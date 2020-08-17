防滲透、統戰，陸委會：曾任中國黨政軍的港澳居民，來台需經跨部會聯審

（中央社）陸委會表示，為防中國大陸人士利用轉換為港澳居民身分來台進行統戰，現職或曾任陸黨政軍職的港澳居民，申請來台居留、定居時須經跨部會聯審。

大陸委員會今（17）日以書面形式表示，為強化涉陸港澳人士移居來台的管理，防範中國大陸人民利用轉換為港澳居民身分來台定居，對台灣社會進行滲透、統戰、騷擾，甚或從事間諜行為等，已由內政部完成「香港澳門居民進入台灣地區及居留定居許可辦法」第22條、第30條的修正。

陸委會表示，未來原為中國大陸人民，及現（曾）任職中國大陸黨政軍的港澳居民，申請來台居留、定居時須經跨部會聯合審查，以加強安全查核，維護國家安全。這項修法作業，內政部將於8月17日稍晚發布。

事實上，港澳居民申請來台時本就有規範。據「香港澳門居民進入台灣地區及居留定居許可辦法」第9條，「現任職」於大陸地區行政、軍事、黨務或其他公務機構或其於香港、澳門投資之機構或新聞媒體，得不予許可，或移民署得會同國家安全局、陸委會及相關機關審查。

而此次「香港澳門居民進入台灣地區及居留定居許可辦法」修正的最大差別，是將「曾任職」中國大陸黨政軍的港澳居民，也納入其中。

至於香港、澳門政府公務員來台是否同受影響。陸委會發言人邱垂正回覆中央社記者提問時表示，政府已有相關機制處理，有關情況都會納入考量。

另據說明，這次許可辦法的修正，是針對涉中成分比較高的官員來做規範，如任黨政軍職或出身中國大陸者；至於一般香港及澳門公務人員，不被認為是需強力規範的對象。

陸委會：強化管理涉陸資金

《中央社》日前報導，美國近期陸續取消香港特殊經貿地位及制裁涉港官員，有民團近日呼籲台灣應跟進。陸委會13日表示，政府已針對涉及陸方因素較強的港澳人士及資金來台強化管理，並修訂相關規定。

大陸委員會發言人邱垂正指出，政府未來會持續通盤審酌香港與兩岸情勢、中共與港府作為、主要國家政策等因素，檢視調整台港次序交流與規範，動態強化國安因應作為，並與國際保持聯繫與合作，增進戰略互助，以守護民主。至修訂相關規定的細節，邱垂正表示，由於相關規定修訂涉及各機關，目前正在積極研議，待有完整結論後會向外界報告。

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責任編輯：陳怡君

核稿編輯：楊士範