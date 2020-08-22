《女孩之城》小說選摘：我願意付出一切，換得再次坐進那破爛劇場的門票

文：伊莉莎白・吉兒伯特（Elizabeth Gilbert）

搬來紐約兩個禮拜，我的人生徹底改變。這些改變包括但不僅限於，失去我的貞操，這是一個莫名好笑的故事，安潔拉，如果妳稍微有點耐心，我等等會跟妳分享。

因為，我現在要說，百合劇場完全不像我過往待過的任何世界。一切都是活生生的光鮮亮麗、咬牙切齒、混亂不堪、充滿樂趣；換句話說，這個世界裡的成人還跟小孩一樣。

家人與學校逼迫我到現在的規矩與規定通通沒了，在百合劇場（除了備受煎熬的奧莉以外），沒有人企圖跟上體面生活的正常節奏，飲酒作樂是常態，吃飯時間不太一定，大家都睡到中午。沒有人會在特定時間開始工作，但他們也因此沒有結束工作的一刻。

計畫隨時改變，人來來往往，沒有正式的介紹，也不會特意餞別，所謂的責任歸屬總是很模糊。

我頭暈眼花但詫異地了解，再也不會有什麼威嚴人士監控我的行動了。我不用向任何人報備，其他人對我也沒有任何期待。我如果要幫忙做服裝，我可以做，但這不算正式的工作。沒有宵禁，晚上不用在床上點名。再也沒有舍監，再也沒有母親。

我自由了。

當然，據說佩佩姑姑要替我負責。她是我真正的家人，算是我父母交付責任的對象，但這麼說好了，她不會過度保護我。事實上，佩佩姑姑是我遇見的第一個自由思想家，她認為人應該替自己的生活做決定，妳能想像這麼荒謬的事情嗎？

佩佩的世界充滿混亂，卻偏偏行得通。雖然沒有秩序，但她還能在劇場一天上演兩檔戲，傍晚場（五點開始，吸引婦女與孩童），晚場（八點開始，口味較重，針對長者或男性觀眾）。週日和週三會有下午場。星期六中午，附近孩子可以來看免費的魔術表演。白天的時候，奧莉會把空間租給附近鄰居使用，我是覺得，沒有人因為乾泳課而發大財啦。

我們的觀眾來自附近鄰居，那時，這裡真的是社區，主要是愛爾蘭人和義大利人，偶爾出現篤信天主教的東歐人，以及為數不少的猶太家庭。劇場周邊的四層樓房舍裡擠滿了剛搬來的移民，所謂的「擠滿」，是指一間公寓裡塞了幾十個人。因此，佩佩為了配合這些剛開始學英語的人，將台詞設計得非常簡單。簡單的台詞表演者也比較好記，畢竟他們也不是受過專業訓練的演員。

我們的表演不會吸引觀光客、評論家或所謂的「戲迷」。我們提供專屬工人階級的工人階級娛樂，就這樣而已。佩佩很堅持，她要我們別騙自己，我們能提供的就是這種表演。（「我寧可好好搞一場歌舞雜劇，也不要弄三流的莎劇。」她是這麼說的。）沒錯，百合劇場裡完全沒有什麼百老匯演出的習俗。

我們不會有紐約外城市的試演，或盛大華麗的開幕夜派對。我們不像大多數百老匯劇院，八月不營業。（我們的客人八月不休假，所以我們也不休。）我們甚至禮拜一也營業，比較像是所謂的「不打烊劇場」，日復一日，餘興節目持續上演，全年無休。只要我們的票價跟附近電影院差不多（以及遊樂場還有非法賭博，這是我們賺附近鄰居手裡鈔票的最大競爭者），我們的座位就不會太空。

百合不是賣弄性感風騷的劇場，但我們很多歌舞女郎與舞者都是從那個世界來的（而他們也驕傲地證實這點，只能祝福他們）。我們也不算雜耍表演，因為在歷史上，那個年代的雜耍表演已經快陣亡了。不過，我們幾乎算是雜耍，因為我們有誇張、冒冒失失的橋段。

事實上，說我們的表演是戲劇反而有點誇張了。說它們是輕鬆表演劇倒挺適合，拼拼湊湊的故事不外乎是給愛侶重聚、歌舞女郎秀大腿的機會。（反正我們能說的故事有限，百合劇場只有三個背景幕。這代表我們所有的表演只能在十九世紀城市街角、典雅上流社會客廳或遠洋郵輪上演。）

每隔幾週，佩佩會換劇，但基本上都差不多，讓人印象不深。（妳說什麼？妳從來沒有聽過《氣得跳腳》這齣戲？這是兩個街頭頑童戀愛的故事。妳當然不可能聽過！這齣戲在百合只演了兩週，然後馬上換檔，換上了類似的故事，劇名為《誤上賊船》。這齣戲當然靠的是遠洋郵輪的布景。）

「如果我能改善配方，我就會改。」佩佩有次告訴我：「但這配方行得通啊。」成功的配方，仔細來說，就是：

用近似於愛情故事的橋段取悅觀眾一小陣子（或至少讓他們分心，不能超過四十五分鐘！）。愛情故事的主角必須是討喜的年輕男女，能夠跳踢踏舞，還能唱歌。之後，突如其來的反派出現，分開他們，這個反派通常是銀行家，有時是黑社會（同樣的概念，只是服裝不同），反派咬牙切齒想摧毀這對愛侶。

大胸脯的放蕩女子會看上男主角，但男主角心底只有他的天命真女。帥氣鄉下青年也許會想跟女主角求婚，讓她遠離她的真命天子。作為讓人鬆口氣的喜劇橋段，醉醺醺的流浪漢會上台，他的鬍碴是用烤焦的軟木塞畫上去的。一場戲至少會有一首夢幻情歌，通常會壓「月亮」跟「姑娘」這種韻。而最後一定會有大腿舞。

鼓掌，謝幕，晚場再來一遍。

劇場評論家很棒，完全沒有注意到我們的存在，也許這樣對大家都好。

我聽起來像是在批評百合劇場的作品，並沒有，我很愛這些表演。我願意付出一切，換得一張再次坐進那破爛劇場、欣賞那些表演的門票。在我心裡，任何表演都比不上這些簡單、熱情的輕鬆表演劇。這些戲碼讓我開心。它們本來就是設計讓人開心，又不用觀眾多花心思了解到底在演什麼的東西。佩佩在戰時替失去手腳或因芥子毒氣灼傷喉嚨的士兵製作歡快的歌舞表演，她那時學到的是「有時人需要想想別的東西」。

我們的工作就是給他們這些「別的東西」。

相關書摘 ▶《女孩之城》小說選摘：我喜歡他，因為他不會讓我想起「我是誰」

書籍介紹

本文摘錄自《女孩之城（燙金珍藏書衣）》，馬可孛羅出版

作者：伊莉莎白・吉兒伯特（Elizabeth Gilbert）

譯者：楊沐希

全球暢銷書《享受吧！一個人的旅行》、《愛瑪》作者

伊莉莎白・吉兒伯特 費時六年重磅回歸新作！

獲《出版者週刊》、《書目雜誌》、《科克斯書評》等媒體星級書評

Oprah.com、Cosmopolitan、《時代雜誌》一致讚譽，

2019年最受期待的作品！

1940年，薇薇安・莫里斯因曠課和成績不佳遭退學，她在學校無法找到歸屬，更對按部就班的人生不感興趣。失望的父母隨後將她送往曼哈頓，與姑姑佩佩同住。

那一年她19歲，在最燦爛卻也是最無知的年紀，她來到紐約，這個五光十色的華麗城市，讓女孩憧憬又嚮往的地方。和丈夫分居後的佩佩獨立經營劇院，美貌又極具裁縫天賦的薇薇安迅速融入劇團生活，認識了一群不受框架束縛的人物：帥氣迷人的男演員、美豔多情的歌舞女郎、女神級演員、少女殺手作家、嚴肅的劇院經理……。薇薇安被他們帶領進一個獨特的世界，她開始探索男人、愛情、性，挑戰那些過往不被允許、絢爛又刺激的事情。

然而，就在那個看似如常的夜晚，一個錯誤的決定，讓她捲入名利皆失的性醜聞風暴中，她的世界就此天翻地覆……

吉兒伯特耗時六年的最新力作《女孩之城》，延續了她的暢銷作《享受吧！一個人的旅行》的精神——享受人生、體驗人生、熱愛人生，深刻描寫了女性在面臨困境時的心境變化與成長。無論現實如何艱難，也要勇敢面對一切，去愛、去冒險，擁抱內心的渴望。書中充滿各具特色的人物、華麗的服飾配件，以及對性的精彩描寫，並以1940年的紐約劇院生活為背景，與二戰時期的殘酷戰時氛圍有著強烈對比，絕對是作者重回文壇的巔峰之作。

Photo Credit: 馬可孛羅

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航