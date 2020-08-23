《紳士追殺令》現代英倫風服裝美學，打造優雅的黑幫世界

文：邱昶維（DCFS編輯部）

英國導演Guy Ritchie（蓋瑞奇）素來以英式黑幫電影聞名，並以《兩根槍管》、《偷拐搶騙》等作品奠定影壇地位。其中，充滿黑色幽默、曲折情節，以及快節奏敘事的「蓋式風格」，無疑是他令人印象深刻的標誌性美學。而Ritchie對服裝造型的獨到要求，也是他電影裡的鮮明特色之一。

經過拍攝多部好萊塢電影的經歷之後，2020年Ritchie重拾擅長的犯罪類型片，以《紳士追殺令》再次展現他的「蓋式風格」，而前作《阿拉丁》的服裝設計Michael Wilkinson，亦與他再次合作，攜手打造精緻英倫服裝，引領觀眾進入既優雅又險惡的黑幫世界。

與導演Guy Ritchie討論服裝設計方向

圖片來源：《紳士追殺令》劇照

雖然《紳士追殺令》是復刻經典的作品，但我們仍希望創造一些既非凡又不同的事物。 ──服裝設計Michael Wilkinson

「本片人物都有一種態度無禮、外表高尚的特質，這些跟導演早期的作品相仿。」服裝設計Michael Wilkinson解釋，早在籌備階段時，導演Guy Ritchie即表明要拍攝一部跟他早期風格相仿的犯罪片。因此，Wilkinson很早就開始重看《兩根槍管》、《偷拐搶騙》等片，試圖掌握片中人物的服裝特色。

不同於其他導演只會提出服裝要更複雜或更華麗的指示，Ritchie對他所創造的人物們充滿理解，不僅要求賦予每個角色獨一無二的服裝外觀，甚至能夠直接目測衣服成分。Wilkinson表示：「Guy對服裝真的有一種非常微妙的理解。」

如何打造鮮明的現代英倫風服裝？

導演想要一種既引人注目、又充滿都會風的典型英倫服裝。 ──服裝設計Michael Wilkinson

「每件服裝都要添加一些簡單的元素，才能讓觀眾明確區別每一個人。」服裝設計Michael Wilkinson表示，在導演的要求之下，不論是毒梟、幫派老大或是街頭混混的服裝，都是以現代英倫風為主。所以他要創造一種略誇張於現實世界，但又不至於脫離真實的風格，讓該風格更加突出，給觀眾留下深刻印象。

為此，Wilkinson從網路、精品店及時裝店採購服飾，並搭配大量充滿復古元素的訂製配件，打造原創且鮮明的混搭風格。而Wilkinson也認為整體穿搭造型，必須既能彰顯人物性格、階級與權力，又能塑造電影裡的獨特世界觀。他強調：「人物們都應對自己的穿搭感到非常自傲，而且200％認同自己的打扮。」

從人物性格階級，設計五位角色的服裝特徵

圖片來源：《紳士追殺令》劇照

我們有來自不同世界的角色們，但每一個人都很注重自己的打扮。 ──服裝設計Michael Wilkinson

對服裝設計Michael Wilkinson來說，每一個人物都是在利用身上的穿搭，彰顯自己的力量跟地位，所以他靠著導演Guy Ritchie賦予的人物特徵，繪製設計草圖及選定布料材質，力求服裝不但保有現代英倫風，也充滿現代感與戲劇性。

以下是Wilkinson對角色服裝設計的理念闡述。

Mickey經典英式西裝

圖片來源：《紳士追殺令》劇照

Mickey是一個即將引退的毒梟，他的服裝雖然是經典的英式西裝，並以窗格紋、格倫格子等高級布料編織，但整體看起來比一般西裝更顯年輕、寬鬆，令人察覺他對掌控權力的信心與從容。也因為其原料是羊絨跟絲綢，穿起來非常輕盈，演員Matthew McConaughey相當喜歡這套服裝，甚至私藏一套在家。

Ray休閒英倫套裝

圖片來源：《紳士追殺令》劇照

作為Mickey的左右手，Ray時常要無視法律以達成任務。但他的性格相對隨意自在，做起事來往往得心應手，所以服裝偏向休閒風，並且身穿Barbour棉外套、針織領帶、花呢西裝背心及訂製鞋靴等，是一個穿搭品味極佳的犯罪分子。

Fletcher仿舊皮衣

圖片來源：《紳士追殺令》劇照

私家偵探Fletcher是主導電影走向的重要人物，其形象參考自1970年代的導演Federico Fellini（費里尼）。透過仿舊皮衣、高領毛衣，還有鱷魚皮靴，流露高深莫測的氣質。其中，他臉上的RayBan折疊式太陽眼鏡，更特別選用紅棕色調的鏡片，同時帶有一點紫灰色陰影，勾勒他狡猾、多疑的性格。

Coach街頭運動服

圖片來源：《紳士追殺令》劇照

Coach既是拳擊教練，也是街頭混混的大家長，所以他身穿的運動服外觀，其實是以經典英式西裝的布料作為基底，並透過放大、加亮紋路質感，展現更有活力的現代風格。此外，他臉上的1980年代老花眼鏡，亦是展現其性格古怪的特色配件，使他的整體造型既獨特又大膽。

Dry Eye高級羊毛外套

圖片來源：《紳士追殺令》劇照

英國新生代黑幫Dry Eye的服裝奢華，不僅身穿高領Merino羊毛外套、細條紋羊毛褲，以及昂貴皮衣等，脖子上也掛有金項鍊，彰顯他渴求權力的野心。儘管他內心嚮往成為黑手黨老大，但外在舉止仍受到街頭混混影響，所以也穿設計師Christian Louboutin設計的樂福鞋，顯現他追求流行的價值觀。

我要說的是，服裝設計一定要引人注目，並且激起敬畏之心。 但與此同時，你不必去質疑結果是否正確或適當。 ──服裝設計Michael Wilkinson

隨著《阿拉丁》跟《紳士追殺令》陸續殺青，服裝設計Michael Wilkinson除了認為後者的服裝，需要注意更多細微之處，才能掌握現實跟虛構之間的平衡點，也不斷藉著專注於基本元素，提醒自己的設計別太過火。並解釋：「這就是設計服裝的真理，不論是高概念、超級英雄，或者當代寫實電影。」

參考資料：highsnobiety, hollywoodreporter, motionpictures, flickeringmyth, cinemablend

圖片來源：imdb, popzara

本文經影製所 DC Film School授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：王祖鵬