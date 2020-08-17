無懼被列入黑名單，泰國學生於台北車站集會聲援曼谷反政府示威

「如果我們想回家，我們可以回到我們的家」一名在台灣的泰國學生那琪無懼被母國政府列入黑名單，呼籲在海外的泰國人應為自己的國家不公不義的事勇敢發聲。

8月16日下午5點，數百名旅居台灣的泰國人聚集在台北車站大廳，他們架起銀幕和影響，跨國連線響應同一時間在泰國曼谷舉行的大型示威活動，這也是台北車站前陣子曾考慮禁止民眾席地而坐發生爭議後，首次有外籍人士在此舉行大型抗議活動。

主辦單位台灣推動泰國民主聯盟（Taiwan Alliance for Thai Democracy，以下簡稱TATD）響應在泰國集會的推手-自由青年（Free Youth）和泰國學生聯盟（Student Union of Thailand）的號召，提出了相同的3大訴求，分別是 「解散國會」、「起草屬於人民的新憲法」、「停止打壓政治異議人士」。

TATD的代表在現場表示，他們舉辦集會的目標，是為了對抗泰國的獨裁政體，以及是為了響應泰國各地對屬於人民的憲法、民主政治的追求；他們希望能夠讓台灣民眾意識到，泰國並不僅僅是一個熱帶旅遊景點，它也是一個被殘酷的極權政府統治的國度，而政權企圖通過諸如「Amazing Thailand 精彩泰國」這類的行銷手法吸引外國遊客，以粉飾其殘暴的本質。

Photo Credit：關鍵評論網/杜晉軒 在現場抗議的泰國學生

此外，TATD也呼籲信仰自由民主的人，無論來自台灣、香港、泰國或是任何國家，應齊心協力對抗在亞洲各地遂行獨裁統治的政權，尤其是泰國、寮國、柬埔寨等獨裁政權的天然盟友-中國共產黨。TATD表示，他們也想與被共產黨剝奪自由民主的香港，還有台灣併肩奮鬥，希望共同打造泛亞洲民主陣線。

Photo Credit：關鍵評論網/杜晉軒 出席集會的泰國民眾大合影

TATD在舉辦集會前，已在臉書專頁公告此集會已符合集會遊行法，不過早前泰國學生在赴台北的泰國經貿代表處抗議，以及今次活動與鐵路警察局協調時，儘管台灣警政單位稱會在集遊法的規範上給予寬容，但依然會依照外交部移民署的要求，依照入出國及移民法29條，將蒐證影帶交給移民署。（編按：入出國及移民法29條內容為：外國人在我國停留、居留期間，不得從事與許可停留、居留原因不符之活動或工作。但合法居留者，其請願及合法集會遊行，不在此限。）

在現場聲援的人權公約施行監督聯盟楊剛批評「如果我們高舉民主體制的旗幟，卻讓他們在這邊講話還要擔心會不會因為蒐證影帶遭受不利益，就是一個極度偽善的作為」。楊剛呼籲我國政府，應履行公民與政治權利國際公約（International Covenant on Civil and Political Rights）的國家義務，保障泰國人也能在台灣享有言論自由。

楊剛反問道：「台灣的執法單位以蒐證強化不義的結構、延伸泰國獨裁政府的暴力，是台灣人可以接受的事情嗎？是台灣人應該接受的事情嗎？」

1976年10月，泰國發生法政大學大屠殺事件，軍隊大規模鎮壓學生運動。台灣新住民人權協會理事長、國立師範大學楊聰榮教授在現場表示，過去泰國法政大學的學生運動，啟發了台灣的野百合學運，可見民主的傳統是會被各國互相影響的，如今又到了亞洲民主互相聯合的年代。

Photo Credit：關鍵評論網/杜晉軒 師大教授楊聰榮到場聲援泰國學生師大教授楊聰榮到場聲援泰國學生

楊聰榮指出，網路上由泰國、香港、台灣年輕人組成的奶茶聯盟，都是在自由年代成長的一代，多嚮往民主自由，他希望台灣的泰國人可在此享受民主的果實，無懼打壓，用更創新的方式將對泰國民主化的訴求傳遞出去。

在現場現身發言的泰國學生那琪表示，他們成長的過程中總被告知，改變是無意義的，即使推翻了泰國總理帕拉育，下一任依然會貪腐，軍事政變依然會捲土重來。

我們成長過程中，聽到腐敗的政客是正常的。

我們成長過程中，聽到軍隊每五年發動政變是正常的。

我們成長過程中，相信針對泰國平民的軍事暴力是正常的。

我們成長過程中相當「和平」。 泰國人是很和諧的，因此現在一切正常。

Photo Credit：關鍵評論網/杜晉軒 代表泰國學生發言的那琪（左三）

那琪批評，這種「正常」狀態導致許多人相信改變是無望和毫無意義的。那琪表示，許多人擔心在台灣批評泰國政府、王室，是否意味著可能無法回國了？她認為，難道泰國不是自己的國家嗎？為何大家成長的過程中必須被灌輸，若表達了「父親」、「母親」不喜歡的意見，就該承受被逐出自己國家的後果。許多泰國人民為了避免觸犯《刑法》第112條-「冒犯君主罪」（Lèse majesté），會以意義模糊的「父親」、「母親」取代直呼泰王、泰后。

儘管面對著可能回國後會遭到當局對付的可能，但她不希望任何人失去希望，只要不是做出誹謗，她都希望泰國人勇於捍衛自身發言的權利。 最後那琪希望在海外的所有泰國人，無論是在台灣、香港、新加坡、中國或任何地方，都可以說「如果我們想回家，我們可以回到我們的家」

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範