27個成員國早前達成共識，因應《港區國安法》制裁香港，包括限制出口可能用於大規模監視和鎮壓的科技到香港。

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責任編輯：Alvin

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