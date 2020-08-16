雷根號駛向東沙島海域進行軍演，美軍機對中國再創「最近距離」抵近偵察記錄

（中央社）在共軍13日宣布於台灣海峽和南北兩端實戰化演練後，美國海軍15日發聲明表示，航艦雷根號14日在南海演習，演練海上防空作戰任務。

共軍東部戰區13日下午透過官方微博帳號，引述東部戰區發言人、解放軍空軍大校張春暉指出，近日解放軍東部戰區多軍種多方向成體系出動兵力，在台灣海峽及南北兩端連續組織實戰化演練，進一步檢驗提升多軍種聯合作戰能力。

張春暉還說近來「個別大國」在涉台問題上消極動向不斷，向「台獨」勢力發出嚴重錯誤信號，嚴重威脅台海地區和平與穩定。

《路透社》報導，美國海軍在聲明裡表示，航艦「雷根號」（USS Ronald Reagan）率領的打擊群，執行飛行任務和高端海上維穩行動及演習。

雷根號上的第70特遣隊（Task Force 70）空中任務指揮官費根（Joshua Fagan）說：

與合作夥伴的整合，對確保聯合作戰的反應與殺傷力，以及維持自由開放的印度太平洋地區至關重要。

美國海軍在聲明裡指出，雷根號及第5艦載機聯隊、飛彈巡洋艦安提坦號（USS Antietam）、飛彈驅逐艦馬斯廷號（USS Mustin）、飛彈驅逐艦裴拉塔號（USS Rafael Peralta）參與演習。

近來美中緊張關係升高。華府批評北京當局因應新型冠狀病毒疫情失當，並且趁疫情在南海等區域聲索領土主權。

在共軍7月1日於西沙群島海域展開5天軍演時，雷根號與另一航艦尼米茲號（USS Nimitz）也於7月4日在南海舉行雙航艦演習。兩艦後在7月17日又於南海二度展開雙航艦演習。

《自由時報》報導，8月雷根號航空母艦打擊群駛離日本後，先是在11日進入東海展開艦載戰機的相關飛行訓練活動，當時美國衛生部長艾薩正在訪問台灣。接著在13日駛離東海，航行至菲律賓海，14日進入南海展開海上聯合作戰訓練，15日則是駛近東沙島東方海域。

根據美國太平洋艦隊司令部聲明指出，雷根號航空母艦打擊群14日進入南海，進行海上防空作戰訓練，訓練包括空對空作戰、戰鬥搜索與救援，以及防空演習，以提高聯合部隊應對區域突發事件和保持戰鬥準備的能力。雷根號航空母艦戰鬥群還特別與來自關島安德森空軍基地（Andersen Air Force Base）的B-1B轟炸機進行海上聯合作戰訓練，強化聯合準備的反應能力。

美軍偵察機對中國創下「最近距離」的抵近偵察記錄

《新頭殼》報導，中國北京大學海洋研究院「南海戰略態勢感知計畫」平台（SCS Probing Initiative）指出，美國海軍1架P-8海神式海上巡邏機在13日下午3點40分，現蹤台灣海峽南側，正從南海飛往巴士海峽，中國認為，美國大型偵察機在颱風過後恢復了活動。

另外，「南海戰略態勢感知計畫」平台也在推特發布訊息表示，美軍13日從內布拉斯加州奧福特空軍基地（Offutt Air Force Base）派出1架RC-135偵察機，千里迢迢飛往亞洲，並在下午3點19分抵達嘉手納空軍基地，中國推測，這可能是美軍專門應對解放軍演習。

《中央社》報導，一架B-2A匿蹤轟炸機14日高調進行火力展示，由印度洋狄耶戈加西亞（Diego Garcia）空軍基地飛往澳洲北部德拉米爾（Delamere）空軍靶場實施遠距實彈投射，再折返印度洋基地；且在北澳極可能與來自關島安德森空軍基地的B-1B超音速轟炸機共同執行任務。

在此之前，11日有3架B-2A從懷特曼（Whiteman）基地經澳洲北部前往狄耶戈加西亞基地，飛行歷時29小時，沿途數架加油機提供空中加油。美國太平洋空軍（PACAF）13日證實相關訊息，並指出此一部署為支援「轟炸特遣隊」（Bomber Task Force）任務。

《自由時報》報導，美軍1架EP-3E電偵機，15日在台灣西南空域來回飛行執行監控中國軍事動態任務，距離中國廣東丶福建交界處最近的距離，為50.19浬（約為92.95公里），再次創下美軍對中國抵近偵察最近距離的記錄。

軍方人士指出，美軍連續多次對中國進行抵近偵察，這次的距離更是壓縮到僅有50.19浬（約為92.95公里），再次創下美軍對中國抵近偵察最近距離的記錄，但共軍對此的反應卻是相對的和緩，顯然有刻意忍受的態勢。

美軍所釋放的訊息是什麼？

《自由時報》報導，國防院學者蘇紫雲觀察，共軍才結束瓊州軍演，接著又進行白沙島、舟山軍演，都以「奪島」作為想定，加上中國假借演習，直接登陸我國東沙島、太平島的傳言不斷，因此雷根號在南海軍演對台灣的意義，就是會協助盟國抵禦侵略；美方也在向解放軍宣告美軍隨時在備戰，呈現如美國國防部長艾斯培日前表示，不畏懼與中國戰鬥，並將確保美方「要打就要贏」的態勢。

中正大學戰略研究所教授宋學文受訪指出，美國在歐巴馬時期雖未同意中國在南海填海造島的行為，但也沒有認真處理，因此中國造成既定事實，川普任內對南海的處置顯得更積極、強度更高，並標榜南海的航行自由。

宋學文分析，美國退出「中程飛彈條約」後，可能在西太平洋地區，如台、日、韓、星、澳等國尋找可部署陸基中程飛彈的地方，倘若找無可部署之處，也可以海基中程飛彈部署在潛艦等艦艇上，因此美軍在南海展現航行自由，表現自由開放的印太地區，是美國對盟邦展現具體承諾與決心。

《聯合報》報導，中共解放軍13日證實在台灣南北兩端實施軍事演習，美國國務院發言人以背景說明方式表示，美國一直向中國大陸政府傳達，美國強烈反對其脅迫台灣的企圖。

這名發言人指出，敦促北京履行其承諾，包括致力於和平解決台灣問題，恢復與民主選出的台灣人民代表對話，停止軍事挑釁，以及停止在外交和經濟上孤立台灣。

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：黃筱歡