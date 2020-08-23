覺得古典音樂好無聊？可能是你尚未瞭解作曲家與樂器的特性

文：FrauRosarosa

對於已經聽慣了流行音樂的耳朵而言，我們透過瞭解歌詞，體會著作曲、作詞者想要傳達的意境，在曲風的流轉中，讓詞人將對於樂曲的想像，化為具體的即視感。

舉個例子，當你聽到「天青色等煙雨，而我在等妳」。周董呢喃婉轉的聲音，會自動在你的腦中潑灑出一幅景象，讓你彷彿看見一個朦朧氤醞的湖畔旁，悠悠的一座孤亭裡，有個衣袂飄飄的男子，佇立等著內心最眷戀的那女子。

這樣精緻的畫面感，若不是透過歌詞，一般人確實很難光用音樂就達到這樣的想像。這幾乎說明了歌詞對於樂音的價值與意義：建立明確畫面感。然而，回到古典音樂的世界裡，一般我們認知的古典音樂大多由弦樂器或管樂器交融演奏而成，偶爾加點節奏樂器，真的很少在樂段中出現文字或歌詞。

沒有歌詞，那我們是要怎麼聽懂？

這個問題，幾乎是最常被問到的靈魂叩問了！事實上，若我們把時光回溯到人類誕生在地球上的第一個瞬間，我並不確定當時是否有文字，但我絕對相信，當時世界絕對有「聲音」。

最簡單的原因，因為地球有大氣、大氣之下有空氣流動、有了介質，萬物只要發生互動或磨擦，就必定產生「聲音」，而「聲音」的本身就是有高有低的。這樣高高低低、或輕或重的響鳴，對於人類個體而言，無疑是一種刺激，甚至我曾聽過一種說法：說人類最早發明的音樂，就是模仿大自然的萬物聲響，例如雷電、風吹、雨聲與動物鳴叫等等。

Photo Credit: 英國愛樂管絃樂團／臺中歌劇院提供

人類的老祖宗生活在地球上，為了安生立命，就必須得時時刻刻與這些大自然的聲響做出反應，甚至發生共鳴。例如，聽見天邊一聲巨雷，老祖宗們會立刻聯想到：「啊...等會兒天空就會降水了！」，接著便知道要開始找洞穴躲避！

人類透過聲響，與自己的生命發生共鳴這件事，可說是從創世紀那天起就有了的呢！老祖宗在聽的音樂，本來就沒有歌詞，但是他們都聽得懂，因為他們對於這些聲音「有生活經驗裡的共鳴」。

所謂「音樂」，就是聲音與人類生活經驗的共鳴；是人與生俱來就能感知的神奇產物。

回到正題，當你覺得古典音樂就是好多樂器的演奏聲音，融合成一段樂曲，這種樂曲很冗長、沒有畫面、高高低低、大大小小，實在無趣的時候。最主要的原因，是因為你尚未去認識作曲家寫這曲子時候的心境，也不瞭解作曲家使用各式各樣的樂器，試圖模仿出他心中那個故事的點點滴滴的過程。

這也是為什麼聆聽古典音樂的人，往往很喜歡聽音樂家的故事。事實上，當你能站在作曲家的生命歷程中感同身受，你或許就能瞭解體會耳邊傳來的某一個樂段、使用了某一種樂器、說著某一個故事、描述著某一個風景，然後運用內心創造自己對於音樂情境的所有想像，建構出自己與樂段的共鳴感。每一個出現在你腦中的畫面，就成為了你自己專屬的歌詞。

Photo Credit: 國家交響樂團提供

聆聽古典音樂的樂趣，在於想像、在於共鳴、在於作曲者的生命與自己生命的重疊。這也是為什麼古典音樂能夠歷久彌新，因為人會成長、會轉變、生命軌跡會不同，對於樂音的認知與想像會有轉變，無論何種年歲，只要心中有情愫，古典音樂對你而言就情境。

當然，稍為熟知古典音樂歷史或者資深樂迷朋友，肯定會舉手發問：「欸，古典音樂有宗教時期的詩歌、還有後浪漫時期的歌劇，莫札特寫過魔笛呢！」是的是的，確實是有「詩歌」與「歌劇」這樣的古典音樂形式。各位看官別著急，「詩歌」與「歌劇」這樣的音樂型態，將會是我們之後要說的故事了。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

責任編輯：王祖鵬

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