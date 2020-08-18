「台灣LOSS」的聲音我們聽見了！台灣也出現了嚴重的「日本LOSS」現象

文：野島剛

台灣交通部長與桃園市長在推特發文

「LOSS」這個詞取自「喪失寵物症候群（Pet Loss）」，原指失去寵物的人所遭受的悲傷心緒與精神打擊，後來「LOSS」逐漸成為流行語，衍生出許多種類的「LOSS」。「台灣LOSS」，當然是用來形容無法前往台灣的人們所感受到的失落感。

日本的哈台族遍布各年齡層，年輕族群到老年族群都有，以前主要是以台北觀光為中心，近年則愈來愈多人前往台灣南部或東海岸等其他地區，許多常客每年甚至會跑個兩、三趟。日本人無需簽證便可到台灣商務出差，加上航班又多，因此對日本人而言台灣是個最容易前往的海外地區之一。

筆者自身也因採訪或出書演講等因素，每年最少造訪台灣10次。對筆者而言，台灣與日本幾乎無國界感。新冠疫情造成台日之間往來交流斷絕，這情況實在令人難以適應。

「台灣LOSS」的文章由《自由時報》東京特派員林翠儀女士撰寫，透過熱情哈台族安村美佐子女士的案例，詳細介紹日本的哈台族如何療癒自身「台灣LOSS」的失落感。該文繁體中文版於7月10日刊出之後，數日內便超過10萬點閱數，還受到許多台灣網站轉載刊登，多名台灣民進黨領袖級人物也提及此篇文章。

台灣交通部長林佳龍在文章刊出隔天，便在自身推特上發文：「二十年前，安村美佐子女士和女兒第一次來到台灣。在山上迷路的時候，多虧某位司機大哥才抵達目的地，連回程的車子都安排好了。『人們真是親切呀！』，安村女士於是迷上了台灣。您與台灣又有什麼樣的邂逅呢？如果可以請和我說說。」同時也用日文發表了相同內容。林佳龍部長有過日本留學經驗，因此也懂日文。

台灣的玄關之一，桃園國際機場所在的桃園市市長鄭文燦也在其官方推特帳號上以日文發文：「聽說很多日本朋友不能到台灣旅行、吃不到台灣美食，都陷入『台灣LOSS』症候群，開始想念充滿人情味的台灣。等新冠疫情結束後，請大家務必到台灣玄關桃園拜訪，到大溪遊玩、吃客家粄條，充分享受桃園人的熱情。有人是#台灣LOSS的嗎？」，被轉推高達200次以上，許多人也以贊同與感謝回應。

前述兩人都是民進黨知名政治家，都可能成為台灣下一世代的領袖，繼蔡英文總統之後角逐領導地位的人才。

上傳台灣影片

在台灣的日本人社群中，台灣LOSS的文章也造成不少反響。由住在台灣的日本人所營運的「台湾チャレンジ」YouTube頻道大概也是受到這篇文章的影響，上傳了一部影片，標題翻成中文是「致陷入台灣LOSS的各位，我們在台灣等您」，影片長約七分鐘，介紹台灣各地風景名勝以及可口美食，試圖對陷入台灣LOSS的日本人提供療癒手段。

頻道管理人在該影片資訊欄以日文如此寫道：「致陷入台灣LOSS的各位：我們為您拍了一部寶島台灣的影片。雖然不知還要多久，但等到能安全海外旅遊時，請大家務必到台灣來。我們在台灣等您。回想當初，搭飛機就像搭電車公車一樣輕鬆。天佑台灣。天佑日本。當初，我們能夠想去就去、想走就走。有天突然飛機不飛了，戀人、家人、朋友，重要的人們也見不到面了。好吃的東西吃不到了。也不能觀光了。那風景令人懷念。台灣依舊等待著各位的來訪。眼前的現實令人無法接受，像心頭破了一個洞還補不起來。衷心期盼有天，我們能如往常那般自由在天空飛翔、往來於彼此的國度。」

另一方面，台灣的網路上也充滿了各種「日本LOSS」的聲音，這次的文章刊出時也有網友留言，傷心表示：「我好想念日本的溫泉和拉麵，今年大概看不到紅葉了」、「我每年都會到北海道去滑雪，今年大概去不成了。」台灣「哈日族」一詞創始人哈日杏子也在其臉書上貼出「好想去日本」的插圖。

台灣也出現了嚴重的「日本LOSS」現象

台灣人喜歡到日本旅遊，其程度更甚日本人，許多台灣人都會自由行，自行預約機票跟飯店。根據JTB在2019年所做的調查，台灣人到過日本的次數比例最多的是「六次以上」，佔37.3％；旅遊天數則以「四～六天」最多，佔66.8％，其次是「七～十三天」，佔25.3％，可見台灣社會「日本LOSS」的情況肯定也相當嚴重。

目前日本人仍無法到台灣觀光或留學，若有商務等特殊理由雖可以入境，但限制嚴格，必須持搭機前三天內所做之核酸檢驗陰性報告，入境後還需配合居家檢疫七天。台灣目前正在考慮針對部分國家放寬限制，日本原先也在對象之列，但最近日本疫情再度惡化，是否能持續成為放寬限制的對象，情況還很微妙。另一方面，日本現在原則上禁止所有外國人入境，台灣人幾乎不可能到日本旅行或工作。

對苦於兩岸關係惡化、陸客減少的台灣而言，目前的事態無疑成為重大的打擊，這也是前文提到的政治家對「台灣LOSS」文章做出反應的原因，日本的哈台族正是台灣重要的觀光客源。目前看來，要恢復到原本的狀態還需要頗長時間，台日間如何解決彼此的「LOSS」，需要由雙方互動下提出有效方案。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航