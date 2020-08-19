「去中間化」是近年旅遊新創圈熱議詞彙，「旅行社」會成為過氣的名詞嗎？

什麼是「中心」，要去掉的是什麼？

以往的舊時代裡，當我們想出去玩（尤其是出國玩），我們想到的是挑一家品質好、信譽佳的旅行團，它會幫我們安排好交通、機票、住宿、餐飲、景點行程與門票以及各式證件。我們繳一筆錢，給導遊和領隊一些小費，就自然搞定整個旅遊過程的大小事。

Photo Credit: 海森飽嗝的財經筆記

而「中心化」，指的就是這些旅行社所扮演的角色。當然，「去中心化」（De-Centralization）就是想要弱化這些旅行社，在我們旅遊過程中所扮演的角色地位。

這樣說明看起來很簡單，好像我們消費者只要什麼事都自己來就好了，其實不然。看一下旅遊產業價值鏈，才會知道「去掉」之後，我們面對的是什麼：

Photo Credit: 海森飽嗝的財經筆記

在旅遊價值鏈中，從一開始決定目的地後，要手刀搶訂飯店和機票，再來就是進行歡樂的旅遊行程。玩得開心的同時，也要順便吃喝購物，最後帶著美麗的回憶回家，心裡想著下一次會再度出遊不知道是何時。

在過去的日子裡，「旅行社」是串起整個旅遊價值鏈的重要角色。主要是由於旅遊資訊的不夠發達，一般消費者不知道如何透過一己之力，買到便宜的機票、訂到划算的飯店，以及到了當地該怎麼解決交通、景點、吃喝等等的問題。

這時候，所謂的「中間」或稱「中間商」，也只有一個角色存在，就是傳統的「旅行社」。而當旅遊書籍越來越多、主題和目的地遍及全世界，甚至是網路興盛後，各種論壇、討論區、部落客的分享，讓消費者有更多的管道學習如何自己安排行程。

隨著消費者越來越希望能自主安排旅遊行程，在這個時期裡，最流行的詞彙叫做「機加酒」。消費者依然是透過旅行社來購買機票和代訂酒店，而航空公司與酒店業者也大幅度依賴旅行社做為銷售通路。消費者在這個時期裡，尚無能力直接與航空公司和酒店接觸，主要是由於資訊傳播的不對稱，消費者無法很透明化地知悉哪些航空公司、在哪些日期和時間點飛往消費者期待的目的地。同樣的，消費者也無法像現在到處自由地搜尋酒店和比價。

因此，旅行社的「機加酒」包套，成為消費者最容易接觸到較多且較完整訊息的商品。而這個時候，「中間商」的角色只存在於「機加酒」，也就是傳統旅行社是消費者與航空公司／酒店之間的仲介。而旅行社開始無法參與整個旅遊價值鏈的中後段，所謂的旅遊價值鏈在傳統旅行社眼中，出現「斷鏈」的狀態。

但傳統旅遊價值鏈的仲介形式，並沒有完全消失，只是當消費者自主規劃的意識和能力越強，傳統的仲介型式就會慢慢減少。換句話說，旅行社無法完全靠「旅行團」來支撐營收，旅行團的行程設計開始要具有高度獨特性和特殊性，才能讓消費者捨棄自由行而跟團。

而當電子商務的發展越發蓬勃，旅行社由街邊店面的服務延伸到網路上，航空公司從過去以旅行社為主要通路，也開始透過電子商務接觸直客的生意，酒店業亦然。當消費者意識到可以自己完成整個旅遊價值鏈中，幾乎所有的事，自然會冒出現一群熱愛「自由行」的消費者，開始嘗試自己掌握所有行程安排。

在這個年代裡，消費者自己直接跟航空公司訂票、透過OTA（線上旅行社）搜尋及代訂酒店，然後自己走自己的行程，無拘無束。旅行社站在「機加酒」中間商這部份的角色開始動搖，傳統旅行社在旅遊價值鏈中的中間商角色全面撤守。

然而，我們會發現行旅行社站在「機加酒」中間商這部份的角色，影響衝擊力道最大的，應該是航空公司與旅客之間的關聯，酒店的部份反而影響較小。

最主要幾個讓消費者開始捨棄透過旅行社，代訂機票及開票的主要因素，包括以下：

網路資訊發達，消費者可以在網路上輕易查到哪些航空公司，能飛抵自己所規劃的目的地，不再需要透過旅行社的協助。 透過旅行社訂票、開票，消費者需要在票價中（內含）給付旅行社傭金或服務費。而當航班有異動或行程必須變更時，消費者必須透過原本的旅行社處理票務問題。然而，旅行社的人員並不是24小時standby。相對的，在電子商務發達的年代裡，消費者直接與航空公司訂票、開票，除了不需要再額外給付給中間商傭金或服務費，任何航班異動或行程更改，消費者可以自己直接與航空公司聯繫。 航空公司在同樣出發日期、同樣航班、同樣艙等所放出給自己官網或其他旅行社的票價，都是一致的。而旅行社所顯示出的票價則是基於航空公司所放出的價格，再加上傭金或服務費。換言之，航空公司的官網票價肯定會是最低（或者相對較低）的價格（當然，這是針對散客，團票就是另外一個操作模式）。

但酒店與旅行社或OTA（線上旅行社）的依存關係，就沒有像航空公司般，能有那麼多自主的權力。最主要是由於這個世界上酒店百百多，儘管在酒店產業裡有許多連鎖、世界知名品牌，但它們在東京有沒有酒店，有哪幾家、位在東京的哪個位置、價格如何，由於訊息來源眾多，消費者很難憑一己之力搜尋或比較完所有的酒店，並有所取捨。

不像航空公司，雖然這世界上的航空公司也是有很多，但飛航的航點都是由航權申請分配而來，例如從台北能夠飛往東京的航空公司就那幾家，讓消費者從幾家航空公司找到符合自己需求的航班，較不會出現選擇障礙。

也因此，在消費者取得訊息的難度高和比價的心態下，OTA（網路旅行社）在代訂旅館的角色上，就更為穩固。更何況酒店業在資訊科技的投資上，總是落後其他產業很多很多，因此，除非是大型連鎖品牌酒店能自建官網和官網訂房系統，否則很多中小型的獨立品牌，只能透過傳統旅行社或OTA做為分銷體系。

別忘了我在之前的文章〈【旅館】酒店業者與OTA的競合：還是好好地合作當朋友吧！〉中，提到全球酒店業房間銷售的產值中，有八、九成是由Expedia、Booking.com以及中國的攜程等三大集團所創造，它們投入大量的資金建立訂房平台、行銷及分銷體系，我們拿什麼跟它拚？

「去掉」、「De-」的是舊型態的旅行社經營模式，新型態的旅行社將佔得中間商的角色位置

傳統旅行社「中間商」的角色弱化至此，過去幾年間旅遊新創圈熱議的詞彙「去中間化」，又是怎麼一回事？看起來像是要把傳統旅行社往死胡同裡打，然後旅遊新創再以新型態的中間商角色閃亮登台。

當消費者開始自己訂機票、訂酒店、規劃吃喝玩樂行程，傳統旅行社存在的價值已經不在。但有趣的地方在於，旅遊新創（諸如：KKday、KLOOK等目的地旅遊公司）標榜著讓消費者可以自由組裝行程，省卻自己安排交通或在地半日／一日遊的行程。

這些旅遊新創業者順著消費者旅遊行為的改變，重新在旅遊價值鏈中占得角色，成為新的中間商。所以，去中間化到底最後去掉了誰？簡單來講，只是把舊型態的旅行社營運模式去掉，填補進新型態、新經營模式的旅行社罷了。

「目的地旅遊平台商業模式」就是把傳統旅行社「統包」轉變成為「零組件零售」

這部份我就不多說，直接看圖解比較快。

Photo Credit: 海森飽嗝的財經筆記

總之，目的地旅遊平台將傳統套裝旅遊行程，拆解為「零組件」的形式，強調自主規劃／需求彈性、在地特殊體驗、且能短時間／即時確認訂購。

平台商為整合、包裝、傳遞產品的角色。透過跨境電商模式，全球銷售各目的地的行程，並且在特定國家落地（設立辦公室）；透過在地合作、經營社群、在地行銷，給予當地消費者適合的商品（例如Muslim律法不能銷售某些行程）。

傳統旅行社的舊經營模式，受到旅遊行為改變的挑戰，在旅遊價值鏈中出現斷鏈。但這不表示傳統的營運模式將不在存在，而是既有模式的套裝產品得更具獨特性與產品力。這種旅遊套裝產品的特性，肯定是被視為對自由行具有較高難度的規劃。

新的目的地旅遊平台商業模式興起，用零組件銷售的模式，碎片化地將整個旅遊價值鏈串起來。但零售產品線這麼多，有交通票券、網卡、在地旅遊或體驗行程等等，並不是想像中簡單地「把傳統的旅遊包套行程整包拆開來賣」，而是必須重新建立供應商的管理與價格談判的能力。所以舊的急於轉型，新的仍在燒錢。

最後，再額外提一下「中間商」不是只出現在旅遊（酒店／航空公司／行程安排）這些事上，在餐飲零售領域也是所見多有啊。以餐飲為例，餐廳一直是直接面對、直接服務消費者的角色，當餐廳業者無力自行獲取客源，得透過訂位或票券平台（如：ezTable、GOMAJI等等）導入。定位或票券平台就成為餐廳業者的中間商，它們收取3％～10％不等的傭金，有代賣餐券的、有導入流量抽傭的。

不論是航空公司、酒店業者、餐飲零售業者，與中間商是哪一種關係，彼此的合作模式與策略都有所不同。不管是站在哪一方的角色，都得依據市場／產業和消費者行為的變化而有所調整。完全的依存絕對不是最好的方式，完全的切割也絕對不會是最好的策略。之後，會再針對這部份，撰寫一篇關於酒店、餐飲、零售等觀光次產業的各種通路策略。

本文經海森飽嗝授權轉載，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航