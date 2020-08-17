白羅斯20萬人上街示威：盧卡申科急向俄國求救，CNN分析普亭5種可能行動

白羅斯自9日進行總統大選後發生連日抗爭，昨（16）日創下最大規模示威，《路透》記者估計反對派結集人數可能多達20萬。被質疑操控選舉的總統盧卡申科周末連續2天與俄羅斯總統普亭通話求救，又指控北大西洋公約組織（NATO）派遣軍隊在邊境，欲施壓重新進行大選。

不過，NATO已經否認派兵，而俄國雖允諾「給予必要的協助」，但並未具體說明時間或協助方式。各國媒體分析指出，普亭對於是否要幫助盧卡申科，仍持觀望態度；白羅斯與2014年的克里米亞狀況大不同，俄羅斯軍事介入白羅斯的機率非常低。目前看來，俄國和歐盟都不想將籌碼押在盧卡申科身上。

20萬名示威者上街，政府要求公務員到場支持總統

盧卡申科以逾8成的「高票」勝選連任總統後，白羅斯人上街抗爭，在烏克蘭、波蘭等地也有民眾群聚聲援；如同香港政府鎮壓反送中運動，白羅斯也出現種種警察暴力事件，造成2人死亡。《歐洲新聞台》指出，上周有逾7000人遭逮捕；盧卡申科13日為表現善意而釋放囚犯，但據《自由歐洲電台》報導，截至周五晚間，被釋放者僅約2000人，還有許多民眾在等待家人歸來。

15日是其中一名亡故者塔拉庫斯基（Alyaksandr Taraykouski）的葬禮；前一天，流亡至立陶宛的反對派總統參選人契哈諾烏斯卡雅（Sviatlana Tsikhanouskaya）消沉數日後再次發聲，錄製影片呼籲人民持續站出來捍衛自己的權利。

首都明斯克的民眾於15日聚集於普希金地鐵站（Pushkinskaya）為他悼念。據《自由歐洲電台》記者拍攝畫面，現場民眾隨後呼喊起契哈諾烏斯卡雅的名字，顯示這名政治素人已成為白羅斯這次抗爭中的精神象徵。

昨天的示威規模更勝前天。非官方估計至少10萬人，《路透》和白羅斯最熱門新聞網站《TUT.BY》則估計有20萬，《TUT.BY》指出這是白羅斯獨立後最大的示威。

另一方面，盧卡申科的支持者也到場聲援。白羅斯內政部宣稱到場支援總統的人有6萬5000多人，不過《法新社》、《CNN》都表示，估測不到1萬人。《TUT.BY》更指出，白羅斯各地讀者向他們投訴，政府強迫公務機關人員於休假日去明斯克響應盧卡申科的聚會，若拒絕則可能被解雇或失去宿舍；投訴者涵蓋各行各業，包含生技人員、老師、媒體工作者和軍人。

Photo Credit：Reuters / 達志影像 白羅斯16日示威者聚集空拍照。

白羅斯知名輪胎商Belshina員工更表示，去參加的人可以領100白羅斯盧布（約新台幣1196元）。於此同時，白羅斯官媒《白羅斯通訊社》則報導，內政部長卡拉耶夫（Yuri Karaev）稱，有國外資助者贊助人民參加反對派示威，女生參加可以領60白羅斯盧布（約新台幣718元），男生可領30元（約新台幣359元）。

盧卡申科連兩天致電普亭，俄國態度保留

盧卡申科於15日和16日去電俄羅斯克里姆林宮，向俄國總統普亭求援。《白羅斯通訊社》報導，盧卡申科在16日公開演講時對人民表示，世上很多國家不知道自己的統治者是誰，而美國坐鎮其中；盧卡申科強調，「我們不需要海外，我們需要我們自己的政府」，親俄遠美的意味濃厚。（編按：對白羅斯而言，國土與俄羅斯相鄰，俄羅斯不算「海外」。）

Photo Credit：AP / 達志影像 盧卡申科16日現身對人民演講，擺出俏皮勝利姿勢。

此外，盧卡申科又指控NATO在邊境結集軍隊，「坦克和戰機只要15分鐘就能到」。《俄通社-塔斯社》報導，NATO昨對此已嚴正否認，強調NATO是個防禦組織，主要任務是防止衝突，不會威脅他國。但NATO承認，正密切觀察白羅斯局勢，呼籲白羅斯政府尊重人民基本自由。

從歐盟和NATO一貫強調人權的立場來看，不可能支持盧卡申科的鎮壓行為。盧卡申科最大的希望就是俄羅斯，他似乎一廂情願地認為普亭會為他派兵；但克里姆林宮對於盧卡申科2次來電的回應，僅表示「確認了加強同盟的意願」，以及願意根據「集體安全條約組織」（CSTO）原則，在必要時給予援助。此外，最大收穫是白羅斯展現誠意，同意釋放大選之前被指為俄國傭兵而逮捕的32名俄籍旅客。

俄羅斯本次對於白羅斯國內局勢並未展現積極態度，俄國官媒近日對於白羅斯新聞的處理手法是，政府方和反對派的說法皆引述；《莫斯科時報》整理出親政府的俄國媒體說法，不少是為反對派說話，稱白羅斯女性在示威中扮演要角、示威者大多和平、能救盧卡申科的就是重新選舉。

俄裔美籍的前記者和政治作家阿盧秋年揚（Anna Arutunyan）投書《莫斯科時報》指出，克里姆林宮在盧卡申科來電後做出的聲明，沒有提出援助或支持，充其量提醒外界，俄羅斯對白羅斯仍有條約上的義務。

阿盧秋年揚表示，從2018年開始，俄國減少給白羅斯的石油優惠價，兩國關係就開始惡化。俄國厭倦繼續為白羅斯無條件付出，要求白羅斯加快與俄羅斯聯邦一體化，才能取得優惠價；盧卡申科稱俄國此舉干涉主權，驅逐俄羅斯外交人員，開始和西方眉來眼去。

Photo Credit：AP / 達志影像 親盧卡申科支持者通常舉紅綠色的白羅斯現代國旗。

在俄國看來，特別在大選前一個月，盧卡申科的表現說明他不再是個可靠的夥伴；克里姆林宮不可能忘記，白羅斯以疑似「俄國傭兵」之嫌逮捕數十名俄國人。

但是俄國併吞克里米亞後被西方制裁，在烏克蘭東部頓巴斯的衝突始終沒有結果，俄國此刻不想進行另一場侵略性的干預，除非感覺到西方過度將手伸進白羅斯。阿盧秋年揚強調，俄國的安全傳統對於地緣政治有非常偏執的看法，歐洲對於白羅斯抗爭者的聲援，也很可能被視為一種干涉。

俄羅斯之所以對白羅斯仍保持觀望，其中一大原因就是這些抗爭者並未表現出親美國或是親西方的立場，他們的訴求是重新選舉和盧卡申科下台。俄羅斯可以尋找一個取代盧卡申科的人選，另外扶植一個新政權，例如目前仍在牢裡的銀行家巴巴里柯（Viktor Babaryko）。

阿盧秋年揚認為，西方應該避免在此時刺激俄羅斯，不如和俄羅斯合作，在沒有盧卡申科的情況下讓白羅斯和平過渡，至於會過渡到哪一陣營則日後再說。

俄國擅長秘密戰，讓子彈飛一會兒更好佈線

英國《衛報》、美國《CNN》都持類似看法，認為俄羅斯不會派兵協助盧卡申科。《衛報》指出，盧卡申科對於白羅斯的控制力顯著減弱，除了官媒底下的記者和工作人員開始表達異議，白羅斯駐斯洛伐克大使（Igor Leshchenya）也公開聲援反對派、譴責警察暴力。

不像在克里米亞有大量的俄羅斯人，俄羅斯在白羅斯沒有民族問題可以當作施力點，武裝介入只會招致反效果，讓反盧卡申科的示威變成反普亭。最可能讓俄羅斯明確出手的主因就是西方過度介入，畢竟白羅斯對俄羅斯生存空間具有緩衝意義。

Photo Credit：AP / 達志影像 俄國總統普亭。

莫斯科高等經濟學院外交專家蘇思洛夫（Dmitry Suslov）對《衛報》指出，契哈諾烏斯卡雅逃往歐盟成員國立陶宛，這可能使俄羅斯感到緊張，不會是俄國扶植的首選。

另一名俄國外交分析師魯克雅諾夫（Fyodor Lukyanov）則認為，俄國可能藉此向盧卡申科施壓，要求在經濟上與俄羅斯一體化；如果盧卡申科拒絕，俄羅斯也必須煩惱即將面臨一陣混亂，因為契哈諾烏斯卡雅是為了救丈夫才參選的政治素人，不是扶植的好選擇。

《CNN》則分析了5項俄羅斯可以對白羅斯採取的行動：

全面軍事干預：

成本太高、沒有白羅斯人的民意基礎、又可能被西方經濟制裁，因此不大可能。 秘密安插間諜和親俄人士：

《CNN》特別指出，俄羅斯是放長線釣大魚、出奇不意的戰略派高手，普亭此時可以在白羅斯散布自己人和親俄訊息，不需要毆打人民。隨著抗爭熱度下降，這種沉默的手法可能帶來最後勝利。 扶植契哈諾烏斯卡雅取代盧卡申科：

看似是個好方法，但很危險，因為新政府也很可能倒向西方。 讓白羅斯重新選舉，安插俄羅斯自己安排的候選人：

在以前，這可能會是普亭最愛的選擇，但此時白羅斯人可能會警覺到，這又是一場被操縱的選舉，狀況就會回到盧卡申科現在面臨的窘境。 觀望一兩周，什麼都不做：

讓盧卡申科自己承擔巨大壓力，隨著時間過去，罷工帶來的經濟壓力開始浮現在示威者的腦海，人民最寄予厚望的契哈諾烏斯卡雅又身在國外時，狀況可能會稍微平息，普亭可以屆時再做決定。

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核稿編輯：楊士範