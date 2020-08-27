《理財就是理生活》：一勞永逸的窮人思維不可取，那怎樣才是富人思維？

文：水湄物語

你的財富和知識，也會因通貨膨脹而貶值

有一次我和學生們聚會，聊到AI人工智慧，幾乎所有人都在問我同一個問題：你覺得哪個職業在未來是安全的？我表示：只要有這種心理，任何職業都不安全。

為什麼這麼說？因為他們之所以問這個問題，是想找到一個安全的職業，然後轉行過去，這樣即使未來受到AI人工智慧的衝擊，也能高枕無憂；其實這正是一種典型的一勞永逸的思維。如果在財富上追求一勞永逸，除了前面提到的因揮霍而守不住財富，還會有客觀的通貨膨脹在侵蝕你的財富；在學習上如果追求一勞永逸，同樣也存在知識上的通貨膨脹。

通貨膨脹的經濟學解釋是：流通的貨幣過多，超過經濟運行的需求，導致貨幣貶值，購買力下降，相應的物價就上漲了。為了更清晰的理解通貨膨脹的含義，我們來舉個例子。

假設整個市場上只有100個西瓜，同時市場上流通著1000元，每個西瓜價值10元。第二年政府多印發了1000元，市場上流通著2000元，但是生產力並沒有提高，還是只有100個西瓜，貨幣卻增加了一倍，每個西瓜變成了20元。也就是說，西瓜貴了，但西瓜的價值卻沒有增多，個頭還是那麼大，甜度還是和以前一樣，只不過原來需要用10元買，現在變成20元了。麼事情更重要，對你價值最大，而不是面面俱到。

相信你或多或少對通貨膨脹也有感覺：上小學時一根雪糕的價格是10元；到了大學，雪糕賣30元。雪糕還是那枝雪糕，價格卻貴了，而現在已經是50元了。這就是財富的通貨膨脹。但比這更可怕的，是知識和技能的通貨膨脹。

2018年麥肯錫全球研究院發表的一份名為《可實現的未來》（Afuture that works）的報告，其中提到未來20年將會有70％的工作被淘汰。正如我們熟知的Excel，它堪稱是人類一項偉大的發明，有了它之後，表格內容的輸入、計算等運用都非常方便。以前沒有Excel的時代，做一個改動可能需要用鉛筆、橡皮擦和桌上的計算機工作幾個小時才能完成，而現在只需要10分鐘。

美國國家公共廣播電台（National PublicRadio）的《金錢星球》（Planet Money）節目推斷出，在丹．布瑞克林（Dan Bricklin）設計的VisiCalc軟體（Excel的前身）推出35年後，美國失去了40萬個會計工作職位及相關從業人員。

清閒的工作並不能成為鐵飯碗，從來就沒有什麼工作可以一勞永逸。一勞永逸這個詞的落腳點是永逸，其本身代表的就是懶惰，懶於競爭、懶於思考、懶於學習。正是這種懶惰，才會讓我們被社會所淘汰。我們需要的不是找一份可以依靠一輩子的工作，而是發掘自己可以依靠一輩子的學習力。

現在資訊化的發展日新月異，我們無法保證在大學裡所學習的任何一項知識或技術，在5年以後仍然管用。但我們能保證的是，能夠獨立思考並掌握學習的方法。這樣，無論5年以後出現任何新技術或新工具，都能遊刃有餘面對。這裡「掌握學習的方法」就是擺脫窮人思維，去重新看待學習的具體體現。

既然窮人思維不可取，那怎樣才是富人思維呢？很簡單，就是把自己變成一筆資產，不斷增值。

用富人思維自我增值

《富爸爸，窮爸爸》這本書裡講到資產時，提出一個簡單的標準：不斷往我們兜裡賺錢的東西就是資產；與資產相對應的就是負債，而讓我們不斷往外付錢的東西，就是負債。

但最好的資產又是什麼呢？作者羅伯特．清崎（Robert Toru Kiyosaki）曾問過富爸爸同樣的問題。富爸爸反問他：「黃金是資產嗎？」清崎回答當然是了，黃金是唯一能禁得起時間考驗的貨幣。

但富爸爸告訴他，你現在只是在重複別人關於資產的觀點，而不是驗證事實。只有當你真正買入黃金，並低買高賣時，黃金才算是一項資產。例如，你花100美元買入，以200美元的價格賣出，這樣黃金才能算作資產，但如果你花200美元買入，100美元賣出，你倒賠了100美元，這項投資就叫負債。

實際上，你唯一的資產就是你自己，最好的投資也是投資你自己。唯有你能對每一個選擇做決定，你能決定黃金在什麼時候買入和賣出，你能決定黃金是資產還是負債。即使是同一個行業，不同的人來做，也會有不同的結果。其背後的原因是，一個人投資了自己，學習了投資技能，並擁有把投資變成資產的能力；而另一個人沒有投資自己，即便是第一次賺了錢，也並不擁有「賺錢的能力」。

巴菲特在卡通《祕密百萬富翁俱樂部》（The Secret Millionaire’s Club）裡也說過：「最好的投資，就是投資自己。」因為健康的身體是你的資產，聰明的大腦也是你的資產，誰也拿不走。它們共同幫你在未來帶來更多、更長遠的回報，創造能給你帶來源源不斷的現金流的資產。不論外界如何變化都危及不到你，這就是學習上的富人思維。

富人並不是單指財產達到了某個具體的數字（靜態），而是可以不斷的創造現金流，源源不斷的有錢進帳（動態）。和富人的定義一樣，學習的真正目的，也不是為了獲得一份高薪工作（靜態），而是為了擁有學習能力。不論外界如何變化、不論做哪種類型的工作，都能養活自己，永遠出類拔萃（動態）。

既不能抱著一勞永逸的窮人思維，又要提防通貨膨脹帶來的知識貶值，還要保證它能成為資產，帶來現金流。那到底該如何聰明的自我投資？我們必須承認：沒有一種方法是萬能的，但是我們可以借鑑前人留下的成功經驗，少走彎路。

關於如何聰明的自我投資，大致可以分為三個步驟。第一步，要量化資產，列出「資產負債表」；第二步，用跨學科思維法選擇方向和方法；最後一步，要跳出舒適圈、拓展能力圈，不斷提高自身終身價值。

相關書摘 ▶《理財就是理生活》：從思維上脫貧，才有可能真正的擺脫貧窮

書籍介紹

本文摘錄自《理財就是理生活：90％以上的人對前途迷茫，本書用「錢」的角度給你人生答案，超過四百萬人付費學習的FIRE課》，大是文化出版

作者：水湄物語

90％以上的人都存在的「前」途迷茫，這本書，用「錢」的角度幫你解惑。作者水湄物語，20歲就考上公務員、24歲考上MBA重返校園、26歲年薪就相當於130萬元台幣，看似風光，但所付出的代價是，一年超過十一個月都在出差，每週上班7天、每天平均工作12小時，賺得越多人生越不自由，甚至未能見到自己外婆最後一面，讓她開始懷疑自己、懷疑人生。

直到不經意間看到「財務自由」這個詞，才猛然清醒自己的生活到底哪裡出了問題。現在的她，是擁有超過四百萬付費用戶的知名投資理財學院──長投學堂的創始人，幫助讀者從具體的理財方法入手，從而理順生活，提早達到財富自由。

Photo Credit：大是文化

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航