《心理學當暗器，贏在每個人際賽局》：想讓別人看重你？刷存在感很關鍵

文：吉爾斯．阿諾帕地

正面訊息給暗示，言語的誘導術

我們知道內心呈現事物的方式──在社會心理學中稱為「框架效應」（Framing Effect），會導致完全不同的結果。一群美國的神經生物學家讓志願者喝下一種非常難喝的飲料，他們對某些人說這是一種好喝的湯；對其他人說它的口味不怎樣，結果──第一組人覺得可以接受；另一組人則喝了想吐！

所以，交報告的時候不要說「我盡力了」，應該說「要做得更完美很難了！」當你把青花菜端上桌時，也不要介紹說：「我想這道菜被我煮壞了。」「不像平常那麼好吃。」也別用比較微妙的貶抑說法：「我媽會用白醬焗烤，那是另一種美味。」這樣你的伴侶會想，如果他娶的是你媽會不會比較好？你的客人會想他們是不是走錯地址了。

同樣地，當有人稱讚你：「今天穿得好漂亮！」千萬不要回答：「啊！這件不貴啦！」即使（尤其是）你的衣服是平價成衣店買來的。如果這是你在亞曼尼敗家的戰果，也不要說：「我一時衝動才買的，下次不敢了。」

貶低自己，也會貶低其他人。你會傳遞出一個負面訊息，意思是「你們真的很沒眼光，才會選擇這麼差勁的我」，你在無意之間讓別人覺得你不值得被認可，他們愛上你或相信你是錯的。你這樣會使別人疏遠你。

反之，你把自己當成一份禮物，就是在稱讚從遠或近被你吸引到身邊的人。你傳遞出一個正面訊息：「你們能發現我真是有眼光！」你相信自己的價值，別人也會跟著相信。他們會更專心聽你說話，認真看待你。你在餐會上不必花太多力氣，就可以讓鄰座的人津津有味聽你介紹大導演庫斯特利卡，而不是只對你穿的魔術胸罩感興趣。

或者在工作上，當你有一個重要的訊息或者想法要傳遞時，別人會覺得你更有可信度、更具價值。當你提出某種要求，像是加薪、升遷、生小孩、幫個忙，或者只是希望別人讓你安靜獨處半小時，都能夠更容易、更快速達成心願。

你尊重自己，別人也會尊重你。從此你不小心犯錯的時候，你的伴侶再也不會一直嘮叨：「你看吧，我早就跟你說了！」當你的老闆有話要跟你說，他會自己走到你旁邊，再也不會隔著整間辦公室大吼你的名字。

想讓別人看重你？刷存在感很關鍵

我們早就知道，越常見到的人或事物，例如：一件商品、一個度假景點……，你就越容易覺得他好，到最後也越有可能愛上他，即使一開始並不覺得他特別吸引人。這就是「單純曝光效應」（Mere Exposure Effect）。

羅伯特．札永克（Robert Zajonc）經由一項小型的實驗證明了這種說法。這位美國心理學家的蟑螂研究也很有名（跟人類一樣，蟑螂也會受到群體的刺激）。他讓實驗對象看一些由七個字母組成的字，這些字其實沒有任何意義，但是他跟實驗對象說這些字源自於土耳其。這些字出現的次數，從0到25次不等。接下來他請實驗對象回答他們覺得這些字的意思是負面的、不好不壞，還是正面的。

實驗的結果是──當字出現得越頻繁，越容易被判斷為正面的意思。後來這項實驗重做很多次，採用不同的刺激物，例如：照片或別的東西，但是效應作用都相同。而且在此實驗中，物品出現的時間長短其實影響很小，當刺激物來不及被辨認出來時，效應甚至更強──真正關鍵的是出現的次數。

因此足球比賽或者都市中的廣告看板，每30秒就換一個畫面；所以廣告要隱藏在電影、MV或者影集裡。例如：「ET吃巧克力棒」的畫面，當時（1980年代）為了讓它出現在電影預告中，花了100萬美元；然而影片推出後，該項商品的銷售量增加了65％。

這就是媒體宣傳的效果──它使我們受到某些產品或某些人的吸引，其實我們並不需要這些人或產品，而且原則上也不想要。

衣服點綴「一抹紅」，展現專業又吸睛

這是一項令人困惑的實驗。研究者要求負責招募的人根據應徵者的穿著來判斷他們的求職履歷。結果：服裝的顏色越深，越容易跟專業和能力的特質連結，無論男性女性皆然。

若身上加上一抹紅色，還可以帶給你心理上的優勢。英國研究指出，穿紅色衣服的運動員，平均比穿其他顏色的人多贏四次。反之，在求職面談、口試或者發表報告當天，最好把紅色的小洋裝留在衣櫃裡，因為當你要展現優秀的專業能力時，紅色反而太引人注意。

說服或安撫人心，音調高低也有差？

在自然界，領導者都有低沉的聲音。對人類而言也是如此。聲音越低沉的人感覺越可靠，可以帶給別人信心，反之亦然。

音色比較尖的人，如何藉由「低沉」取勝？訣竅在於小聲說話、身體前傾、縮小腹，這樣就可以把音調往下降──像電影《教父》中的馬龍．白蘭度和艾爾．帕西諾那樣輕聲說話。

當其他人不得不側耳傾聽，你就可以化解反對的聲音。他們的精力都用來傾聽，就不會有多餘的力氣批評。聲音也需要視情況調整，在表態、說服、溝通、決定的時候，把音量提高；當你要提議什麼事或安撫別人時，就把音調降低、語速放慢。為了牽動對方的感性，你要展現出熱情；若想靠「誠懇」致勝，就一直重複：「○○女士，您知道嗎？」

相關書摘 ▶《心理學當暗器，贏在每個人際賽局》：你的老闆很像你老媽？那是必然的

書籍介紹

本文摘錄自《心理學當暗器，贏在每個人際賽局》，方言文化出版

作者：吉爾斯．阿諾帕地

譯者：彭小芬

在自然界裡，動、植物運用詭計、巧思和障眼法，引誘獵物、填飽肚子，或避免被吃掉。而人類，則是透過語言、表情、心理詭計來說動人遵照自己心意、以達成目的。

若不想繼續在這條食物鏈裡，被他人的計謀得逞，總是委屈、退讓、無法如願以償，就快翻開本書，學習善用「心理學」方法，再加一點小心機，重新塑造你的人際影響力，讓你想要的都得到。

專研實用心理學、男女心理的法國心理學家「吉爾斯．阿諾帕地」要藉本書傳授「日常處事、社交說服、情感溝通、職場應用」四大人際所需的應對技巧，閱讀後，你將學會精準且自然地利用時機、掌握情緒表情，並擁有最強人際武器！

Photo Credit：方言文化

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航