從兩篇論文看如何提升「遠距工作」的品質與效率？

WFH（Work From Home，屬於遠距工作telework的一種）在疫情的蔓延下興起，然而我們真的適合遠距工作嗎？又該如何提升遠距工作的效率？接下來我會透過兩篇論文的分享，帶你看看怎麼樣科學地提升遠距工作的品質。

對比傳統工作者，有研究指出遠距工作者會更容易滿意自己的生活，且能更有效率。然而，也因為做事被看見的程度降低了，遠距工作者也面臨了在升遷上的不易。人們究竟該不該選擇遠距工作呢？又該如何才能促進自己遠距工作的效率呢？

立陶宛的學者發表的一篇研究中，提出數個相關因素作為變數，探討何者是遠距工作最重要的因子。這些相關因素包括：

可以從家中獲得工作所需文件的可能性 在最有生產力時工作的可能性 長官的信任 長官的支持 減少與同事的溝通 要照顧家人的可能性 生病時在家工作的可能性 節省通勤開銷的可能性 在家工作的適合度

這篇論文針以遠距工作上的四個面向作為結果來討論，總結說來，「家中作為遠距工作的適合度」，也就是環境狀況（溫度、噪音、人體工學是等）會是每個結果都會有的主要決定點。

除了共有的環境狀況外，其他面向也各有專屬的影響因子──

整體滿意度（是否滿意遠距工作）：

生病能否在家上班，也就是對於自己狀況調整的彈性。

監督者對自己遠距工作的信任，監督者有沒有讓遠距工作者「感受到」被信任，還是會一直盯著、要寫工作記錄等。

遠距工作的優勢（有看到遠距工作的帶來的好處）：

可以少掉跟同事的不必要溝通、冗會，因為每次的討論可以著重在該專注的項目。

能在最有生產裡的時間工作，可以自由調整哪項工作要在何時完成。

發展機會與前景（遠距工作會讓自己感到更有未來）：

關於這一點，關鍵要素會是監督者是否支持。如果上司是支持的，並不是因為公司政策、突發狀況而讓下屬、夥伴不得不遠距，而是真的覺得遠距能合乎價值、帶給彼此效益，這樣得到監督者的支持，會對於遠距工作者，帶來「未來仍能有發展」的深刻感受。

生產力（遠距工作讓我更有產能與產量）：

如何減少跟同事不必要的溝通，相對來說能提升單位時間的溝通效率，並能有更多時間進行生產。

另外有個很有趣的點，是「要照顧家人的機率」。如果遠距工作讓你得時不時回應家中長輩的要求（該吃飯了！）或是要時不時顧小孩、甚至是貓狗跑來打亂，都會讓自評生產力有所降低。

其他沒有上榜、不過仍執得一提的是，論文中提到家中小孩的數量會減少工作的滿意度，以及遠距工作者有沒有在辦公室工作的選擇權，是被逼迫遠距，還是辦公室文化開放遠距工作。還有統計上，較年長的工作者也會較不適應遠距工作，因為在溝通工具與習慣上較難調整。

要怎麼樣提升遠距工作效率？

一、創造任務的多元性

另一篇密西根大學的經典論文〈Assessing Job Design and the Nature of Work〉有提到這樣的環境，有哪些重要的因素，這邊取其結果各分類中最重要的一項：創造任務的多元性。

我們的大腦喜歡新東西，而找到自己適合任務多樣性的Pattern，能協助提升遠距工作的效率。多樣性的分類法，舉例來說可以用輸入、整理與輸出來簡單區分，搜集訊息等輸入可以集中一塊時間；整理內容、安排時間等喬事情的可以一個區壞；回覆信件等產出事項集中一塊。

二、增加資訊的處理能力

在遠距工作時，資訊會如潮水般湧入，哪些要優先處理與怎麼處理等，都是相當值得每一個人探索並設計自己的方案。

舉例來說，集中在每天早上看臉書與新聞；每收到一個新訊息、新消息後，丟入個暫存區，安排時間處理這些暫留事項。更細部的技巧可以參考GTD，或是子彈筆記都很合適。

三、提升社交上的的支持

在遠距工作時，我們會減少非必要的溝通，因為每一個溝通都是需要喬時間、喬耳機；甚至最簡單的互動，也都多了「聽到鈴聲、按下接聽鍵」這樣的動作。這一層的認知消耗，使遠距工作者會減少很多跟人互動、哈拉與相處的機會。

反過來說，遠距工作中如何建立合適的對話、垃圾話與神奇想法的溝通管道，也是很重要的關鍵。

四、人因工程考量很重要，讓自己的環境舒適

舉凡螢幕大小、燈光亮度、座椅舒適度、姿勢正確度甚至到廁所位置等等，都屬於人因工程的範疇。如果把自己遠距工作的環境，打造成在上方待久一點也不會不舒服的話，大多數人都不會想拒絕方便場域。（更多人因工程的注意事項）

五、觀察自己如何會更滿意

遠距工作只是工作型態的一種，儘管在疫情下我們得試著學習這樣的方式，然而重點是找到自己真的適合、滿意的人生。

要怎麼找到？首先很重要的一點，是要先知道自己對什麼滿意，會想追尋什麼；又或是對什麼不滿意、不想靠近什麼，都會是很好的起始點。

心態上，我們怎麼面對遠距工作？

關於遠距工作，最重要的不是在出現變化（如疫情）時重新學習新的工作方式或工具，而是試著在變化來臨且需要調整時，讓新工具、新方法能輔助我們想要的生活模式。

工具和方法其實都不是重點，重點是我們想怎樣生活。當我們不再專注於「如何學新東西」，而是「專注於創造我們渴望的生活型態」。那麼自然而然，我們便能學會如何用適合的工具和方法，來過上理想生活。

本文經George Chan授權轉載，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航