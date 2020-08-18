日本限塑政策造成「塑膠袋霸凌」，超商業者如何創造誘因、減少奧客？

文：Color Yen

「塑膠袋霸凌（レジハラスメント）」最近在日本頻頻發生！起因是日本政府於2020年7月開始執行限塑政策。

日本塑膠袋的年消費量約40萬噸左右，加上原定7月東京奧運將有更大量的觀光客湧入日本觀光，可能造成塑膠袋用量的高度成長，造成環境負擔。日本政府決定執行塑膠袋全面收費的政策，以每袋3-5日圓的金額，期望達到減少塑膠袋消費量之目的，也能透過無緣的東奧宣揚國家形象。

而40萬噸的塑膠袋消費，估計有50%的用量是由日本境內5.5萬家便利商店所產生。日本各大便利商店自然要義不容辭協助政府推廣限塑政策，但許多「塑膠袋霸凌（レジハラスメント）」事件，也開始在便利商店的結帳櫃台上演。奧客三部曲通常是這樣的：

你們便利商店真愛錢，連3日元的塑膠袋都要賺！困擾我的錢包，我生氣！ 店員面對千奇百怪的購物袋，努力但費時的想將商品裝進去時；排隊的顧客開始抱怨：你新來的啊，動作慢死了！我要客訴！ 日本語天生含蓄，當店員問：「塑膠袋要另外付錢，沒關係嗎？」客人回答沒關係時，店員常會聽不懂是付錢沒關係？還是沒有塑膠袋沒關係？結帳現場就是一整個「りしれ供さ小（你是在說三小？）」，冏狀百出！

這也就考驗著便利商店業者在面對政策推廣時，如何順勢而為？如何重新規劃自身的服務流程？使顧客與門市人員能在減塑的陣痛期間，減輕一分雙方的壓力，甚至獲利。在這些便利商店業者當中，我最欣賞的是日本全家的作法。

全家創造誘因：減塑是賺點數、賺未來與養成習慣

之前提過日本全家在面對日本政府推廣行動支付時的做法，前情提要如下：「日本政府2019年10月要將消費稅從8％調升到10％，並趁勢推動日本民眾使用行動支付，而推出使用行動支付最高5％的點數回饋。當時，日本7-11捨不得集團舊會員的偷吃步作法，忽視最基本的金融專業，而陷入兩階段安全驗證的資安事件；日本全家則選擇只先導入門市臨櫃與T-Card會員信用卡儲值。看起來功能很簡單，但卻能抓住與移轉全家最大base的用戶，在顧客溝通上能更有效，也掌握了去年10月日本政府政策下所帶來的商機！上線一年，日本全家無現金使用比率於2020年6月已達30%，較去年增加150%的使用率與5.5百萬次的APP下載量。」

而這次，日本全家也趁勢而為：善用FamiPay會員機制。若顧客購物時不另購塑膠袋並出示FamiPay，則可獲得數位化的環保點數（每200元可累積一點，單日上限三點），集滿30點可兌換商品。七月累計發行了600萬張環保貼紙，顧客拒用塑膠袋的比例從之前30%提高到77%（日本7-11約70%）。無形中，也是利用熱議的減塑社會議題，為日本全家FamiPay的推廣帶來一波新的客流與再訪動機！養成減塑習慣下，也賺到新會員的行動使用習慣的雙重策略目標。

Lawson生活風格的延伸：適合便利商店的購物袋

文青最愛的Lawson，在六月時先和電商mercari合作印著文學創作者短文的塑膠袋做為減塑宣導的前期行銷操作，希望顧客能珍惜並重複使用塑膠袋。接著，就試圖解決本文一開始提到：千奇百怪的購物袋造成店員在擺放商品上的費時問題。Lawson今年請了知名設計師佐藤大重新renew品牌LOGO、設計一系列的自有品牌視覺外，連購物袋也一併設計了。除了體積小、方便攜帶的創意與設計感外，這購物袋的最大特色是適合擺放便利商店的便當，使便當不會歪斜；加上冷熱分層的貼心，注重食感的溫度，引起不小的話題與購買慾望。

Lawson拒用塑膠袋的顧客七月份達到76%，八月份佐藤大購物袋的推出是否對減塑能更有幫助，我認為可能性不大；但對於便利商店的常用者來說，確實提出了不錯的購物袋設計提案。不過，無形中也產生另一個問題，大量的購物袋購買慾望可能成為另一種垃圾。作為便利商店業者，到底是要將購物袋做為一種時尚單品銷售、鼓勵熱賣；或者結合循環經濟等永續經營的理念，來規劃新服務、新帶客流程，我認為這是業者必須慎思的議題！也是為何我比較欣賞日本全家在減塑議題上之經營模式的原因。

永續經營，是不能回頭的策略與政策

回到一開始提到的奧客三部曲，不論台灣還是日本，總有人會以不方便、不習慣、不貼心為名，來反對通路限塑的政策，成為「塑膠袋霸凌（レジハラスメント）」的霸凌者。但事實上，只是習慣使然而造成的藉口。幾百幾千年前沒有塑膠袋與吸管的年代，人們並不缺乏其他包裝替代品、也不會因沒吸管而喝水嗆到。新政策的推廣總會面臨陣痛期，如何透過服務流程的設計使顧客能逐步適應新政策，盡力使服務前後台能調整到最好狀態，是通路業者本就須面對的挑戰。

日本全家利用政府政策，趁勢而為的置入FamiPay的推廣、Lawson文青風品牌理念融入減塑形象的宣導，這兩者除了是不錯的案例參考外，更重要的是：日本全家、Lawson都將減塑與企業經營的服務、理念進一步結合，不只是配合政府政策，更是企圖展現了企業永續經營的理念。這也代表企業永續經營的理念可以與獲利模式結合並設計，成為可循環的新經濟。

千萬要堅定，別隨風搖擺！要致力打造新的習慣與生活型態。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航