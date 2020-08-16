港人上半年台灣居留3161人，較去年同期增116%

（中央社）香港局勢動盪，不少港人選擇到台灣居留。根據台灣內政部移民署最新統計，今年1至6月港人居留許可人數為3,161人，較去年同期1,464人成長116%。

根據台灣內政部移民署統計資料，今年1至6月香港居民居留許可人數為3,161人，若與去年同期相比，去年1至6月香港居民居留許可人數為1,464人，成長達116%，成長幅度相當大。

今年1至6月分別許可香港居民613、679、665、426、381、397港人到台灣居留，台灣移民署官員表示，多數港人是以依親、專業、投資申請在台居留。

統計資料顯示，去年爆發反送中運動後，自9月開始至12月香港居民居留許可人數為882、1,243、609、897人，去年整年度高達5,858人，較前年4,148人增加4成，也是台灣移民署自2016年將香港人及澳門人居留定居人數分開計算後，最多的人數。

至於港人到台定居人數，今年1月至6月有722人，去年同期則為605人，也是增加趨勢。

港人在台居留、定居數目 2020年1-6月 2019年1-6月 2019年 2018年 2017年 2016年 港人居留許可人數 3161 1464 5858 4148 4015 4057 港人定居人數 722 605 1474 1090 1074 1086

台灣官員認為，港人居留、定居人數有增加趨勢，當然主要與香港局勢動盪有關。

根據「香港澳門居民進入台灣地區及居留定居許可辦法」規定，港人申請到台灣居留有16種情形，包括直系血親或配偶在台灣設有戶籍、具有專業技術能力，並已取得香港或澳門政府之執業證書、在特殊領域的應用工程技術上有成就，以及在台灣有新台幣600萬元（約158萬港元）以上的投資。

台灣法令規定，港人只要在台灣連續居留滿1年，或連續居留滿2年且每年在台灣居住270日以上，便可申請定居許可，取得身分證。

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責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex