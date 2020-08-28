《心理學當暗器，贏在每個人際賽局》：你的老闆很像你老媽？那是必然的

文：吉爾斯．阿諾帕地

收起負面情緒，別把上司當你媽

你的老闆很像你老媽？那是必然的。即使他香腸吃太多，身材圓滾滾、鼻子上有一顆很礙眼的大痣，上面還長出黑毛（然而你媽的外表比較接近精緻的麥森瓷器）；即使你的老媽像母老虎，你的老闆卻稱得上（非自願的）好脾氣，絕非兇猛的野獸──老闆仍像你的老媽。

因為他在你的生命中，其實，具有類似（權威性和日常性）的地位。你和老闆之間的關係就像你和老媽之間的關係。你跟老闆相處時，會在無意之中表現出和老媽相處時的態度。這是一種正常的反應，因為這兩個人，對你而言，具有許多共通性。

你依賴他

小時候，你得完全仰賴你老媽才能活下來。你指望她定時餵養你，替你洗澡穿衣。你努力聽她的話，因為你愛她，也因為你實在非常需要她。

你和老闆之間的關係也是如此。你有很大的程度必須仰賴他，才能賺取每日三餐、泡泡浴、Zara或Gap毛衣、Chanel套裝或Armani西裝。你也需要他，而且，無論雙方是否願意，你和他之間會自動產生情感的連結。

你必須給他交代

媽媽，通常是你第一個必須給交代的人──「你有刷牙嗎？」「有的，媽媽。」「你有聽我的話去收拾房間嗎？」「有的，媽媽。」而她也是第一個獎勵你，會對你說「我真的覺得你好棒」的人──因為你能喝完一大碗湯，或者第一次學會自己洗澡。

她答應你如果學期末得到好成績，就帶你去迪士尼樂園玩；或者禁止你看一集卡通，因為你把課本留在學校裡忘記帶回家，還是你橫衝直撞，把客廳裡祖母送的花瓶打破了。

現在，你的老闆接棒。

如今你必須給交代的對象是他；現在提供胡蘿蔔與棒子的人是他。他答應你，如果你能夠說服一個他長久以來想要爭取的大客戶，他會給你獎金；他會當著所有人的面數落你，因為你開會遲到，或者你的辦公桌太亂。

你和他一起「生活」

你的老闆，就像你媽一樣，跟你幾乎每天都會見面，你和他共處的日子甚至往往超過你小時候和媽媽一起度過的時光。當你扣掉睡眠、上學或者媽媽自己有工作的時間，常常每天只剩三到四個小時可以跟她相處。

而你的老闆，跟你每天相處至少七個小時，而且他經常在你背後盯著你。你對於他，必然也會有人力資源專家所謂的「情感需求」。你需要感覺自己獲得認同；需要知道老闆賞識你的表現、覺得自己受到喜愛。

你應該尊重他

你和老闆之間，就像你和老媽之間，存在著一些潛規則；而你對待他，就像對待你老媽，必須遵守某些行為準則。例如：你應該表現出對老闆／老媽滿意的態度，即使你其實有所不滿；你必須讓老闆／老媽有面子，即使這會使你丟臉；你絕對不能懷疑老闆／老媽的領導，即使你覺得他們實在不怎麼英明；還有，你必須把你的責任（工作、學校作業）擺在你的快樂和滿足的前面。

你必須壓抑你的負面情緒

在辦公室就像在家裡，你不應該流露出「負面」情緒。你不可以跟媽媽鬧脾氣，讓她知道你對她送的生日禮物很失望；或者你對於她不守承諾很不高興。

你對老闆也不能發脾氣。你走出他的辦公室時不可以怒氣沖沖地甩門；當他給你一台快要報廢的舊筆電，而不是你所期待的最新型iMac時，你也不能擺一張臭臉；你甚至不能連續三個月拒絕跟他共進午餐，只因為他對你說：「不行，現在沒有辦法調薪。」

你必須與別人共享他

老闆並非專屬於你。如同你媽，你必須與別人共享他。你的老闆像你媽，但是他也像財務經理的媽或者辦公室三號主管助理的媽。因此，各種競爭以及一連串的情緒化反應，將使你跟老闆之間的恩怨更是牽扯不清，就像當初你和媽媽的關係也因此而變得複雜，並且引發你的各種怨念（這會妨礙你的性格和事業發展）。

「我的老闆邀請我和我男朋友這個週末一起去玩，我該答應嗎？」 ──露西，29歲，客服部主管

如果是這種情形，你最好說「不」。每個人都有他的社會角色，把忠誠的工作夥伴跟遊樂的玩伴混淆，總是有很高的風險。共度週末，甚至一起去度假，表示地位之間的差距消失了，然而大部分的老闆，即使是個性最隨和的，也無法真正容許這種事。然而如果你要維持地位上的差距，將會使你的週末或假期掃興。

還有一個更惡劣的陷阱，那些邀請員工共度週末或一起去度假一、兩個星期的老闆，往往個性專制──他們通常是單身、沒有朋友，非常執著於自己對員工的影響力。

另一個拒絕邀請的好理由，是你的伴侶。通常，我們的另一半不太能忍受我們或多或少必須聽令於另一個人，即使我們在家裡也不是什麼神力女超人。反正，找個藉口推辭吧！

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書籍介紹

本文摘錄自《心理學當暗器，贏在每個人際賽局》，方言文化出版

作者：吉爾斯．阿諾帕地

譯者：彭小芬

在自然界裡，動、植物運用詭計、巧思和障眼法，引誘獵物、填飽肚子，或避免被吃掉。而人類，則是透過語言、表情、心理詭計來說動人遵照自己心意、以達成目的。

若不想繼續在這條食物鏈裡，被他人的計謀得逞，總是委屈、退讓、無法如願以償，就快翻開本書，學習善用「心理學」方法，再加一點小心機，重新塑造你的人際影響力，讓你想要的都得到。

專研實用心理學、男女心理的法國心理學家「吉爾斯．阿諾帕地」要藉本書傳授「日常處事、社交說服、情感溝通、職場應用」四大人際所需的應對技巧，閱讀後，你將學會精準且自然地利用時機、掌握情緒表情，並擁有最強人際武器！

Photo Credit：方言文化

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航