《理財就是理生活》：從思維上脫貧，才有可能真正的擺脫貧窮

文：水湄物語

最好的投資，是投資自己

你是否有過這樣的經歷：來到書店，面對琳琅滿目的書籍忍不住買買買。過了一段時間後，很多圖書都成了書架上的裝飾品，甚至連包裝都還沒有打開。

還有人熱衷於囤課，「達人手把手教你理財」、「職場達人必備技能」……無論自己是否需要，都會花錢先買下來。買的時候總想著「等我有空了，就一定要學」，但一直到課程過期，也沒認真學過幾次。

在買課時美其名是投資自己，但實際上不過是另一種花錢買心安的窮人思維。

窮，不僅限於財富

窮人思維的背後，其實是一種追求一勞永逸的速成心態──恨不得什麼都先拿過來，最好一步到位，卻不仔細思考所需要的付出。這種方法真的能如願嗎？我們不妨先來認識財富上的窮人思維。

1. 財富上的窮人思維：追求一夜暴富

富人和窮人最大的差別是什麼？有人說：很明顯啊，富人有錢，窮人沒錢。然而這只是表面現象，實際上富人確實有錢，但有錢人不一定是富人。

美國全國經濟研究所（National Bureau of Economic Research）的一項調查顯示：近20年來，大多數歐美國家的彩票頭獎得主，在中獎後不到5年內，都因揮霍無度等原因變得窮困潦倒。該項調查同時顯示，美國彩票中獎者的破產率每年高達75％，每年12名中獎者當中就有9名破產。

由此可見，如果沒有富人思維，即便一夜暴富，過不了多久也很有可能會再次回到窮人階級。《經濟學與統計學評論》（Review of Economics and Statistics）對這個現象做了分析，表面原因是他們欲望無度，不知道合理規畫金錢，但深層次的原因是：彩票中獎者的教育水準和理財知識有限，他們並沒有擁有財富的能力。

換言之，他們在財產上是一個「有錢人」，但他們在思維上卻是一個「窮人」。於是最後，他們的高財富向低財商靠攏，達到「均值回歸」。

在華人社會，很多父母願意把資產都留給子女。但如果只是給孩子留下了錢，卻沒有幫助他建立起足夠的「財富智商」，就不能算給孩子留下了真正的財富。真正讓孩子未來有保障的，是不斷學習富人思維，讓孩子擁有高財商。這樣，即便他們的財富暫時較低，但會擁有創造財富的能力，讓未來可期。

網路上曾經有個英國節目叫《富人家，窮人家》（Rich House, Poor House）。節目讓貧富差距巨大的兩個家庭互換一週生活。窮人家庭一週只有150英鎊（按：約新台幣5550元，一英鎊折合新台幣約37元），富人家庭一週有3000英鎊。互換以後，窮人異常開心。他們做的第一件事情就是出去大吃大喝，到商店購買許多之前想要卻買不起的東西，進行各種奢侈的享受。一週後，當他們回到原來的生活，還是像從前一樣貧窮。

而富人在互換之後並沒有喪氣，他們首先思考這150英鎊應該如何分配，先留出一部分作為積蓄，然後再考慮消費。他們會積極應對，從生活中找到可以變現的方式，並利用很多不需要花錢的方法為生活增添快樂。雖然只有短暫一週，但他們已經開始考慮如何更好的開源、理財和工作。

透過節目我們知道：窮人之所以窮，是因為他們從來沒有長遠而明確的規畫，只注重一時的享受和眼前利益。而富人之所以富，靠的是思考問題的角度、清晰的規畫、堅定的意志和高級的財商。如果沒有這些，即使擁有萬貫家財，也可能會千金散盡。

2. 學習上的窮人思維：追求一勞永逸

認識了財富上的窮人思維，我們再來看看學習上的窮人思維。在很多人眼裡，在大學讀書就是為了拿文憑，並不在意學到了什麼。

我的一個朋友在大學工作，他帶的學生裡有這麼一部分學生，家庭條件優渥，但各方面的表現都一般，平時幾乎不參加任何活動。畢業季裡，其他同學都在忙著寫履歷、找工作，他們卻悠哉悠哉的，一點也不著急。他們認為只要能拿到畢業證書，就可以靠關係去公司上班。對他們而言，上大學只不過是為了這個文憑，至於這個文憑是怎麼拿到的，在大學裡面具體做了什麼、學了什麼，似乎不那麼重要。

這種把獲得文憑和工作畫上等號，以求一勞永逸的心態，就是一種學習上的窮人思維。在很多人的普遍認知裡，都認可「好好學習、考個好大學、得到一份好工作、人生無憂」這個順理成章的邏輯。尤其在父母那一輩的認知中，好工作的典型代表大都是所謂的鐵飯碗，如公務員、國企、銀行等，似乎能進入這樣的公司工作，就有了一棵可以依傍的參天大樹，直到終老。

至於這份工作能帶來多大的成長和價值，並沒有考慮太多。可事實上，這種認知在我們的父母那一輩或許還行得通，在現在這個時代，這種思想不僅非常落後，甚至還很危險。如果對待財富秉承窮人思維，可能最差的結果也不過是為了錢操心奔波，但如果在學習上還停留在窮人思維，往往會讓自己陷入困境。

相關書摘 ▶《理財就是理生活》：一勞永逸的窮人思維不可取，那怎樣才是富人思維？

書籍介紹

本文摘錄自《理財就是理生活：90％以上的人對前途迷茫，本書用「錢」的角度給你人生答案，超過四百萬人付費學習的FIRE課》，大是文化出版

作者：水湄物語

90％以上的人都存在的「前」途迷茫，這本書，用「錢」的角度幫你解惑。作者水湄物語，20歲就考上公務員、24歲考上MBA重返校園、26歲年薪就相當於130萬元台幣，看似風光，但所付出的代價是，一年超過十一個月都在出差，每週上班7天、每天平均工作12小時，賺得越多人生越不自由，甚至未能見到自己外婆最後一面，讓她開始懷疑自己、懷疑人生。

直到不經意間看到「財務自由」這個詞，才猛然清醒自己的生活到底哪裡出了問題。現在的她，是擁有超過四百萬付費用戶的知名投資理財學院──長投學堂的創始人，幫助讀者從具體的理財方法入手，從而理順生活，提早達到財富自由。

Photo Credit：大是文化

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航