無懼被列入黑名單，泰國學生於台北車站集會聲援曼谷反政府示威
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泰國學生呼籲信仰自由民主的人，應齊心協力對抗在亞洲各地遂行獨裁統治的政權，尤其是泰國、寮國、柬埔寨等獨裁政權的天然盟友-中國共產黨，並希望與香港、台灣同打造泛亞洲民主陣線。
「如果我們想回家，我們可以回到我們的家」一名在台灣的泰國學生那琪無懼被母國政府列入黑名單，呼籲在海外的泰國人應為自己的國家不公不義的事勇敢發聲。
8月16日下午5點，數百名旅居台灣的泰國人聚集在台北車站大廳，他們架起銀幕和影響，跨國連線響應同一時間在泰國曼谷舉行的大型示威活動，這也是台北車站前陣子曾考慮禁止民眾席地而坐發生爭議後，首次有外籍人士在此舉行大型抗議活動。
主辦單位台灣推動泰國民主聯盟（Taiwan Alliance for Thai Democracy，以下簡稱TATD）響應在泰國集會的推手-自由青年（Free Youth）和泰國學生聯盟（Student Union of Thailand）的號召，提出了相同的3大訴求，分別是 「解散國會」、「起草屬於人民的新憲法」、「停止打壓政治異議人士」。
TATD的代表在現場表示，他們舉辦集會的目標，是為了對抗泰國的獨裁政體，以及是為了響應泰國各地對屬於人民的憲法、民主政治的追求；他們希望能夠讓台灣民眾意識到，泰國並不僅僅是一個熱帶旅遊景點，它也是一個被殘酷的極權政府統治的國度，而政權企圖通過諸如「Amazing Thailand 精彩泰國」這類的行銷手法吸引外國遊客，以粉飾其殘暴的本質。
此外，TATD也呼籲信仰自由民主的人，無論來自台灣、香港、泰國或是任何國家，應齊心協力對抗在亞洲各地遂行獨裁統治的政權，尤其是泰國、寮國、柬埔寨等獨裁政權的天然盟友-中國共產黨。TATD表示，他們也想與被共產黨剝奪自由民主的香港，還有台灣併肩奮鬥，希望共同打造泛亞洲民主陣線。
TATD在舉辦集會前，已在臉書專頁公告此集會已符合集會遊行法，不過早前泰國學生在赴台北的泰國經貿代表處抗議，以及今次活動與鐵路警察局協調時，儘管台灣警政單位稱會在集遊法的規範上給予寬容，但依然會依照外交部移民署的要求，依照入出國及移民法29條，將蒐證影帶交給移民署。（編按：入出國及移民法29條內容為：外國人在我國停留、居留期間，不得從事與許可停留、居留原因不符之活動或工作。但合法居留者，其請願及合法集會遊行，不在此限。）
在現場聲援的人權公約施行監督聯盟楊剛批評「如果我們高舉民主體制的旗幟，卻讓他們在這邊講話還要擔心會不會因為蒐證影帶遭受不利益，就是一個極度偽善的作為」。楊剛呼籲我國政府，應履行公民與政治權利國際公約（International Covenant on Civil and Political Rights）的國家義務，保障泰國人也能在台灣享有言論自由。
楊剛反問道：「台灣的執法單位以蒐證強化不義的結構、延伸泰國獨裁政府的暴力，是台灣人可以接受的事情嗎？是台灣人應該接受的事情嗎？」
1976年10月，泰國發生法政大學大屠殺事件，軍隊大規模鎮壓學生運動。台灣新住民人權協會理事長、國立師範大學楊聰榮教授在現場表示，過去泰國法政大學的學生運動，啟發了台灣的野百合學運，可見民主的傳統是會被各國互相影響的，如今又到了亞洲民主互相聯合的年代。
楊聰榮指出，網路上由泰國、香港、台灣年輕人組成的奶茶聯盟，都是在自由年代成長的一代，多嚮往民主自由，他希望台灣的泰國人可在此享受民主的果實，無懼打壓，用更創新的方式將對泰國民主化的訴求傳遞出去。
在現場現身發言的泰國學生那琪表示，他們成長的過程中總被告知，改變是無意義的，即使推翻了泰國總理帕拉育，下一任依然會貪腐，軍事政變依然會捲土重來。
我們成長過程中，聽到腐敗的政客是正常的。
我們成長過程中，聽到軍隊每五年發動政變是正常的。
我們成長過程中，相信針對泰國平民的軍事暴力是正常的。
我們成長過程中相當「和平」。 泰國人是很和諧的，因此現在一切正常。
那琪批評，這種「正常」狀態導致許多人相信改變是無望和毫無意義的。那琪表示，許多人擔心在台灣批評泰國政府、王室，是否意味著可能無法回國了？她認為，難道泰國不是自己的國家嗎？為何大家成長的過程中必須被灌輸，若表達了「父親」、「母親」不喜歡的意見，就該承受被逐出自己國家的後果。許多泰國人民為了避免觸犯《刑法》第112條-「冒犯君主罪」（Lèse majesté），會以意義模糊的「父親」、「母親」取代直呼泰王、泰后。
儘管面對著可能回國後會遭到當局對付的可能，但她不希望任何人失去希望，只要不是做出誹謗，她都希望泰國人勇於捍衛自身發言的權利。 最後那琪希望在海外的所有泰國人，無論是在台灣、香港、新加坡、中國或任何地方，都可以說「如果我們想回家，我們可以回到我們的家」
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責任編輯：杜晉軒
核稿編輯：楊士範