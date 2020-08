泰國萬人上街要求政府、王室改革，總理帕拉育感謝警方確保和平

Do you hear the people sing?

เสียงผู้คนได้ยินบ้างไหม?

ขอคารวะทุกคนที่ได้ไปร่วมจุดไฟแห่งความหวังกลางถนนราชดำเนิน

คารวะความเสียสละและเชิดชูความกล้าหาญของทีมงานและแกนนำทุกคน

pic.twitter.com/L0jSj3t77f