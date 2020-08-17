女性必有陰莖羨妒？淺談女性主義心理學和弗洛伊德

文：虛研@樹洞特約作者

弗洛伊德的男性主導理論

對心理學有興趣的朋友應該都聽過弗洛伊德（Sigmund Freud）這個名字，他創立了心理學主流門派其中之一——精神分析理論。他提出的性心理發展理論中，3至5歲小朋友處於性器期，他們會親近自己的異性父母。男孩會有閹割焦慮（castration anxiety），認識到自己的弱勢，感受到父親的威脅，怕自己的生殖器官會被父親割掉。而女孩會有陰莖羨妒（penis envy），妒忌男孩有的生殖器官，懷孕時候會希望誕生男孩，去補償自己的陰莖羨妒。這個著名的概念受到現代關注性別議題的女權主義者批評，她們認為這個概念反映了一種男尊女卑的思想。

事實上，當時的一位女性心理學家卡倫．荷妮也反對弗洛伊德這個觀點，她認為弗洛伊德忽視了社會對於男女的影響。另外一位研究社會文化影響的心理學家阿德勒（Alfred Adler）也提出了女性的陰莖羨妒，是受到社會文化而不是因為生理上的不同而產生的，例如女性會羨慕男性擁有她們沒有的自由和權利。卡倫．荷妮認為男性也有子宮陰道羨慕（womb and vagina envy），嫉妒女性懷孕生育能力，認為生育能力可以提升女性在社會上的地位，這種自卑感激發了男性的上進心，讓他們努力在其他事業上取得成就 。

卡倫．荷妮（Karen Horney）的女性主義心理學

Photo Credit: ABenis Karen Horney

卡倫．荷妮出生於德國，後來搬到美國生活。十九世紀末，女權主義崛起，她是當時社會首批讀醫的女性。卡倫．荷妮有別於其他精神分析學家，她強調後天社會如何影響人的發展。例如性別形象的塑造，歐洲和美國不同的社會對個人發展的影響。她更是當時社會中少有關注性別議題的學者，她研究女性心理學，反對弗洛伊德認為女性不如男性的觀點。她認為女性受到父權社會的逼害而無法健康發展，女性柔弱無私的形象也不是因為生理性別的不同，而是受到社會期望影響。她認為弗洛伊德的理論只是建基於一個性別不平等的社會，如果在一個不同的社會文化影響下，女性的人格會有更多的發展空間。

卡倫．荷妮無疑是一位思想前衛的學者，不僅挑戰了弗洛伊德等以男性中心的精神分析理論，更研究了女性受虐問題和女性心理學等議題。作為強調社會影響的心理學家，她也提出了不少新的理論，例如基本焦慮研究、理想化自我的概念（真我、實我和理想化自我），有興趣的朋友不妨多多了解。

本文獲樹洞- TreeholeHK授權轉載，內文與題目稍作修改，原文請看此。

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