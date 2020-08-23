細數例年「石油危機」：油價最高飆到147美元，也曾經跌到比滷肉飯還便宜

文：鄭貞茂（台灣亞太產業分析專業協進會院士）

最早說「石油」的，其實是宋朝人

一般人所認知的原油（Petroleum）這個字，是由petr-和oleum兩個字所合成。Petr-來自拉丁文petra，意思是石頭（rock），oleum則是油（oil）的意思，因此petroleum就成為俗稱的石油。

但石油並不是真的從石頭中蹦出來，而是儲存於地殼上層的碳氫化合物。人類開始接觸石油，最早可追溯自西元前10世紀之前，古埃及、美索不達米亞和古印度等人類已採集天然瀝青，用於建築、防腐、粘合、裝飾、製藥等用途。

在中國，晉朝即有「石漆」的記載，唐朝則用「石脂水」稱呼，10世紀的宋朝才開始使用「石油」一詞。由此可知，原油這項能源，在很久以前就已被人類發現且開始使用。

電力、化工業加持，石油身價翻倍

不過石油工業進展緩慢，即便到19世紀，提煉的石油主要作為燈油燃料，一直要到20世紀初內燃機的發明才讓情況改變。石油的使用逐漸增溫，之後電力的出現更讓石油用量大增；加上化學工業的進步，許多產品的材料開始使用原油提煉物，讓石油成為真正的工業之母，也讓石油成為許多國家爭奪的重要戰略物資。

由於石油需求急劇上升，有人開始擔心這項資源會被消耗殆盡，石油價格也因而水漲船高。

中東多年戰亂，引爆全球油價危機

1973年第四次中東戰爭爆發，石油輸出國家組織（Organization of the Petroleum Exporting Countries，簡稱OPEC，主要由沙烏地阿拉伯、伊朗等回教國家組成）為了打擊以色列及其支持者，宣布石油禁運、暫停出口。讓當時原油價格從1973年每桶不到3美元，一下子漲價4倍到12美元。

Photo Credit: 英語島雜誌 OPEC會員國

第二次石油危機則導因於伊朗爆發革命，接著發生伊朗及伊拉克的兩伊戰爭，再度讓原油價格從每桶14美元漲到35美元。第三次石油危機則肇因於1990年的波斯灣戰爭爆發，石油價格在三個月內從每桶14美元漲到40美元，但這次危機對世界經濟的影響要比前兩次石油危機來的小。

這幾次石油危機，也讓許多專家學者開始擔心會不會有一天石油用盡，人類文明將面臨重大危機。

危機過後，開發潔淨能源成全球共識

不過經濟學家這時站了出來，前聯準會主席葛斯班表示，當石油價格高漲時，雖然會對現行經濟活動產生傷害，但同時會讓廠商增加投資誘因，尋找新油源，甚至尋找石油的替代能源。長期來看，能源的供給不會出現問題。

就好像19世紀時的煤是主要的能源來源，如今石油取代煤成為主要能源，煤也沒有消失。驗證後來的發展，隨著油價高漲，後來生質柴油（從植物及動物脂肪提煉出的生質燃料）、頁岩油（shale oil）、天然氣、太陽能、核能、甚至風力發電等各種新能源陸續開發。

如今能源議題不再單獨聚焦於石油，反而是如何保護地球環境，達成潔淨能源的永續目標。

石油供應雖不再是問題，但油價波動依然困擾全球經濟。2000年之後，油價在2004年9月首次突破50美元，2005年6月突破60美元，8月因卡崔娜颶風影響，油價超越70美元，2007年國際油價再創新高，突破90美元，直逼100美元。

2008年油價大幅飆升，7月14日紐約商品交易所原油期貨價格，飆出147.27美元的歷史高點。然而好景不常，受金融海嘯影響，2009年油價大幅滑落，1月21日紐約原油期貨價格跌至33.2美元。之後油價分別在2011年及2014年產生較大波動，主因美國原油產量增加以及新興市場國家需求降溫。

從OPEC到OPEC+，產油大國始終無法穩定油價

為了維持國際油價的穩定，早在1960年代即由五個主要產油國伊朗、伊拉克、科威特、沙烏地阿拉伯和委內瑞拉成立石油輸出國家組織（OPEC），後陸續擴張至13個成員國，截至2019年為止，估計OPEC石油產量占全球38％，儲量則占約71.8％，顯示OPEC對全球石油價格的主導性。這是一個卡特爾（cartel）組織，藉由其市場壟斷地位來決定市場油價走勢。

但由於其會員國彼此不合，常常暗地裡增加生產來獲取利益；加上新興石油大國俄羅斯，以及美國石油產量大增，也讓OPEC的影響力不如以往。

2016年，由俄羅斯領頭的10個產油國加入OPEC，成為OPEC+。但即便OPEC+涵蓋更多國家，俄羅斯、沙烏地阿拉伯、伊朗等幾個產油大國常為了自己的利益而發生衝突，因此油價並沒有因為OPEC+的運作而趨於平穩，依然呈現動盪。

「黑金」光環不在，石油價格暴跌至負數

2020年受到「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，簡稱武漢肺炎、新冠肺炎）影響，全球經濟陷入嚴重衰退。國際石油價格出現奇蹟，4月20日西德州原油5月期貨價格竟然從每桶18美元跌到「負40美元」。這是怎麼一回事？買油不用錢，賣家甚至還倒貼錢給你？

原來這是期貨（future）價格，而非現貨價格。期貨交易主要是一種未來買賣合約，雙方事先約定好日期、數量，到期時履行合約。在期貨交易所進行的交易都是標準合約，以原油期貨來說，每一單位契約是1000桶原油，稱之為1手（lot）。

一般來說，原油期貨合約到期結算，採實物交割方式，即將原油直接進入運輸或庫存，所以一般期貨投資人若是不想真的拿到油，通常都會在結算日前做一筆反向合約，以結清自己手上的部位。

本世紀首次「石油危機」，浮沈價格不容樂觀

由於4月20日當天正好是5月原油期貨結算日，買家若不將期貨合約沖銷掉，將被迫拿到原油，但當時原油庫存滿滿，拿到油也不曉得要放到哪裡去。據報載，連海上油輪也都全裝滿油，於是在市場交易時間結束前，期貨價格竟跌破零到負40美元，讓許多認為不可能出現負油價，而在最後一刻進場套利的投資人慘賠出場。其實當時6月期貨價格尚未到期，所以交易價仍維持在20美元左右。

為了提振油價，OPEC+原本決定縮減每日原油產量970萬桶，但後來決定不要減產這麼多，只要減產770萬桶就好，實施期限到2020年底。從新冠疫情再度爆發以及全球景氣低迷恐持續數年來看，雖然國際油價從3月的谷底至今（按：原文撰於7月20日）上揚超過一倍，回到每桶40美元附近，但對產油國來說，未來國際油價仍不容樂觀。

本文經英語島雜誌授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航