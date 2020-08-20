逐漸沒落的苑裡「藺草工藝」，在年輕人投入下重新受到矚目

文：吳亭諺｜攝影：林辰鍵

苑裡的藺草工藝從清朝時期開始，至今已有近3百年的歷史。在產業最蓬勃的時期，幾乎家家戶戶的婦女都在編織藺草，但在民國60年代後，因塑膠的發明及工廠的興起，人們紛紛轉入工廠做女工，藺草工藝也逐漸沒落。直到近幾年，越來越多年輕人投入藺草編織，這項工藝才又開始受到人們關注，其中最具代表性的，就是由廖怡雅創辦的「藺子」。

Photo Credit: 點讀華山提供

與苑裡藺草的邂逅

就讀工業設計的怡雅，11年前因著學校和國科會合作的課程計畫，第一次來到苑裡，當時看到藺編的工藝師阿嬤們，圍成一圈坐在地上，編織出一頂又一頂做工精細、充滿溫度的帽子，技術完全不輸給日本的工藝職人，讓她非常驚豔。

計畫結束後，怡雅先是回到苑裡的社區發展協會做暑期工讀，除了學習編織技術，也會幫忙賣產品、設計包裝，或是幫阿嬤們曬草，在這段過程中，怡雅越來越熟悉藺草，也時常與工藝師溝通，那時的她，每天得花費近兩個小時的時間通勤，即便如此她也樂在其中。

畢業後，怡雅到苑裡的社區發展協會擔任專案經理，協助在地申請政府產業活絡計畫的補助案。怡雅說，申請補助案的目的，是希望日後社區產業可以自給自足，但社區發展協會裡的成員，大多是自發性前來的志工，很難做到永續發展，再加上若是工藝師年滿65歲，就不在政府的補助經費的條件之內，「可是這個技術最好的都是65歲以上呀！」怡雅想著，如果有辦法透過友善的條件和工藝師配合，活絡整個產業，是不是對藺草產業發展更好，於是決定自己試試看，創立了「藺子」工作室。

兼顧商業模式與技法傳承

由於苑裡一帶的藺草，親膚性、吸濕性特別好，傳統商品以帽子為最大宗，便以此作為主力商品，其他產品則是往現代人常握在手上的物品作為發想，像是書衣、包袋、杯墊、飲料提袋等，怡雅認為，藺草不應只是擺在博物館裡展示的工藝，更可以是生活的一部分，況且藺草產品只有常使用，才能看到其顏色變化、溫潤的手感，更能顯現它的優勢。

起初，藺子先找了4位工藝師阿嬤合作，訂定商品版型，再以收購的方式，購買她們的作品，在店面或是通路裡販售，怡雅說，一開始很多人不看好，也替她擔心，「反正那時候我什麼都沒有，不要負債就好。」沒想到，這樣一做就做了10年，合作的工藝師也逐年累積至45位。

除了販賣藺編商品之外，怡雅也同時做了詳細的工法資料庫，用圖像化的方式，將編織紋樣與技法步驟一一分解記錄下來；另一方面，藺子也和台灣世界展望會合作，協助媒合台中、大甲等，離苑裡不遠、需要照顧家庭，但又要賺錢的家庭婦女，一同學習藺草編織，三年下來，已有八位投入產業，甚至成為講師。

持續前進 是為了創造更好的就業環境

怡雅提到，過去雖然苑裡有很多補助和合作，但實際對社區跟產業本身的幫助微乎其微，不過在這五、六年間，她卻逐漸看到了不同的轉變，「還有阿嬤和我們分享，原本她都小心翼翼瞞著家人偷偷編著藺草，某天孫子看完報導後，回家請她幫自己編帽子，想要戴上跟朋友炫耀，讓她很驕傲。」怡雅開心地說，現在她也不時會帶著工藝師們一起去展覽，更在商品吊牌上，放上每個工藝師阿嬤的簽名，就是想告訴客人，每一項商品，都是由工藝師悉心製作的，需要、也值得被珍惜對待。

近幾年，藺子還有了自己的有機藺草田，以友善的耕作方式種植，經過曬草、分級後賣給工藝師們，工藝師再選擇自己習慣的草料，製作成不同物件，成了友善的循環。怡雅說，未來希望能和更多在地店家，除了現有的訂單合作之外，還能發展不同配合的模式，把苑裡的產業鏈都串起來，變成一個好的就業環境，讓更多年輕人願意回來。

Q&A

Q1：地方傳產的推廣，跟一般販售有什麼不一樣？

A1：很多人會用悲情的角度去塑造傳統產業，但這並不長久，民眾可能只會一次性的支持，我們想給大家看到產業有快樂的一面，並且覺得它是真的實用、好看，想要擁有它。

Q2：設計新產品需要先考量什麼？

A2：首先會考量使用情境，因藺草吸水、親膚的特性，適合做成杯墊類的小東西；其次是考量環境，例如台北常下雨，就不太適合做長期處於戶外的產品，再來才是工藝技術的層面。

Q3：給對藺草編織有興趣的初學者一些建議。

A3：除了藺子開的體驗課程之外，想要長期學習，也可以到苑裡、大甲、通宵的社區大學上課，負責教授的都是有幾十年經驗老師，還會針對每個人的狀況調整教學進度。

本文經《點讀華山》授權轉載，原文發表於此

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航