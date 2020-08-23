鹽埕大小聲，聽恁講心聲：疫情蔓延時，公民參與特色的LINE@與直播怎麼做？

文：林晏渟（中山大學科技部人文創新與社會實踐計畫博士後研究員）

疫情蔓延時，社會實踐行不行？

就在今年（2020）初疫情流行時，衛生福利部疾病管制署因應「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，以下簡稱武漢肺炎）的傳播流行，發布一系列的「保持社交距離 （social distancing）」策略，以杜絕社區內的群聚感染。此措施的實行，除了提醒台灣民眾要進行公共衛生的自我管理外，也對於社會實踐的相關計畫與活動造成了相當程度的影響。

社會實踐的面向上，如何在既有活動與規劃上做調整，持續與地方交流、互動，考驗著團隊的危機處理與應變能力。更重要的是，如何將類似的風險管理鑲嵌於計畫運作中，發展適合的擾動與溝通方式，讓社區中的老朋友、新朋友，安心自在地，一同共學共創未來的社區願景呢？

以中山大學人社計畫舊港區團隊來說，其工作目標之一是「促進過渡社區內的公民參與」，在大型與室內活動的原有規劃上，不但因疫情造成延期或停辦，社區內的駐點與交往，也因社交管制陷入停滯。而團隊真正在意的是，依照疫情難以預測與控制的狀況，將使保持社交距離的措施持續，勢必將改變人與人之間的網絡溝通與互動的方式，如面對面社交接觸的機會受限、時間長度縮短、互動機制與方式大幅度轉為線上操作等。

此外，衛福部106老人狀況調查結果也顯示，高齡居民原本在社會參與上，無論是程度和頻率，相較其他年齡層減少許多。而近年來社會參與的程度與頻率，往往是健康與福祉促進中重要的一環：持續的社會參與，對於高齡長輩的身心健康，可產生正向效益。

Photo Credit: 陳姵㚬 疫情流行前的鹽埕老人活動站。

由於疫情的流行，導致在地的活動站課程暫停，公共空間進行管制，尤其影響到非網路原住民的在地鄉親，在進修學習、社交活動範圍與頻率上，均受到限制。因此，如何建立適情適地的互信參與機制與溝通渠道，讓團隊與居民在有限的時間裡，彼此問安、互動、建立連結，變成了舊港團隊的首要目標：儘管大型與群聚的活動無法舉行，仍然可以找出在地居民能接受且覺得有趣的參與方式，在安全也安心的狀況下，與在地民眾進行「埕友會」。

公民參與特色的LINE@與直播，怎麼做？

在第二年規劃中，團隊依照前期的資訊接受使用的電訪民調與焦點座談結果，發現鹽埕區的住民網路使用率高，且以LINE和臉書為主，因而導入資訊科技的在地使用，成立了虛擬的駐點LINE@「鹽埕543」，與臉書粉絲頁【鹽埕書／抒憶】。設定擾動不同年齡層的在地民眾：LINE頻道鎖定55歲以上的民眾，透過在地特色長輩圖、臉書轉貼短訊、活動快報來進行單向的訊息發送與傳播；臉書粉絲頁的受眾則設定在65歲以下，以網路調查、徵件與地方短文、活動快報等訊息，建立起雙向的資訊流通與社群互動管道。

以社會調查結果為發想基底，透過臉書粉絲頁來進行網路直播，促進公民的數位參與，落實舊港區團隊計畫中「智慧生活與數位社區」的目標。選擇該形式的主要原因是由於在地的網路使用率高（約六成），且陪伴照護長輩的移工們也常看直播作為獲得資訊、與社群互動娛樂的方式。不過，時下大部分的直播節目收視對象都是針對年輕族群，內容多為個人或團體活動側錄，抑或是直播主一人與觀眾對談，鮮少針對中高齡族群製作內容，在直播中也少有與觀眾之間的互動。因此團隊試圖過程中設計一些參與促進的策略，並讓直播節目的格式感覺像熟悉的廣播節目一樣，讓在地長輩在看過之後，產生在地連結或社會參與感。

而以上考慮的部分，一開始也讓團隊傷腦筋：「怎麼樣才算是與在地互動的直播呢？」 後來，我們採用了在地好夥伴新浜碼頭藝術學會的建議，加入call out在地鄉親來建立互動，除吸引在地民眾，也加強在參與上的連結感。如同團隊過去進行的桌遊課程、遊戲式田野調查，與三輪車街訪，基本立意都是適應當地公共空間不足的狀況，深入社區，創造出臨時的參與場域，邀請鄉親一起進行數位的共學同樂，創造熟悉又新鮮的集體經驗，有益於發展社區的生活福祉（Wellbeing）。

且操作門檻低，技術移轉容易，並且能夠有效形成擴散效應。更符合計畫一直以來預期建立的AAA社會參與機制：在經費上可負擔的（Affordable），技術上易取得並轉移的（Accessible），親近在地文化的（Approachable）。

Photo Credit: 本文作者提供 團隊參考社區夥伴的建議，在直播中加入call out來促進數位參與。

鹽埕大小聲，聽恁講心聲

與舊港小隊助理群討論後，加上社區夥伴的建議，團隊將直播節目取名為「鹽埕大小聲」，期待這個約半小時的在地直播，就像本校的學生社群臉書「中山大小事」，可以成為在地居民傳遞訊息、交換意見與聯絡的發聲筒。目標群眾先鎖定社區中佔多數的居民，流程設計上以【自我介紹與問候→call out在地鄉親→活動介紹與同樂→活絡筋骨操】作為主要格式，流程中除call out外，都是過去在鹽埕老人活動站進行過的課程，以長輩熟悉的活動與課程，促進身心健康與社會參與。

我們試圖以此來拉近彼此的距離，誘發觀賞直播與參與的動機。語言使用上一開始盡量以全台語直播，讓鄉親感到更親切，也看到團隊在溝通上所做的努力；還考慮到眼力不佳或沒有收看習慣的長輩，也可以如同收聽傳統廣播的方式——用「聽」的！所以節目中把語速放慢，讓鄉親們用聽的嘛會使！歷經約一小時的預備會議，梳理過走位與流程設計後，舊港小隊就準備正式上場直播了！

第一場直播，選在四月十五號（農曆媽祖生日當天），由媽祖加持下，在社區夥伴的「公民小客廳」——新浜碼頭藝術空間，首度開演。對特定族群，節目口號設定為「鹽埕大小聲，聽恁講心聲」，期許節目可以達到積極聆聽（Active listening）在地聲音的作用。在call out的部分，團隊規劃找在地新成立的人民團體——鹽埕研究社的蕭清元理事長進行通話，詢問疫情對於在地生活的影響；之後進行桌遊的轉譯與解說，帶著鄉親們重溫去年（2019）在活動站體驗過的桌遊，再以活絡筋骨操為結尾。過程中，由於當時的疫情仍緊繃，團隊謹守保持社交距離的方式來執行活動。

第二場直播，在主持上，逐步讓舊港小隊助理群加入當中的段落發想與執行，讓每個人的專長能夠在節目中發揮。在流程設計上仍維持原貌，Call out鹽埕老人活動站的黃社工師，了解長輩在疫情下的生活狀況，以及活動課程停擺後的應變措施；遊戲則沿用過去在活動站進行過的桌遊「諾亞方舟」，而擅長舞蹈的小隊助理群，也在活絡筋骨的段落加入洗手舞，達到推動健康促進的效果。

Photo Credit: 林俊志 第二場直播加入舊港小隊的創意，示範洗手舞，推廣公共衛生知識。

原先設定在第三場直播時邀請長輩加入call out，但因考量長輩對於「上節目」容易感到害羞，於是調整為邀請熱情的在地民眾加入同樂；活動設計上也由桌遊，變成了互動性更強的活動：加入在地飲料遊戲，讓兩位高雄市鹽埕研究社的社員一同參與，先介紹當地的特色手搖茶店，再進行遊戲。以漸進式的設計，讓參與和觀賞的在地民眾進行有趣的體驗。

直播後，分別造成了在地與擴散的效益：在地部分，促使人民團體鹽埕研究社開始共學以影片拍攝，做為呈現在地資訊的方式；此外，直播節目也被轉發至活動站以外的長照據點，且過程中使用的桌遊類型也受到網民詢問。持續創造新鮮感的設計，讓每場直播的觀賞人數穩定上升。接下來因應小隊成員與目標群眾的反饋，將逐步加入更多元素，例如社區特色與素人介紹，還計畫出外景喔！

團隊期許LINE@與直播平台的相互搭配，成為社區網絡其中接收資訊與雙向溝通的管道，具共融性、參與促進的適應性設計，讓過渡社區裡的鹽埕鄉親，與舊港小隊集體經歷熟悉又耳目一新的數位獨特體驗，進而加強當地社群網絡的連結與互動，對於未知的風險增強在地韌性，抵擋可能的改變與複雜、和不確定性，增加幸福感，開創「任我行」的數位生活。

參考資料

衛福部。（2020）。「COVID‐19（武漢肺炎）」因應指引：阻絕社區傳染策略 衛福部。（2017）。106老人狀況調查 財團法人台灣網路資訊中心。（2018）。2018台灣網路網路報告 Aw Su, Gerald Koh, Yeon Ju Oh, Mee Lian Wong, Hubertus J.M. Vrijhoef, Susana Concordo Harding, Mary Ann B. Geronimo, Cecilia Yoon Fong Lai, & Zoe J.L. Hildon. （2017）. “Explaining the continuum of social participation among older adults in Singapore: from 'closed doors' to active ageing in multi-ethnic community settings”. Journal of Aging Studies 42: 46-55 Armitage, D., C. Béné, A. T. Charles, D. Johnson, and E. H. Allison. （2012）. The interplay of well-being and resilience in applying a social-ecological perspective. Ecology and Society 17（4）: 15.

本文經新作坊授權刊載，原文發表於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航