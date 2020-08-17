讀冊生活疑個資外洩，230人被騙2200萬：董座張天立表示「2個月前已和資安公司合作」

（中央社）刑事局昨（16）日指出，「TAAZE讀冊生活」疑因會員個資外洩，消費者遭詐騙。「TAAZE讀冊生活」董事長張天立說，2個月前已與資安公司合作，再度提高資安防護，將盡最大努力加強網站防護。

刑事局表示，網路書店「TAAZE讀冊生活」疑會員個資外洩，統計顯示今年1月至8月9日達230人受騙，財損逾新台幣2200萬元。

刑事局指出，消費者於「TAAZE讀冊生活」購書後，隨後接到佯裝客服人員的詐騙電話因而受騙。刑事局解釋，這類詐騙手法是老招再更新，呼籲民眾接到類似電話要小心謹慎。

張天立接受中央社記者訪問表示，「TAAZE讀冊生活」長期致力加強網路資安防護，今年再升級防護網，本月網站遭受攻擊也即時掌握。

「TAAZE讀冊生活」昨天下午主網站當機，有網友到「TAAZE讀冊生活」官方粉絲頁留言表示，看到刑事局的新聞感到很無言也很擔心。

張天立：公開反服貿協議後，網站就被攻擊得滿嚴重

張天立解釋，「TAAZE讀冊生活」長期以來相當重視網站遭到攻擊、竊取個資的問題，「在馬英九總統要簽署ECFA時期，我們公開反對服貿協議後，網站就被攻擊得蠻嚴重的。」

張天立說，「TAAZE讀冊生活」花費在資安維護的人力成本一直都很高，從來不敢鬆懈。今年對於網站資安防護也全面升級，2個多月前「TAAZE讀冊生活」已經與資安公司如梭世代合作，希望藉此讓網站防護更加全面。

張天立表示，網路電商個資外洩讓消費者遭詐騙事件近年層出不窮，詐騙集團多在境外，網站營運端及警方處理此類事件都感到相當棘手；因為「TAAZE讀冊生活」網站防護的漏洞而造成的詐騙事件，「TAAZE讀冊生活」不會推諉責任，一定會加速、持續加強網站資安防護。

張天立呼籲，此類詐騙事件不單單只是「TAAZE讀冊生活」會遭遇，他相信所有經營電商的業者也都會遇到此類問題，盼望政府能夠透過與業者研議、商討，建立防範網路詐騙的系統、制度，包括聯合電信業者讓境外詐騙電話無所遁形，以及聯合銀行業者對於詐騙帳戶即時通報、封鎖。

張天立認為，這些措施能夠從源頭處理網路詐騙事件，「TAAZE讀冊生活」網站頻仍被攻擊後所搜集的數據、經驗，願意提供社會和政府單位參考，將盡最大努力與社會共同打擊、杜絕網路詐騙。

歹徒佯稱誤設為分期付款，教師花930元買書，被騙損失79萬元

《三立新聞》報導，「讀冊生活」被刑事局列為高風險網站後，大批消費者昨日湧入臉書粉絲專頁表達不滿，直指「買書，書還沒收到，詐騙電話就來了」、「每次買書取貨後就一定會接到詐騙電話」、「已經很久沒使用帳戶，卻也在8/7被詐騙騷擾」、「我已經接獲詐騙電話2次了，對方很清楚我何時買了什麼書，貴平台的資安措施實在很糟糕！」

《中央社》昨（16）日報導，新北市1名35歲許姓教師日前在「TAAZE讀冊生活」花費930元購書，隨後便接到佯裝客服人員的詐騙電話，歹徒稱因工作人員疏失而導致購書系統誤設為分期付款、且要連扣12個月，所以要協助許姓教師取消訂單設定。不疑有他的許姓教師為取消扣款，便依歹徒指示操作網路銀行APP解除付款，結果竟是不斷將自己帳戶內的錢匯給詐騙集團，直到戶頭存款殆盡，許姓教師才發現受騙，總財損79萬餘元。

根據165反詐騙諮詢專線每週公布的高風險網路賣場名單，刑事局說，「TAAZE讀冊生活」疑因持續發生消費者個資外洩情形，上週高達45名民眾報案受騙，躍居解除分期付款詐騙排行之首，顯然在資安防護上出現漏洞，呼籲民眾應慎選資安防護機制完善的優良電商，以保障自身財產安全。

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責任編輯：陳怡君

核稿編輯：楊士範