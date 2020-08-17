泰國萬人上街要求政府、王室改革，總理帕拉育感謝警方確保和平

自7月18日泰國爆發第一場抗議以來，近一個月每個週末示威遊行不斷，參與者也逐漸增多。8月16日的集會，是人數最多的一次，至少一萬名抗議人士來到曼谷民主紀念碑（Democracy Monument）前，高喊「總理下台」口號。

自1932年革命泰國奠定君主立憲政體以來，這波抗爭運動即是針對軍政府、王室始終未能實踐民主的不滿。泰國學生團體自由青年（Free Youth）和泰國學生聯盟（Student Union of Thailand）最初提出的三大訴求：解散國會、終止騷擾異議人士、修正軍方制定的憲法，以及10日法政大學（Thammasat University）集會中，學生代表提出聯合宣言，對王室要求10點改革。

《紐約時報》報導，這上萬名抗議者中，有許多是第一次參加政治集會的人。這是自2014年軍方政變以來最大抗爭活動。泰國仍在「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，簡稱武漢肺炎或新冠肺炎）疫情的緊急狀態下，聚集群眾的示威遊行是違法的，每位參與者都可能被逮捕，而警察就在一旁列隊。

16日，示威到了晚間，台上演說的主題也包括勞動法規、學生髮禁、LGBTQ權益等議題。有雷射將「為什麼我們需要國王？」的泰文字樣投射到民主紀念碑上。《Prachatai》報導，女性權益、LGBT權益運動者組成的團體爭取女性自由（Women for Freedom）也在抗爭現場，主張身體自主權，並要求廢除將墮胎刑罰化的刑法301條。

Photo Credit：AP / 達志影像 圖中白衣者為學生社會運動者Parit Chiwarak，獲得保釋後在法院外舉起象徵抵抗政府的手勢。這個手勢源於電影《飢餓遊戲》（Hunger Games）。

異議者遭捕

《Prachatai》報導，14日，學生社會運動者Parit Chiwarak 前往暖武里碼頭（Nonthaburi Pier ）參加示威時，被警方以煽動叛亂、聚眾散佈病毒與涉及7月18日Free Youth遊行逮捕，隔天獲准保釋。上週，學生社會運動者Panupong Jadnok、人權律師Anon Nampa 也以同樣的理由被捕，也在隔日獲保釋。

《泰國公共電視台》報導，針對16日的抗爭，總理帕拉育（Prayut Chan-o-cha ）表示，已指示警方對反政府抗爭者的挑釁應該保持節制，他們大部分都是大學生，而且應該要避免使用武力。政府副發言人表示，總理也感謝警察確保了抗爭地點的和平秩序。

此外，帕拉育否認會採取鎮壓，並承諾會傾聽青年領導的異議。「政府一直以來非常小心翼翼，雖然很多人對（遊行）不開心。」13日在內閣會議上說，「學生舉行抗議，行使他們基礎的自由權益，我們會聆聽他們並尋求處理雙方的差異。」

「每當有再有一個以和平方支持民主的社會運動者被逮捕，就顯示泰國政府當權者的傾向和缺乏對人權的尊重。」人權觀察（Human Rights Watch）亞洲區主任Brad Adams指出，「和平抗議和表達批評要求政治改革，不應該被入罪。」

Do you hear the people sing?

เสียงผู้คนได้ยินบ้างไหม?

ขอคารวะทุกคนที่ได้ไปร่วมจุดไฟแห่งความหวังกลางถนนราชดำเนิน

คารวะความเสียสละและเชิดชูความกล้าหาญของทีมงานและแกนนำทุกคน

?: paradeebee pic.twitter.com/L0jSj3t77f — Thanathorn Juangroongruangkit (@Thanathorn_FWP) August 16, 2020

《中央社》報導，泰國這波抗議浪潮可溯源起於今年（2020年）2月，廣獲年輕族群支持、敢於批評政府的未來前進黨（Future Forward），2月遭到憲法法院裁定解散，其主要人物包括黨魁他納通（Thanathorn Juangroongruangkit）10年不得參政，引起許多支持者不滿。

《Thaienquirer》報導，抗爭領袖們呼籲政府回應訴求，否則抗爭可能會延燒到整個國家。他們也期待是否有反對黨會在國會中有所行動，對帕拉育政府施壓。

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責任編輯：徐卉馨

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