【關鍵時事】即便彪悍如館長，突然被性騷擾也會「愣住不反抗」

文：Wei Ju Lin

館長被性騷擾事件所帶來的啟發

如題，館長被性騷擾了。

第一次是兩個禮拜前，有一名會員來到場館，未經同意就突然拉住館長的右手。館長當下立即感受到不舒服，卻仍保持禮貌地問「請問有什麼事情嗎？」對方說「沒有啊，我看你來的啊，你好壯喔。」

館長勉強保持禮貌的繼續回問「請問有什麼事嗎？」對方繼續回答「沒有啊，你就讓我摸一下嘛，我就看你很壯啊，想練成你這樣。」接著開始摸館長的胸部跟手。

館長依舊保持禮貌的回應「夠了吧，還有什麼事嗎？」面對館長的問題，對方卻一直跳針「沒有啊，你很壯啊，給我摸啊」，結果竟然就任由對方整整摸了五分鐘，過程中完全沒有停。

結果昨天（8月14日）晚上1點20分，對方又跑來，仍然是未經同意拉住館長（此時旁邊還有很多會員與員工），直接跟館長說「我要退費」。館長依然憋著怒火走SOP，叫他去櫃檯退費，結果對方暴怒。

館長憋著火繼續走SOP，對方仍然大吼大叫無理取鬧，說是因為看館長直播才來的，還要館長親自教他。館長最後被惹毛，也開始大聲起來，爭執之中對方還作勢要攻擊館內的員工，搞到最後只好威脅叫警察來，對方聽到馬上就逃跑，邊跑邊喊「爛場館，我不會再來了。我要告你們、我要告你們～」。

這名前會員（他已經被退會員）顯然有一些心理方面的困擾，無法用正常的社交規則與他互動，館長就這樣被性騷擾了。

按照館長的說法，這是他出道以來第一次碰到這種事情，而且他嚇到了。回家之後把這件事情告訴館婆，館婆也說「你人太好，就不要讓他過來啊，你身手這麼好，以後要拒絕。」

館長「越想越不對勁」（這並非館長的原話，但原理相同），於是在8月15日的直播中，鄭重警告「以後只要有人不跟我講話作勢要摸我，你一定會失去知覺，絕對一拳下去」、「如果要跟館長互動必須事先告知，要不然助理就會擋，不聽勸阻就摔」、「以前很親民，但這件事情之後就變了。以後大家如果在路上遇到阿館，隨扈會擋著你，請各位見諒。」

大家有沒有發現，就算是館長這樣彪悍的人（而且遠比一般人習慣採取對抗姿態，不需要下意識就能啟動），遇到性騷擾的反應，仍然跟許多女性受害者很類似：

已經不舒服了，仍然任由對方亂摸 就算感到不舒服，嘴巴上仍然保持禮貌 事後越想越不對勁，才開始害怕，並且做出反擊

上述事情發生在女生身上時，總會被質疑「為什麼不反擊？」好，那館長夠強了吧？但就連館長在當下也沒有反擊，仍然很有禮貌（基於不想惹事），事後才「越想越不對勁」，甚至隔了一段時間才驚覺自己「嚇到」，然後才做出反擊。

為什麼隔一段時間才「嚇到」？

這其實是「經驗空白」導致的反應遲鈍，在沒有真正遇過之前，沒人知道性騷擾的具體情況會是如何，也都普遍對別人保持善意推定。導致真的發生在自己身上時，往往不知所措，事後才意識到「必須做出強烈反擊」。

然而，當館長的遭遇發生在女生身上時，社會輿論（甚至包括部分法官）卻總是反過來質疑被害者：

「妳為什麼不反抗」 「越想越不對勁？為什麼當下沒反應？是想敲詐吧？」 「誰叫妳穿這麼性感」

這導致當事人除了直接傷害之外，還要承受社會輿論的二次傷害。社會輿論的傷害往往比直接傷害要大上許多，受害者都會以為社會是公正的，社會卻不理解自己的痛苦。

今天藉由館長這個例子，大家應該就知道這種對女性被害者的質疑有多麼愚蠢。確實可能有極少數女性是敲詐或被害妄想，但絕大多數都不是，他們的狀況跟館長非常類似。

結論是什麼？就連館長都會被性騷擾，還任由對方摸五分鐘，甚至過了一段時間才被嚇到，才發現自己應該反擊。譴責女生不懂反抗的人，真的是NMSL。

本文經Wei Ju Lin授權轉載，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航