罹患「白內障」容易誘發「青光眼」，哪種眼疾該優先治療？

文：陳木森（NOW健康）

視力模糊切莫大意，有一名58歲婦人大約從今（2020）年5月開始，一直感到視力模糊。起初以為是太過疲勞所引起的，休息幾天後仍未好轉，但該名婦人因忙於工作而拖延就診，直到最近開始有眼壓高、眼睛脹痛的狀況，因為無法忍受不適感才就醫。檢查後才發現是白內障合併青光眼，須立即接受治療。

眼科醫師陳逸川表示，在正常視力的情況下，瞳孔正後方的水晶體是清澈透明的，當水晶體變得混濁且腫大，就代表罹患了白內障。

至於眼壓，則是透過房水的正常流動而達到平衡，眼部的睫狀體產出房水，房水經流動後，會由眼球前端部位的前房邊緣出口排出。房水在正常產出與排出的過程中，眼壓便能維持在不超過21毫米汞柱的正常標準值以內，一旦超過標準值，就有可能是青光眼。

白內障與青光眼這兩種看似獨立的眼疾，卻有密不可分的關聯。陳逸川說明，這是由於一些致病因素所導致，如眼睛接收過多的光線照射、眼球遭受撞擊、發炎，或長期服用類固醇藥物、患有糖尿病等，使水晶體變得混濁且腫大，堵住了前房出水口，使得房水無法順利排出並堆積在眼球內部，進而壓迫到視神經造成眼壓升高。而青光眼的症狀就是眼壓高，且眼睛會感到脹痛。

尤其是遠視的人，因為眼軸較短，眼球各結構間的空間較小，只要水晶體產生腫脹，就很有可能會引發青光眼。該名婦人恰巧就是遠視患者。

治療青光眼的方法，通常以眼藥水等藥物治療為主，治癒率高。不過因為該名婦人同時患有白內障，陳逸川提到，當這兩種眼疾嚴重程度相近的情況下，通常會先以手術治療白內障，並植入人工水晶體，讓水晶體不再腫大，眼壓過高的問題自然就能緩和下來。

陳逸川補充，目前有許多高階的人工水晶體，都有改善近視、遠視、散光或老花的功能，因此採取白內障手術治療優先。該名婦人在經過手術治療後，不再有遠視問題，青光眼症狀也逐漸減輕，配合藥物治療不久便痊癒了。

陳逸川提醒，罹患白內障便很容易誘發青光眼，因此若民眾感到眼睛狀況異常，應立即就醫檢查。

由於多數人罹患白內障是因眼部接收過多紫外線造成的，平時需多加預防白內障產生，例如：出門前戴帽子或太陽眼睛，盡量避免曝曬於烈日之下；飲食方面多攝取含葉黃素、山桑子、維生素A、C、E等成分的蔬果，皆有助延緩水晶體老化。

本文經《NOW健康》授權刊登，原文刊載於此

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