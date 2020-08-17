馬來西亞一年吸引百萬醫療遊客，檳州首長憂疫情再起宣布暫停開放

馬來西亞檳州首席部長曹觀友8月17日表示，禁止醫療旅遊（medical tourism）海外遊客前來，直到衛生部給出標準作業程序， 以及「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，簡稱武漢肺炎或新冠肺炎）疫情轉緩。截至17日中午，馬來西亞累計確診病例為9200例。

《路透社》報導，檳州政府的聲明中指出，14日有3名印尼患者透過包機抵達私人醫院，包括2名癌症患者和1名需要立即醫療處置的患者。

曹觀友宣布了醫療旅遊禁令並表示，「州政府對於沒有收到知會且患者『突然』地到來，感到深切的遺憾。」不過，州政府並未指明這3人COVID-19篩檢的結果是否為陽性，只說他們均遵守目前的相關規範。

《中央社》報導，目前馬來西亞僅允許持馬來西亞護照和符合特定條件的外籍人士入境，採取嚴格隔離標準作業程序。從6月10日起，馬來西亞已進入「復原式行動管制令」（ Recovery Movement Control Order ）階段。首相慕尤丁（Muhyiddin Yassin）表示，若疫情受到控制，8月31日之後國家就可恢愎正常化。

《東方網》報導，「衛生部正在擬定醫藥旅遊領域的標準作業程序，而州政府的立場是，在該標準作業程序出爐前，檳州政府不接受在此類病人，而且檳城現在還有活躍病例。」曹觀友表示，「檳州政府強調，所有與醫藥旅遊相關的機構，必須提供資料給檳州政府，以共同有效地解決問題。」

曹觀友指出，17日下午州務大臣將主持跨部門的視訊會議，處理關於醫療旅遊的問題。他表示，醫療旅遊患者的標準作業程序，應由入境事務處 （Immigration Department）、馬來西亞醫療旅遊理事會（Malaysia Healthcare Travel Council ,MHTC）共商。

Photo Credit：AP / 達志影像 圖為馬來西亞檳城喬治市

百萬遊客

醫療旅遊協會（Medical Tourism Association）〈馬來西亞：全球醫療旅遊界的新興巨人〉（Malaysia: An Emerging Global Giant in Medical Tourism）一篇文章中指出，國際間醫療旅遊逐漸盛行，選擇到馬來西亞的醫療旅遊遊客，從2011年的64萬3000人，成長到2018年超過120萬人，獲益也在2018年成長到3億6200萬美元（約106億4309萬新臺幣），馬來西亞成為國際醫療旅遊遊客的熱門目的地，大部分的旅客來自英國、印尼、菲律賓、日本、澳洲、中國、印度和美國。

國際醫療旅遊業的蓬勃，也和馬來西亞政府的參與有關，設立了在財政部下的專責機構馬來西亞醫療旅遊理事會，負責國際推廣醫療旅遊。理事會也正在積極尋求與東協國家（ASEAN）、中東國家，建立強健的市場連帶。

《星報》報導，馬來西亞醫療旅遊理事會首席執行官Sherene Azli1月10日表示，馬來西亞已是國際間公認的最好的國際醫療旅遊地點，甚至超越了美國。她表示，英國的國際醫療旅行雜誌（International Medical Travel Journal ,IMTJ）指出，2019年馬來西亞吸引了130萬名醫療旅遊遊客前來，名列第一。

發展醫療旅遊，也有可能致使當地居民難以負擔私人醫院高價的醫療服務。《星州網》報導，曹觀友去年（2019年）曾指出，2018年檳州政府從醫療旅遊獲益逾5億6800萬令吉（約39億7374萬新臺幣），佔馬來西亞醫療旅遊總收益的37.87%。他也表示，與此同時，當地居民也憂心醫療的可負擔性，即病人能否付得起私人醫院的醫藥費，呼籲更多醫療機構般提供常人可負擔的醫療服務。

此外，疫情的封鎖措施導致旅遊業衰退，影響了許多東南亞國家的經濟表現，《Thaienquirer》報導，第二季度GDP表現，泰國負成長12.2％，馬來西亞衰退17.1%。旅遊業構成泰國17%到18%的GDP，因疫情封鎖措施，旅遊業與相關行業受到重挫；馬來西亞則是受到嚴格的行動管制令（ Movement Control Order）影響。

泰國在後疫情時代，也打算搶占醫療旅遊這塊領域。《曼谷郵報》7月23日報導，普吉市（Phuket）已經提出30億泰銖（約28億3919萬新臺幣）預算規模的醫療旅遊計畫。

普吉瓦奇拉醫院（Vachira Phuket Hospital）院長 Chalermpong Sukontapol 說，普吉島是世界級的旅遊地點，在新常態時代（new normal era），應該升級醫療旅遊至國際等級。他說，最早在2017年，當時普吉市的首長就已經提出結合醫療服務與觀光的計畫。

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