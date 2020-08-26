經常頭暈、胸悶、喘不過氣？中老年人要留意「二尖瓣逆流」警訊

我們的心臟瓣膜具有類似門扉的功能，可以在心臟搏動過程中適時打開、關閉，以維持血流的方向。當心臟瓣膜無法完全打開時，就會造成「狹窄」，阻礙血流通過；當心臟瓣膜無法完全關閉時，就會形成「逆流」。

台北榮民總醫院的李慶威醫師表示，二尖瓣是位於左心房與左心室之間的瓣膜，當二尖瓣無法於心室收縮時完全閉合，便會出現「二尖瓣逆流」。「二尖瓣逆流」的病因分成兩大類，一類是原發性或是退化性，意思是二尖瓣損壞，簡單來說就是門壞掉了。另一類稱做功能性或是續發性，意思是心臟瓣膜本身沒有問題，但是因為心臟擴大，造成門框變大，使得瓣膜閉合時，仍有部分空隙，導致血液逆流。

二尖瓣逆流在中老年人較為常見，其盛行率比想像中還要來的高，75歲以上的民眾，可能約10％有二尖瓣逆流，只是有很多患者並不曉得自己有這樣的問題。

二尖瓣逆流警訊要留意

李慶威醫師指出，左心室收縮時，血液應該往前送進主動脈，若血液逆流回左心房，將導致許多問題。患者可能經常感到頭暈、胸悶、喘不過氣。當血液鬱積於肺臟，會造成肺水腫、肺積水，較容易喘、運動耐受力差。

患者可能無法平躺，需要坐起來呼吸，而被稱為「端坐呼吸」。另外，血液也會鬱積在下肢、肝臟、腎臟等處，導致下肢水腫，甚至形成腹水。

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根據研究，重度二尖瓣膜逆流患者，如果只接受藥物治療，大概5年便有一半的患者因為心臟衰竭，或各式各樣的併發症而死亡。即便沒有因疾病死亡，因心衰竭住院的機率也有9成。

李慶威醫師強調，早期發現、早期治療對二尖瓣膜逆流很重要，拖得愈久，心臟功能愈差，治療風險也愈來愈高。到最後即使將瓣膜修補好，心臟功能恐怕也無法恢復。

該如何診斷二尖瓣膜逆流？

李慶威醫師說明道，有蠻多患者一開始都是聽診發現的，他們可能因為感冒、高血壓到基層診所就診，醫師聽診時發現有心雜音，而建議患者轉診到醫院進一步檢查。

醫師會安排心臟超音波，心臟超音波可以確定二尖瓣膜逆流的嚴重度，分辨屬於退化性、還是功能性二尖瓣膜逆流。

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需要做治療時，接下來可能安排「經食道心臟超音波」，把超音波探頭放入食道，經由食道來觀察心臟。因為從胸前作心臟超音波，會遇到乳房、肺臟等，可能擋到一些視野。透過經食道心臟超音波，能夠把二尖瓣的結構看得更清楚，幫助醫師擬定治療計畫。

二尖瓣膜逆流有哪些治療方式？

李慶威醫師解釋道，針對退化性、原發性二尖瓣膜逆流，瓣膜已經壞掉，屬於物理性的問題，藥物無法改善。

功能性、續發性二尖瓣膜逆流，是因為心臟擴大、門框變形，所以要先用藥物治療，減輕心臟負擔，改善心臟功能，看心臟是否會縮小一點，也許瓣膜逆流就會改善。根據研究，續發性二尖瓣膜逆流，在積極藥物治療三個月後，大概有一半的患者會從重度逆流變成輕度逆流，而不需要動手術去修理瓣膜。

當藥物治療沒有辦法改善的時候，就跟退化性二尖瓣膜逆流一樣，需要做手術矯正。目前的手術矯正，可以採用開心手術，修補瓣膜或置換瓣膜，也可以使用導管瓣膜修補。

開心手術是從正中把胸骨切開，接上體外循環機後讓心臟停下來，然後打開心臟修補瓣膜或置換人工瓣膜。這種做法的好處就是視野最清楚，外科醫師可以在心臟停止跳動的狀態下進行，治療效果最好，手術的歷史也最悠久。如果還有其他心臟瓣膜或冠狀動脈的問題，可以一併處理。然而在心臟功能不好的患者，施行手術、體外循環的風險較高。

隨著微創手術的發展，部分開心手術也可以用達文西機器手臂來執行，好處是不需正中切開，有助改善術後疼痛，疤痕也會比較小。

近年來發展出利用導管做二尖瓣夾合術，它最大的好處就是不鋸胸骨、也不停止心臟，病人的疼痛較少、恢復較快。

什麼是二尖瓣夾合術？

李慶威醫師道，二尖瓣夾合術是模仿外科的術式，二尖瓣膜為兩片對合的瓣膜，如果有一側脫垂，外科醫師其中一種修補的術式是開刀進去把脫垂的瓣膜跟好的瓣膜對縫，縫起來之後，就能改善二尖瓣膜逆流。後來根據這樣的原理研發出二尖瓣夾合術的器械。導管會從肢體的血管進入，延伸到心臟，調整好位置後用夾子把兩側瓣膜夾起來。

因為不用鋸開胸骨、不用接體外循環機、不用打開心臟，患者恢復比較快，可能第二天就可以下床。適合年紀很大、心臟功能很差、手術風險很高的患者。

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然而導管瓣膜修補跟傳統開心手術比起來，出現瓣膜逆流復發的機會可能稍微高一些。臨床上有時候會遇到較年輕二尖瓣逆流的患者，他們看了報導就想選擇二尖瓣夾合術，認為可以不用開心臟。但是醫護都會鼓勵他，導管瓣膜修補比不上外科醫師的手術修補，若能打開心臟修補好瓣膜，患者的存活曲線跟一般人差不多，而且復發的比率大約3％以下。若做導管瓣膜修補，五年追蹤以來的復發率約10到15％。

所以對較年輕、狀況較好的病人，醫師會鼓勵接受開心手術，至於老年人、狀況較差的患者，可能較適合導管瓣膜修補。

李慶威醫師回憶道，曾經遇過一個78歲的伯伯，他開過冠狀動脈繞道手術，因為重度二尖瓣膜逆流，喘得很厲害，轉診過來的時候狀況非常差，已經插管也需要洗腎。先替他安裝主動脈急救幫浦，後來也上了葉克膜。

年紀很大、心臟功能很差、伴隨多重器官衰竭、還靠葉克膜維生，手術風險極高，外科不建議手術。本來告知家屬可以考慮安寧療護，不過家屬希望能夠試試看。在裝上葉克膜兩、三天後，狀況稍微有穩住，人也清醒的狀態之下，趕緊替他執行二尖瓣夾合術，過程相當順利。七天之後拔掉葉克膜，兩個禮拜後拔管。老伯伯又回復到他原來的生活，到現在已經3年多了。

「每個案例，都能感受到家屬對病患的愛與關懷，相當有感觸。」李慶威醫師道，「台北榮總在2016年1月做了第一例，到現在也陸續有些研究發表，治療成果跟國外做出來的結果很類似。透過這些治療經驗，我們愈能回答患者的問題，為何要作治療？預期達到那些成效？以及可能的復發率。」

二尖瓣逆流患者日常保養重點

李慶威醫師提醒道，二尖瓣逆流患者在日常生活中，要好好控制心血管疾病的因子，例如高血壓、高血脂、糖尿病等。因為若發生心肌梗塞，二尖瓣膜逆流的狀況可能惡化。

二尖瓣膜逆流的患者要先確定自己的逆流的程度，是輕度、中度，還是重度。做過詳細的檢查後，醫師便能給予適當的治療建議。

中度二尖瓣膜逆流，要定期在心臟科門診追蹤，定期做心臟超音波檢查。重度二尖瓣膜逆流，一定要積極配合藥物控制。若藥物無法改善，便需要跟醫師詳細討論治療策略。

本文經照護線上授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航