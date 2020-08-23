2020/08/23, 社會

鹽埕大小聲，聽恁講心聲：疫情蔓延時，公民參與特色的LINE@與直播怎麼做？

鹽埕大小聲，聽恁講心聲：疫情蔓延時，公民參與特色的LINE@與直播怎麼做？
舊港區團隊在直播中示範如何進行保持社交距離的桌遊｜Photo Credit: 內文作者提供
我們想讓你知道的是

以社會調查結果為發想基底，透過臉書粉絲頁來進行網路直播，促進公民的數位參與，落實舊港區團隊計畫中「智慧生活與數位社區」的目標。選擇該形式的主要原因是由於在地的網路使用率高（約六成），且陪伴照護長輩的移工們也常看直播作為獲得資訊、與社群互動娛樂的方式。

文：林晏渟（中山大學科技部人文創新與社會實踐計畫博士後研究員）

疫情蔓延時，社會實踐行不行？

就在今年（2020）初疫情流行時，衛生福利部疾病管制署因應「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，以下簡稱武漢肺炎）的傳播流行，發布一系列的「保持社交距離 （social distancing）」策略，以杜絕社區內的群聚感染。此措施的實行，除了提醒台灣民眾要進行公共衛生的自我管理外，也對於社會實踐的相關計畫與活動造成了相當程度的影響。

社會實踐的面向上，如何在既有活動與規劃上做調整，持續與地方交流、互動，考驗著團隊的危機處理與應變能力。更重要的是，如何將類似的風險管理鑲嵌於計畫運作中，發展適合的擾動與溝通方式，讓社區中的老朋友、新朋友，安心自在地，一同共學共創未來的社區願景呢？

以中山大學人社計畫舊港區團隊來說，其工作目標之一是「促進過渡社區內的公民參與」，在大型與室內活動的原有規劃上，不但因疫情造成延期或停辦，社區內的駐點與交往，也因社交管制陷入停滯。而團隊真正在意的是，依照疫情難以預測與控制的狀況，將使保持社交距離的措施持續，勢必將改變人與人之間的網絡溝通與互動的方式，如面對面社交接觸的機會受限、時間長度縮短、互動機制與方式大幅度轉為線上操作等。

此外，衛福部106老人狀況調查結果也顯示，高齡居民原本在社會參與上，無論是程度和頻率，相較其他年齡層減少許多。而近年來社會參與的程度與頻率，往往是健康與福祉促進中重要的一環：持續的社會參與，對於高齡長輩的身心健康，可產生正向效益。

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Photo Credit: 陳姵㚬
疫情流行前的鹽埕老人活動站。

由於疫情的流行，導致在地的活動站課程暫停，公共空間進行管制，尤其影響到非網路原住民的在地鄉親，在進修學習、社交活動範圍與頻率上，均受到限制。因此，如何建立適情適地的互信參與機制與溝通渠道，讓團隊與居民在有限的時間裡，彼此問安、互動、建立連結，變成了舊港團隊的首要目標：儘管大型與群聚的活動無法舉行，仍然可以找出在地居民能接受且覺得有趣的參與方式，在安全也安心的狀況下，與在地民眾進行「埕友會」。

公民參與特色的LINE@與直播，怎麼做？

在第二年規劃中，團隊依照前期的資訊接受使用的電訪民調與焦點座談結果，發現鹽埕區的住民網路使用率高，且以LINE和臉書為主，因而導入資訊科技的在地使用，成立了虛擬的駐點LINE@「鹽埕543」，與臉書粉絲頁【鹽埕書／抒憶】。設定擾動不同年齡層的在地民眾：LINE頻道鎖定55歲以上的民眾，透過在地特色長輩圖、臉書轉貼短訊、活動快報來進行單向的訊息發送與傳播；臉書粉絲頁的受眾則設定在65歲以下，以網路調查、徵件與地方短文、活動快報等訊息，建立起雙向的資訊流通與社群互動管道。

以社會調查結果為發想基底，透過臉書粉絲頁來進行網路直播，促進公民的數位參與，落實舊港區團隊計畫中「智慧生活與數位社區」的目標。選擇該形式的主要原因是由於在地的網路使用率高（約六成），且陪伴照護長輩的移工們也常看直播作為獲得資訊、與社群互動娛樂的方式。不過，時下大部分的直播節目收視對象都是針對年輕族群，內容多為個人或團體活動側錄，抑或是直播主一人與觀眾對談，鮮少針對中高齡族群製作內容，在直播中也少有與觀眾之間的互動。因此團隊試圖過程中設計一些參與促進的策略，並讓直播節目的格式感覺像熟悉的廣播節目一樣，讓在地長輩在看過之後，產生在地連結或社會參與感。

而以上考慮的部分，一開始也讓團隊傷腦筋：「怎麼樣才算是與在地互動的直播呢？」 後來，我們採用了在地好夥伴新浜碼頭藝術學會的建議，加入call out在地鄉親來建立互動，除吸引在地民眾，也加強在參與上的連結感。如同團隊過去進行的桌遊課程、遊戲式田野調查，與三輪車街訪，基本立意都是適應當地公共空間不足的狀況，深入社區，創造出臨時的參與場域，邀請鄉親一起進行數位的共學同樂，創造熟悉又新鮮的集體經驗，有益於發展社區的生活福祉（Wellbeing）。

且操作門檻低，技術移轉容易，並且能夠有效形成擴散效應。更符合計畫一直以來預期建立的AAA社會參與機制：在經費上可負擔的（Affordable），技術上易取得並轉移的（Accessible），親近在地文化的（Approachable）。

圖三_團隊參考社區夥伴的建議_在直播中加入call_out來促進數位參與
Photo Credit: 本文作者提供
團隊參考社區夥伴的建議，在直播中加入call out來促進數位參與。
鹽埕大小聲，聽恁講心聲

與舊港小隊助理群討論後，加上社區夥伴的建議，團隊將直播節目取名為「鹽埕大小聲」，期待這個約半小時的在地直播，就像本校的學生社群臉書「中山大小事」，可以成為在地居民傳遞訊息、交換意見與聯絡的發聲筒。目標群眾先鎖定社區中佔多數的居民，流程設計上以【自我介紹與問候→call out在地鄉親→活動介紹與同樂→活絡筋骨操】作為主要格式，流程中除call out外，都是過去在鹽埕老人活動站進行過的課程，以長輩熟悉的活動與課程，促進身心健康與社會參與。

我們試圖以此來拉近彼此的距離，誘發觀賞直播與參與的動機。語言使用上一開始盡量以全台語直播，讓鄉親感到更親切，也看到團隊在溝通上所做的努力；還考慮到眼力不佳或沒有收看習慣的長輩，也可以如同收聽傳統廣播的方式——用「聽」的！所以節目中把語速放慢，讓鄉親們用聽的嘛會使！歷經約一小時的預備會議，梳理過走位與流程設計後，舊港小隊就準備正式上場直播了！

第一場直播，選在四月十五號（農曆媽祖生日當天），由媽祖加持下，在社區夥伴的「公民小客廳」——新浜碼頭藝術空間，首度開演。對特定族群，節目口號設定為「鹽埕大小聲，聽恁講心聲」，期許節目可以達到積極聆聽（Active listening）在地聲音的作用。在call out的部分，團隊規劃找在地新成立的人民團體——鹽埕研究社的蕭清元理事長進行通話，詢問疫情對於在地生活的影響；之後進行桌遊的轉譯與解說，帶著鄉親們重溫去年（2019）在活動站體驗過的桌遊，再以活絡筋骨操為結尾。過程中，由於當時的疫情仍緊繃，團隊謹守保持社交距離的方式來執行活動。

第二場直播，在主持上，逐步讓舊港小隊助理群加入當中的段落發想與執行，讓每個人的專長能夠在節目中發揮。在流程設計上仍維持原貌，Call out鹽埕老人活動站的黃社工師，了解長輩在疫情下的生活狀況，以及活動課程停擺後的應變措施；遊戲則沿用過去在活動站進行過的桌遊「諾亞方舟」，而擅長舞蹈的小隊助理群，也在活絡筋骨的段落加入洗手舞，達到推動健康促進的效果。

圖五_第二場直播加入舊港小隊的創意_示範洗手舞_推廣公共衛生知識
Photo Credit: 林俊志
第二場直播加入舊港小隊的創意，示範洗手舞，推廣公共衛生知識。

原先設定在第三場直播時邀請長輩加入call out，但因考量長輩對於「上節目」容易感到害羞，於是調整為邀請熱情的在地民眾加入同樂；活動設計上也由桌遊，變成了互動性更強的活動：加入在地飲料遊戲，讓兩位高雄市鹽埕研究社的社員一同參與，先介紹當地的特色手搖茶店，再進行遊戲。以漸進式的設計，讓參與和觀賞的在地民眾進行有趣的體驗。

直播後，分別造成了在地與擴散的效益：在地部分，促使人民團體鹽埕研究社開始共學以影片拍攝，做為呈現在地資訊的方式；此外，直播節目也被轉發至活動站以外的長照據點，且過程中使用的桌遊類型也受到網民詢問。持續創造新鮮感的設計，讓每場直播的觀賞人數穩定上升。接下來因應小隊成員與目標群眾的反饋，將逐步加入更多元素，例如社區特色與素人介紹，還計畫出外景喔！

團隊期許LINE@與直播平台的相互搭配，成為社區網絡其中接收資訊與雙向溝通的管道，具共融性、參與促進的適應性設計，讓過渡社區裡的鹽埕鄉親，與舊港小隊集體經歷熟悉又耳目一新的數位獨特體驗，進而加強當地社群網絡的連結與互動，對於未知的風險增強在地韌性，抵擋可能的改變與複雜、和不確定性，增加幸福感，開創「任我行」的數位生活。

參考資料
  1. 衛福部。（2020）。「COVID‐19（武漢肺炎）」因應指引：阻絕社區傳染策略
  2. 衛福部。（2017）。106老人狀況調查
  3. 財團法人台灣網路資訊中心。（2018）。2018台灣網路網路報告
  4. Aw Su, Gerald Koh, Yeon Ju Oh, Mee Lian Wong, Hubertus J.M. Vrijhoef, Susana Concordo Harding, Mary Ann B. Geronimo, Cecilia Yoon Fong Lai, & Zoe J.L. Hildon. （2017）. “Explaining the continuum of social participation among older adults in Singapore: from 'closed doors' to active ageing in multi-ethnic community settings”. Journal of Aging Studies 42: 46-55
  5. Armitage, D., C. Béné, A. T. Charles, D. Johnson, and E. H. Allison. （2012）. The interplay of well-being and resilience in applying a social-ecological perspective. Ecology and Society 17（4）: 15.

本文經新作坊授權刊載，原文發表於此

責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航