《泰菜熱》：「泰國菜可以很彈性的」，離家二十年的阿明師用美食讓台灣理解泰國的包容

文：阿明師

三碗豬腳！我的料理人生：離開家鄉尋夢

我來自泰國東北素林府的一個小鎮อำเภอปราสาท（Prasat），那裡就好像台灣的一些鄉村地區，沒有太多現代化的建設，從小我是在一個大自然圍繞的環境下長大。我有五個兄弟姊妹，爸媽的工作是在市場擺攤賣菜，在我離家去曼谷唸書之前，每天都跟著媽媽到市場賣菜，在陰暗潮濕的小路上顧著菜攤。在這樣的環境下，我對於食材自然有了很深刻的認識，每天聽著市場裡的叫賣聲、來往路人的談話內容，都在我的記憶裡留下印象，大概是我和料理產生連結的緣起。但是，也因為市場裡不見天日的破落氣氛，讓我想要繼續升學、出人頭地的想法更加強烈，當時的我，一心想要為人師表。

家境不允許，繼續升學要花的學費付不出來，在我不斷向媽媽東求西求之下，希望她能讓我到曼谷去讀書，找尋自己的未來。禁不住我的苦苦哀求，她終於被我說服了，給了我家裡東湊西湊的五百塊錢，隻身前往曼谷尋夢，一去就是五年，期間不曾返家，也沒有多餘的錢返家，當時的環境就是這麼艱難。



在曼谷讀書的期間，借宿在寺廟，每天跟著和尚化緣，有什麼就吃什麼，過著比在家裡還清苦的日子。因為沒有足夠的錢買新制服，一再被寺廟的老師警告，只好冒著非法的危險，一個人在異地裡找可以投靠的零工，後來，在餐廳洗碗，蹲在陰暗的小巷子裡，埋頭地洗，一洗就是兩年。我的青少年時期，就是不停地工作，只有努力地賺錢，讀書夢才有辦法繼續。

終於走在回家的路上

17歲從寺廟學校畢業之後，我終於有了理由和足夠的錢回家探望爸媽，心裡的感覺很複雜，回想起剛到曼谷的那一段時間，我每天早上幾乎都在哭，因為想念媽媽，想到清晨六點的時間，正是我和媽媽一起坐在市場裡叫賣的時光。一晃眼，五年過去了，我和媽媽好久不見。



回到家鄉，走到媽媽工作的市場邊，看著媽媽依舊在叫賣的身影，樣子卻有點憔悴，我忍不住一直掉眼淚，想到自己為了堅持讀書的夢想，而無法幫忙媽媽賣菜，情緒裡有自責、有不捨。擦乾眼淚，我堅持不想要讓媽媽擔心，走到媽媽身邊，拿著我的畢業證書給媽媽，媽媽一看到我，馬上對我又抱又親，一直喊著：「我的孩子回來了。」這時的我，在心裡暗自許下心願，一定要更努力工作，賺更多的錢，讓媽媽過好日子。

到更遠的地方圓夢

從家鄉回到曼谷之後，我決定放棄當老師的夢想，轉而想要早一點賺大錢，讓媽媽不再那麼辛苦。繼續留在餐廳工作，那時的我，比其他人早到兩個小時上班，就是為了多學會一些事情，可以早一點爬上更高的職位。白天的餐廳下班，繼續到豬血工廠煮豬血，結束再到PUB當廚師，每天從早上8點工作到凌晨4點，一點都不覺得累，一心只想著減輕媽媽的辛苦。當時的我，只知道腳踏實地完成眼前的工作，會有不錯的收入進帳，也就埋頭去做。



每天努力地學習，廚藝也是從這個時候快速地累積，21歲在朋友的引薦之下，獲得在大飯店工作的機會，因為這個機會，開啟我的料理新人生。在飯店工作的高壓磨練之下，24歲升上副主廚，25歲就成為主廚。26歲那一年，台灣的晶湯匙老闆吃到我的菜，很欣賞我，盛情邀約我到台灣擔任主廚的工作。



台灣距離泰國不算遠，即使當時心裡有些擔心，一句中文都不懂的我，初次出國，就壯著膽子來到台灣，當然，這個決定也是為了賺更多錢，給媽媽更好的生活，一待就是20年，台灣已經變成我的第二個家，認識很多朋友和客人，我也很感謝台灣人給我這個機會，讓我能夠推廣家鄉的料理。



剛到台灣的時候，也是另一段辛苦的日子。除了中文一竅不通，當時泰國的新鮮香料台灣也買不到，想要做出道地的口味有困難，更何況，我的工作還要教其他廚師，就是難上加難。一開始，我有想過打退堂鼓，放棄高薪回到曼谷。老闆知道我的困境之後，二話不說，替我請了一位翻譯，每天跟著我在廚房工作，我也努力跟著翻譯老師學中文，第一年過後，我的中文有了起色，開始有了信心，工作就更起勁。

真正道地的泰國口味，一開始台灣的客人也無法接受，隨著我的中文進步，我能夠傾聽客人的建議，調整酸辣鹹度，讓味道忠於泰國，調味的程度則迎合台灣人的習慣，一點一點地調整，我的泰國菜漸漸地獲得肯定，受到很多人的喜愛。

阿明師20歲那一年，曾經短暫出家，圖中的僧侶正是他追隨的師父，也是他的伯父。

至今難忘的媽媽味

小時候家裡很窮，不太有機會做什麼特別講究的料理，家裡賣的菜剩下什麼，媽媽就會煮成熟食，晚上拿到市場賣，賣剩的才是我們的三餐。唯有一道菜，我跟哥哥姊姊們都很想念，是一道以魚為主食材的料理，刮掉鱗片之後，和大量的蔬菜一起蒸煮。這道菜是泰國家庭很常見的料理，而我們家的作法厲害之處在於媽媽調製的沾醬，將紅蔥頭、大辣椒、朝天椒以小火炒出香氣再放入杵臼搗碎，接著，放入花生、檸檬汁、魚露和花生糖搗碎，讓整個醬料的口味有甜有酸有辣，又有香氣。



每一次回老家，媽媽知道我們愛吃，一定會準備這道菜，直到幾年前媽媽過世之後，我們再也吃不到媽媽煮的味道。為了懷念媽媽，每一次的家庭聚會，姊姊還是會試著做這道菜，每一次吃，都會讓我想起很多從前的事情，和媽媽相處的點點滴滴。



我覺得料理是可以傳遞感情的，當你在做菜的時候，想要傳達給吃的人的心意，也會一一地呈現在料理上，吃的人會感受到做的人的心意。不管是媽媽對我的愛，還是我對客人的情感，都可以透過料理說出很多故事。當你試著為你在意的人做一道菜，即使不說一句話，彼此的心靈卻是會更靠近。

泰菜的態度就是愛

料理是我的工作，也已經成為我的人生密不可分的一部分，今後也是。以前做菜，是為了賺錢，努力將以前的工作做到完美，現在，做菜已經變成一種挑戰，我時常在思考，要怎麼樣設計出一道菜，讓更多人認識泰國菜，甚至是我的國家，心情比較像是研發，和以前埋頭做菜的心情不同，希望能讓大家看見不同風貌的泰菜。



因為泰國是一個包容度很高的國家，泰國菜當然也是彈性很大的料理。我想在台灣這片土地上，試著用更多不同的方式向大家介紹我的家鄉料理。如同這本書的出版，因為我無法一一做菜給每一位朋友吃，但是，你們可以透過這本書，試著做做看我的配方、方法，在家也能吃到道地的泰國風味。如果能夠讓你透過料理更認識泰國，我會很開心，也是我一直想要做的事情，也只有料理，能夠讓人與人之間沒有國界的隔閡。



當你試著去做的時候，你會發現，料理沒有你想像的麻煩，尤其書裡的作法已經替你省去很多繁瑣的步驟，老實說，泰國天氣那麼熱，很少有人喜歡長時間待在廚房，泰國人講求的是快速上菜，但是，熱愛美食的心不變。

不管是什麼事情，試著去做，一定會有收穫！希望你們都能在試著做泰國菜的過程中，體會料理的樂趣。

延伸閱讀：

書籍介紹

本文摘錄自《泰菜熱：泰國名廚教你做開胃又下飯的日常家庭料理》，時報出版

* momo網路書店

* Readmoo讀墨電子書

* 透過以上連結購書，《關鍵評論網》將由此獲得分潤收益。

作者：阿明師

Photo Credit：時報出版

責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：吳象元