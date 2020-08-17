紐西蘭群聚感染、病例數續增，總理阿爾登：大選延後4周舉行

由於疫情再起、病例數續增，紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）今（17）日宣布，將國會大選延後4周舉行。

紐西蘭國會大選原訂於9月19日舉行，現在延後至10月17日。

《BBC》報導，阿爾登今天表示，延後大選是為了讓各方有充足時間，針對選舉各種狀況做好事前計畫。阿爾登說：「這項決定使所有政黨在接下來的9個星期有時間競選，選舉委員會有足夠時間確保選舉能繼續進行。

《路透社》指出，提早選舉對阿爾登比較有利，因為此前阿爾登讓紐西蘭達到102天零本土病例，提升了其支持度。反對者指責阿爾登利用疫情加強人氣，因為她幾乎每天都在電視上露面，以使紐西蘭人放心，而其他政黨領導人則難以引起關注。

紐西蘭周一新增9例新的「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，簡稱武漢肺炎）病例。

本來是防疫前半段國家，紐西蘭卻在達到102天零本土病例的里程碑後破功，8月11日新增4例確診，病患來自南奧克蘭的同一家戶，爆出家庭群聚感染，新病例消息震驚全國。

傳出疫情的這家人近期沒有出國旅遊，一家6人卻有4人染疫，感染源不明。

阿爾登隨後宣布，將最大城市奧克蘭市警戒提升至第三級，停班停課，酒吧等各種營業場所關閉，禁止10人以上聚會。紐西蘭人口500萬人，奧克蘭地區就佔200萬人。

然而自8月11日新增4例後，幾天之內新增數十案例。紐西蘭當局並宣布奧克蘭三級封鎖要延長至8月26日。

New Zealand Prime Minister Jacinda Ardern has delayed the general election by four weeks until Oct. 17 as a community outbreak of Covid-19 worsens https://t.co/YMbKphlZjS — Bloomberg (@business) August 17, 2020

《TVBS》報導，首宗新增案例後3天，紐西蘭新一波疫情的新增病例已到48人，其中30人與最初感染的這家人所在社區有關聯。這家人中有1人在倉儲公司負責收取進口冷凍商品，同事也有3人染病。

而在冷凍倉庫員工傳出染疫後，輿論討論焦點，轉向冷凍進口食品是不是會造成防疫破口，然14日報導指出，專家否認這個說法。

紐西蘭倉儲多人確診 專家：冷凍食品不易傳染

《中央社》報導，衛生官員及專家研判，感染來源可能是人傳人而非冷凍進口食品。《紐西蘭前鋒報》（The New Zealand Herald）提到，紐西蘭衛生部執行長布魯斐德（Ashley Bloomfield）研判威靈頓山冷凍倉庫工作人員感染途徑，較有可能是人傳人，而非來自冷凍進口食品。

然而，《中央社》引用科技新聞網站Ars Technica報導指出，美國加州大學洛杉磯分校（UCLA）傳染病研究員甘布爾（Amandine Gamble）認為，雖然經由冷凍進口食品感染的說法純屬臆測，但她同時坦承這是有可能發生的事情。甘布爾解釋，經由冷凍進口食品染疫的可能性，必須要有一連串的條件才能達成，若有人經由冷凍進口食品而感染病毒，可說是「非常倒霉」。

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責任編輯：陳怡君

核稿編輯：楊士範