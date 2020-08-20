共軍「演練」非「演習」，這種臨時拼裝武嚇秀想嚇唬誰？

文：黃澎孝

共軍臨時拼裝「武嚇秀」不知誰唬誰？

美國衛生部長阿薩爾前腳剛走，中共立刻放了個彆彆扭扭的「馬後砲」。共軍「東部戰區」發言人，張春輝空軍大校宣佈：「東部戰區」多軍種，將在台灣海峽及南北兩端「連續組織實戰化演練」。

消息一出，若干國內媒體解讀為「共軍再有大動作」，甚至於還比擬成類似1996年「台海危機」再現！

中共媒體渲染「武嚇」壓力

大陸的媒體當然更是大作文章，尤其中共大外宣頭號戰狼《環球時報》，更以〈東部戰區這次演習，有幾點極其罕見〉為題，大打嘴砲。不但強調說：「此次官方信息對台獨勢力的警告意味前所未有，不僅是口頭上的警告，而是實實在在的行動。」

還揚言說「過去是台海演習，今天是台海加南北兩端演習，明天台灣再往前走，就是海峽加兩端加台灣島東部的環島大演習⋯⋯⋯」簡直擺出一付要為馬英九「首戰即終戰」謬論背書似的！

Photo Credit: Reuters / 達志影像

「演練」非「演習」誇大成武嚇

雖然，一貫習於誇大其詞，虛張聲勢的環球時報揚言：會「地動山搖」；其實，我們只要稍微爬梳一下張春輝大校的發言內容就可以發現中共色厲內荏，縮頭縮腦的窘態畢露。例如：

僅由「戰區」發言人，而非「國防部發言人」，發佈「演練」消息。充份暴露出中共「低階」「低調」的心虛真相。

不敢惹美國，只敢說是「某大國」。

再三強調是針對「台獨」，而不敢針對「台美」。

只是「連續組織」的實戰化「演練」，而不是有「作戰想定」的「演習」。

將若干原訂的年度實兵、實彈「演練」，連結拼裝成一場「武嚇秀」，既可延續對台「武統」恫嚇，同時也給大陸內部有所交代。

不健忘的人應該都還記得：年初，蔡英文高票連任總統後，共軍的「東部戰區」也曾由其發言人張春輝空軍大校叫囂：由於「台獨勢力罔顧民族大義，加緊謀『獨』，逆勢妄動⋯⋯。」然後，宣佈該戰區部隊在「台島」東南部海域實施海空兵力「聯合演練」。然後呢？雷大雨小的，進行了空地突擊、火力支援等「實戰化課目訓練」，進一步「錘煉檢驗」戰區多軍種聯合作戰能力⋯⋯如此而已。

Photo Credit: 中央社 今年2月共軍短暫逾越海峽中線，國軍F-16戰機掛載實彈監控共軍轟6。（國防部提供）

看破武嚇手腳，國軍飛彈亮劍

事實上，中共對台武嚇已經持續了70年，這套「狼來了」的恐嚇伎倆，早已被台灣人看破手腳，令人「心生恐懼」的效果也不斷遞減中；令人「心生厭誤」的惡感則不斷昇高。尤其，隨著美中關係大惡化，台美關係實已突破斷交後40年來的「非官方」性質，台美軍事合作更幾已完全公開化。相對而言，中共的武力恐嚇，除了益增台灣人民對中共的仇視外，沒有任何正面效果。

特別是，在當前美國對北京「外交關機」，而且，還在軍事上，從南海、台海、東海全方位對中共施壓甚至挑釁之下，中共自知其海空軍實力遠非美國對手之下，實已宛如「泥菩薩過江」自身難保。除了一再透過各種管道，向美傳遞「絕不開第一槍」的聲明外，豈敢在台海這等敏感海域，輕啓釁端？

因此，除了扭扭捏捏的表明是「連續組織」的「實戰演練」外，還唯恐造成美國誤會，隨即公佈「實彈射擊」的「演練」的內容、地點、時間和範圍。

就目前中共公佈的訊息看了，這次共軍「演練」的時間、地點，應該是8月11日至8月13日在台灣海峽北邊的浙江舟山海域。8月14日至8月15日則在浙江台州白沙島附近海域。至於所謂海峽的南部的「演練」地點會選擇何處？相信共軍也會很快公佈。

但是，我們也要提醒中共，台灣缺乏戰略縱深，對於共軍飛機侵門踏戶的「忍耐限度」其實不大，不要誤將我們的隱忍藏鋒當作好欺負。

如果中共軍機膽敢一再任意越界挑釁，一旦觸及我們的紅線，台灣的防空飛彈可不是擺著好看的，8月10日，越線的共機已經嚐到被飛彈鎖定的滋味，共軍飛行員千萬要自愛，千萬要搞清楚：共軍不論是第幾代的戰機，都飛的遠不如台灣的飛彈那麼快。一再胡來，可能再也飛不回去了！特此警告，勿謂言之不預也。

本文經黃澎孝授權轉載，原文發表於此

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核稿編輯：翁世航