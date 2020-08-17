防止川普阻撓郵寄投票：在野黨準備發動法律戰、眾議院議長提早復會應對

疫情持續肆虐，許多美國人正在考慮今年大選採用通訊投票，然而尋求連任的川普（Donald Trump）近來連續抨擊郵寄投票制度，還一度表示反對向陷入財政困境的郵政管理局（USPS）提供緊急救助金。而為防止川普阻撓郵寄選票運作，在野黨正準備發動反制；據《路透社》報導，眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）也表示，有意提前結束休會應對。

（中央社）美國總統川普有意刪減郵政管理局資金，在野的民主黨擔心這會延誤總統大選的郵寄投票運作，因此今天加大反制力道，眾議院打算表決新法，數州也正考慮採取法律行動。

由於郵政管理局缺乏足夠資金，延誤全美郵件寄送，國會議員擔心此現象影響到11月3日總統大選，估計屆時近半選民會採郵寄投票，因此眾議院民主黨籍議員將傳喚川普指派的新任郵政管理局局長德喬伊（Louis DeJoy）和另一名郵政高階官員在8月24日聽證會作證。

川普期望爭取連任，但他目前在多項民調上落後於篤定代表民主黨參選的拜登（Joe Biden）。民主黨人指控川普試圖妨礙資金已有缺口的郵政服務，藉此阻撓郵寄投票。

川普在舉不出證據的情況下數度聲稱，大量增加的郵寄投票會導致舞弊。然而在美國，郵寄投票稀鬆平常，2016年就有1/4選民採郵寄投票。

US Postal Service crisis: Pelosi recalls House early to fight election 'sabotage' https://t.co/hzgLAdhM7g — The Guardian (@guardian) August 17, 2020

眾議院議長號召議員結束暑休，表決保護郵政服務法案

在民主黨掌控的州，有數名州檢察長正研議是否要採取法律行動，阻止郵政服務生變導致影響大選結果。

麻薩諸塞州檢察長希利（Maura Healy）接受《路透社》電話訪問時說，「川普可能企圖為了選舉利益而破壞美國郵政服務，這很無恥」，她認為川普的行為涉及憲法、監管及程序問題。

希利還表示，維吉尼亞州、賓夕法尼亞州、明尼蘇達州、北卡羅來納州、華盛頓州等地檢察長也在討論採取法律行動。

另一方面，聯邦眾議院民主黨籍議長裴洛西（Nancy Pelosi）今天號召國會議員結束暑休，在本週末前返回華府，表決一項保護郵政服務的法案，藉以防止她所謂「透過操控郵政服務來剝奪選民權益、破壞選舉」。

一名資深民主黨幕僚透露，眾議員們可能會在22日前返回華府表決這項法案，一旦通過，將禁止現行郵政服務水準有所更動。

白宮幕僚長梅多斯（Mark Meadows）今天接受美國有線電視新聞網（CNN）訪問時說，他對增撥100億到250億美元給郵政服務，抱持開放態度。眾議院今年5月已通過一項包含撥付250億美元給郵政服務的法案。

美國郵政勞工工會（American Postal Workers Union）主席戴蒙斯坦（Mark Dimondstein）在《福斯新聞》（Fox News）節目中表示，郵政服務受累於疫情，先前也未獲得政府紓困，亟需緊急資金。

他說：「國會和這個政府關照私人企業，紓困規模超過5000億美元，郵局卻沒拿到半毛錢。國會應該採取行動了。」

Several states say they are considering legal action against the Trump administration and the United States Postal Service to stop them from using new operational changes that could slow mail service leading up to the presidential election https://t.co/CpvoVR1cMN — CNN (@CNN) August 17, 2020

美國郵政管理局發警告信：46州通訊投票郵遞恐延誤

《華盛頓郵報》（The Washington Post）14日報導，美國郵政管理局對全美50州中的46州與華盛頓哥倫比亞特區發送警告信函，表示11月3日總統大選大量的郵寄投票，郵遞作業可能出現延誤，不保證能在當地計票截止前送達。

《BBC》指出，美國郵政管理局長期陷入財務困境，背負約1600億美元（約合新台幣4兆7千億元）債務。然而，川普告訴《福斯新聞》，由於他反對郵寄選票，所以拒絕提供資金給美國郵政管理局。

川普受訪時表示，「他們現在需要這筆錢讓郵局運作，好讓它能處理數以百萬計的所有選票。」「現在，如果我們無法達成協議，就代表他們得不到這筆錢。那就代表他們辦不了普遍的郵寄投票，他們就是沒辦法。」

《BBC》報導還指出，川普指派的郵政總局長德喬伊上任後，祭出連串撙節成本的措施，例如不准員工報加班費，來不及投遞的郵件就延後處理。這也造成2020年選舉的大量通訊投票郵件，恐面臨來不及寄發、趕不上計票的隱憂。

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責任編輯：陳怡君

核稿編輯：楊士範