示威者遭警虐、電擊，歐盟決議制裁白羅斯：強人總統盧卡申柯轉向與俄羅斯合作

（中央社）白羅斯近日總統大選結果遭控舞弊，示威者遭暴力鎮壓，歐洲聯盟上週五（14日）晚間外長會議認為選舉結果不實，決議啟動制裁程序。

白羅斯爭議性大選落幕後，示威者遭到鎮壓，歐洲聯盟（EU）27個成員國的外交部長14日參加由歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）安排的視訊會議。

會後波瑞爾在推特上表示歐盟不接受白羅斯選舉結果，將展開對那些實施暴力和造假者制裁的工作，隨後歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）也發文表示，歐洲必須積極促進其價值觀，外長們一致同意進行制裁。

We need additional sanctions against those who violated democratic values or abused human rights in #Belarus.



I am confident today’s EU Foreign Ministers’ discussion will demonstrate our strong support for the rights of the people in Belarus to fundamental freedoms & democracy. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 14, 2020

根據歐盟會後發布新聞稿，外長會議結論認為這項選舉結果是不實的，因此不接受白羅斯中央選舉委員會提出的選舉結果。

歐盟外長會議另呼籲白羅斯政府阻止對和平抗議者實施暴力，且立即釋放所有非法拘留者，另對傳出的虐待行為進行徹底透明調查，並追究責任者的責任。

目前不清楚歐盟尚需多久時間公布制裁名單。

白羅斯中央選舉委員會8月9日表示，長期執政的強人總統盧卡申柯（Alexander Lukashenko）以80%得票率順利贏得連任，拿下第6個總統任期，但對手質疑選舉舞弊，引發群眾連日抗議，政府採暴力手段鎮壓，在白羅斯首都明斯克（Minsk），抗議人士及目擊者指稱，鎮暴警察無差別使用武力對付集會人士，並在郊區發射閃光彈及橡膠子彈，另抗議民眾們說拘留所內很擁擠，還抱怨被虐待。

在這週的全國性抗議行動中，約6700人被拘留，聯合國人權事務高級專員巴舍萊（Michelle Bachelet）12日也譴責白羅斯當局動用暴力對付和平抗議者。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

因應來自歐盟的壓力，盧卡申柯尋求與俄羅斯合作

面對歐盟即將發起的制裁行動，《中央社》報導，白羅斯總統盧卡申柯昨（15）日致電俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin），兩人同意很快就能解決問題。此外，反對派群眾又再度集結於首都明斯克。

《路透社》報導，俄羅斯克林姆林宮（Kremlin）表示，盧卡申柯與普亭表達有信心所有發生在白羅斯的問題將很快解決。克林姆林宮發表聲明說：「這些問題不該被破壞勢力利用，這些勢力意圖傷害兩國間在俄白聯盟（Union State of Russia and Belarus）架構之下互惠互利的合作。」

在2位總統電話聯繫後，《BBC》報導， 盧卡申科昨日表示，俄羅斯已同意在發生外部軍事威脅時提供安全協助。

同時間白羅斯再度爆發示威浪潮，釋放者控遭警方虐待

《聯合報》報導，近萬名白羅斯民眾15日齊聚首都明斯克的「普希金」地鐵站，悼念在此喪命的34歲男子塔萊科夫斯基，他在10日的警民衝突中不幸死亡。

報導指出，白羅斯在大選後引發連日大規模示威，原本是盧卡申科基本盤支持者的白羅斯國營事業勞工也宣布罷工，加入反對派示威行列。不過，白羅斯警方10日和抗議群眾爆發衝突，政府在13日讓步，釋放數百名早前逮捕的示威者，這些人傷痕累累，顯示在牢獄中遭警察毆打，讓民怨火上加油。

這些被釋放的示威者在接受外國媒體採訪時，揭露了他們被捕後如何被白羅斯警方虐待。

《德國廣播公司》報導， 帕維爾・丘德卡（Pavel Chudka）於8月10日在明斯克市中心被捕。他告訴《 德國廣播公司》 ，防暴警察將他壓制在地面上的時候使用一種設備對他的腎臟進行電擊：「它沒有留下任何明顯的痕跡，但是我感覺到電擊持續了將近5分鐘，並讓他無法行走。」 他還解釋說，這讓他的下頜和喉嚨非常緊繃，以至於超過一天不能說話或吞嚥。

Photo Credit: AP / 達志影像 示威者展示遭受警方暴力對待的異議人士照片。

另一名示威者安德烈（Andrei）於8月11日在普希金斯卡亞地鐵站（Pushkinskaya）附近被捕。他告訴《 德國廣播公司》 ，他被押進廂型車、被要求跪下，然後警方打他的腿。

安德烈說，當他們到達警局時，「有30人躺在那裡，他們的臉被迫向下面對地板。管理員在我們之間來回走，我們被迫躺在地上，還被毆打、潑水 。」 他說他大概躺在地上3個小時。現在他的雙腿和背部嚴重受傷，但他認為自己是「幸運者」之一。「 我看到有些人情況更糟。」

《BBC》報導， 這種暴力激起了白羅斯人民的憤怒。人們現在已經不只在晚上激烈的抗議活動，而是在白天走上街頭， 抗議運動遍佈全國， 各大工廠也宣布進行罷工，以抗議警暴。白羅斯汽車廠商BelAZ的會議上，工人高呼盧卡申科下台。

「我們要求自由選舉」工廠工人帕維爾（ Pavel ）說。 他補充說：

我們要求改變權力，讓我們的家園有自由，民主與和平。

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：黃筱歡