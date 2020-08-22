《女孩之城》小說選摘：我喜歡他，因為他不會讓我想起「我是誰」

文：伊莉莎白・吉兒伯特（Elizabeth Gilbert）

我透過父親認識了吉姆・拉森。

吉姆是個嚴肅、令人推崇的二十七歲男人，他在父親的採礦公司工作。他是一名貨物文員，如果妳想知道這是什麼意思，那就是，他負責船貨清單、發票與訂單。他也負責發出的貨物。他數學很好，他用他的數字技能運算複雜的航路運費、倉儲成本及追蹤貨運。（安潔拉，我只是負責寫下這些字眼，但我不確定這些文字代表什麼意義。我跟吉姆・拉森交往的時候，我把這串說明背下來，這樣才能跟別人解釋他的工作。）

雖然吉姆出身清寒，但父親對他讚譽有加。父親認為吉姆是有決心的崛起年輕人，有點像是他勞工階級版本的兒子。他喜歡吉姆是以技師出身，但因為堅定與優點，立刻爬升到握有權力的位子。我的父親打算有一天讓吉姆成為整個公司的總經理，他說：「這男孩是我的會計裡表現比較好的會計，他也是我的工頭裡表現比較好的工頭。」

爸說：「吉姆・拉森不是領袖，但他是領袖希望擺在身邊的可靠人才。」

吉姆很客氣，他在還沒跟我說過話之前，就先問我爸，他能不能跟我出門約會。父親同意了。事實上，是父親告訴我，吉姆・拉森要帶我出門約會。這個時候，我甚至還不曉得吉姆・拉森是哪位。不過，這兩個男人已經瞞著我說好了，所以我也只好配合他們的計畫。

我們首度約會，吉姆帶我去附近的冰店吃聖代。他仔細看著我吃，確認我是否滿意。他關心我的滿意程度，這可不得了。不是每個人都在乎這種事。

下個週末，他開車帶我去湖邊，我們繞著湖散步，看著鴨子。

之後的那個週末，我們一起去一個小小的郡立園遊會，他買下我看了喜歡的向日葵小幅畫作。（「可以掛在妳牆上。」他說。）

我把他描述得比實際的他還無聊。

不，我沒有。

吉姆真的是很好的人，我必須這麼說。（但，安潔拉，這裡要注意，當一個女人說她的追求者是好人的時候，妳就能確定她不愛他。）吉姆真的很好。平心而論，他不只是好，他腦子裡有深層的數學智慧、正直，還會善用各種資源。他不狡猾，但他很聰明，他也符合人家所謂「美國男孩」的帥，也就是沙黃色的頭髮、藍色的雙眼、精瘦的身材。有得選的話，金髮與誠懇不會是我喜歡的男孩，不過他的臉真的沒有問題。任何女人都會覺得他帥。

救命啊！我想要好好描述他，但我對他實在沒什麼印象。

對於吉姆・拉森，我還有什麼好說的呢？他會彈五弦琴，教堂唱詩班的一員。他是兼職的人口普查員，還是義消。他什麼都會修，從紗門到赤鐵礦礦場的工業運送鐵道都難不倒他。

吉姆開著一輛別克，這輛別克有一天會換成凱迪拉克，但他得先賺到買凱迪拉克的錢，而且他要先買棟大房子給與他相依為命的媽媽住。吉姆那神聖的母親是個悲慘的寡婦，聞起來有藥膏的味道，走到哪，聖經抱到哪。她成天從窗戶裡偷看鄰居，等著他們犯錯犯罪。吉姆要我叫她「母親」，我就這麼叫了，雖然我在那女人身邊一點都不自在。

吉姆的父親已經過世多年，所以吉姆自高中起就要照顧母親。他的父親是挪威移民，與其說這位鐵匠生了這個兒子，不如說他鍛造了他，將這男孩形塑成可靠負責又得體的人。他在孩子年紀輕輕就把他打造成男人，然後父親過世了，讓兒子在十四歲時就被迫成年。

吉姆似乎喜歡我。他覺得我很好笑。他這輩子沒有接觸過多少諷刺與反話，但我的小玩笑與俏皮話都能把他逗得很樂。

交往幾個禮拜後，他開始吻我。感覺不錯，但他沒有繼續往我的身體其他部位探索。我也沒有開口。我沒有用飢渴的方式接近他，只因為我對他沒有飢渴。我現在對任何事都感覺不到飢渴。我沒有繼續發展我的胃口，彷彿我所有的熱情與衝動都鎖在某個地方的櫃子裡，很遠很遠的地方。也許在中央車站吧。我只能配合吉姆想做的一切，他想幹嘛，我都沒問題。

他很熱心，會問我在不同空間裡對不同溫度是否感到舒適。他很熱切，開始叫我「薇兒」，但他先問過能不能替我起小名。（我因此有點不太自在，因為他幫我取的小名跟我哥叫我的方式一樣，但我什麼也沒說，算是允許了。）他幫我母親修理壞掉的馬術跳欄，她很感謝他。他也幫父親移植了一些玫瑰叢。

吉姆現在每晚都會跟我家人一起打牌，這種行為不算不討喜。他的造訪的確打破了聽收音機或讀晚報的例行公事。我發現父母為了我打破了他們的社交禁忌，也就是允許員工拜訪我們家。不過，他們接待他的方式非常親切。這些夜晚總感覺溫暖、安全。

父親愈來愈喜歡他。

「那個吉姆・拉森。」他會說：「腦袋是這整個城鎮最好的。」

至於我媽，她大概希望吉姆社會地位能高一點，但妳能怎麼辦呢？我的母親沒有高攀也沒有下嫁，她就是嫁給了一個水準相當的對象，找到我父親這個男人，與她年紀、教育程度、財富、出身都相差不遠。我相信她希望我也能和她一樣，但她接受吉姆。對母親而言，接受已經算是熱情的代名詞了。

吉姆並不瀟灑，但他有他自己的浪漫。一天，我們開車到處轉的時候，他說：「有妳在我車上，我覺得我感受到大家嫉妒的目光。」

真不曉得他是什麼時候想出這種句子的，真可愛，是吧？

一轉眼，我們訂婚了。

安潔拉，我不曉得我為什麼同意嫁給吉姆・拉森。

不，才不是這樣。

我的確曉得我為什麼同意嫁給吉姆・拉森，因為我覺得自己卑鄙又邪惡，他則清清白白。我覺得也許我能用他的好名聲洗刷我的惡行。（對了，這種招數永遠不會成功，但大家還是持續嘗試。）

我在某些方面喜歡吉姆。我喜歡他，因為他不像我去年認識的任何人。他不會讓我想起紐約市，不會讓我想起鸛鳥俱樂部、哈林區，或是格林威治村煙霧瀰漫的酒吧。他不會讓我想起比利・布威爾、西莉亞・雷或愛德娜・帕克・華生。他肯定不會讓我想起安東尼・羅切拉。（唉。）最重要的是，他不會讓我想起我是誰，那個淫蕩的賤貨。

我跟吉姆在一起的時候，我可以假裝我自己，假裝我是在父親公司工作的好女孩，過往的一切不值得提起。我要做的就是依循吉姆開的頭，模仿他的行為，而我就完完全全不用想起自己，我要的就是這樣。

於是我慢慢往婚姻這條路前進，如同一輛車在碎石堆上緩緩滑離道路。

此時已經到了一九四一年的秋天。我們計畫在明年春天結婚，那時吉姆就存夠了錢，可以買房子，讓我們舒舒服服跟他媽住在一起。他已經買了一枚夠美的小訂婚戒指，但我戴上戒指的手卻看起來好陌生。

現在我們訂婚了，我們的親密接觸活動開始升溫。我們把別克停在湖邊時，他會脫掉我的上衣，用我的胸部取悅他，而且，確保每一個動作我都覺得舒適滿意。我們會一起躺在寬敞的後座，彼此磨蹭，或該說，他會磨蹭我，而我允許他動作。（我實在不敢直接蹭回去，我也的確不太想蹭回去。）

「噢，薇兒。」他會癡迷地說道：「妳是全世界最美的女孩。」

一天晚上，磨蹭磨到太火熱，他費了好大的勁才從我身邊移開，用雙手搓揉臉頰，打醒自己。

等到他能夠開口的時候，他說：「我想等到我們結婚之後再進一步。」

我躺在那裡，裙子掀到腰際，胸部暴露在涼爽的秋風裡。我感覺到他的心跳瘋狂加速，但我並沒有。

「如果我在妳還不是我妻子前奪走妳的貞操，我就永遠沒臉見妳爸了。」他說。

我倒抽一口氣。這是真實也不受束縛的反應。這口氣抽得很大聲。光是聽到「貞操」二字就讓我震驚，我根本沒想到這個！就算我可以扮演清清白白的女孩，但我根本沒想到他會真的認為我清白，但他怎麼不會這麼想呢？我曾露出什麼跡象，讓他覺得我不純潔嗎？

這是個問題，他會知道。我們結婚，他就會想要在新婚夜與我結合，然後他就會知道了。那是我們第一次發生關係的時刻，而他會知道他不是我的第一位訪客。

「怎麼了，薇兒？」他問：「怎麼了？」

下個週末，他開車帶我去湖邊，我們繞著湖散步，看著鴨子。

之後的那個週末，我們一起去一個小小的郡立園遊會，他買下我看了喜歡的向日葵小幅畫作。（「可以掛在妳牆上。」他說。）

我把他描述得比實際的他還無聊。

不，我沒有。

吉姆真的是很好的人，我必須這麼說。（但，安潔拉，這裡要注意，當一個女人說她的追求者是好人的時候，妳就能確定她不愛他。）吉姆真的很好。平心而論，他不只是好，他腦子裡有深層的數學智慧、正直，還會善用各種資源。他不狡猾，但他很聰明，他也符合人家所謂「美國男孩」的帥，也就是沙黃色的頭髮、藍色的雙眼、精瘦的身材。有得選的話，金髮與誠懇不會是我喜歡的男孩，不過他的臉真的沒有問題。任何女人都會覺得他帥。

救命啊！我想要好好描述他，但我對他實在沒什麼印象。

對於吉姆・拉森，我還有什麼好說的呢？他會彈五弦琴，教堂唱詩班的一員。他是兼職的人口普查員，還是義消。他什麼都會修，從紗門到赤鐵礦礦場的工業運送鐵道都難不倒他。

吉姆開著一輛別克，這輛別克有一天會換成凱迪拉克，但他得先賺到買凱迪拉克的錢，而且他要先買棟大房子給與他相依為命的媽媽住。吉姆那神聖的母親是個悲慘的寡婦，聞起來有藥膏的味道，走到哪，聖經抱到哪。她成天從窗戶裡偷看鄰居，等著他們犯錯犯罪。吉姆要我叫她「母親」，我就這麼叫了，雖然我在那女人身邊一點都不自在。

吉姆的父親已經過世多年，所以吉姆自高中起就要照顧母親。他的父親是挪威移民，與其說這位鐵匠生了這個兒子，不如說他鍛造了他，將這男孩形塑成可靠負責又得體的人。他在孩子年紀輕輕就把他打造成男人，然後父親過世了，讓兒子在十四歲時就被迫成年。

吉姆似乎喜歡我。他覺得我很好笑。他這輩子沒有接觸過多少諷刺與反話，但我的小玩笑與俏皮話都能把他逗得很樂。

交往幾個禮拜後，他開始吻我。感覺不錯，但他沒有繼續往我的身體其他部位探索。我也沒有開口。我沒有用飢渴的方式接近他，只因為我對他沒有飢渴。我現在對任何事都感覺不到飢渴。我沒有繼續發展我的胃口，彷彿我所有的熱情與衝動都鎖在某個地方的櫃子裡，很遠很遠的地方。也許在中央車站吧。我只能配合吉姆想做的一切，他想幹嘛，我都沒問題。

他很熱心，會問我在不同空間裡對不同溫度是否感到舒適。他很熱切，開始叫我「薇兒」，但他先問過能不能替我起小名。（我因此有點不太自在，因為他幫我取的小名跟我哥叫我的方式一樣，但我什麼也沒說，算是允許了。）他幫我母親修理壞掉的馬術跳欄，她很感謝他。他也幫父親移植了一些玫瑰叢。

吉姆現在每晚都會跟我家人一起打牌，這種行為不算不討喜。他的造訪的確打破了聽收音機或讀晚報的例行公事。我發現父母為了我打破了他們的社交禁忌，也就是允許員工拜訪我們家。不過，他們接待他的方式非常親切。這些夜晚總感覺溫暖、安全。

父親愈來愈喜歡他。

「那個吉姆・拉森。」他會說：「腦袋是這整個城鎮最好的。」

至於我媽，她大概希望吉姆社會地位能高一點，但妳能怎麼辦呢？我的母親沒有高攀也沒有下嫁，她就是嫁給了一個水準相當的對象，找到我父親這個男人，與她年紀、教育程度、財富、出身都相差不遠。我相信她希望我也能和她一樣，但她接受吉姆。對母親而言，接受已經算是熱情的代名詞了。

吉姆並不瀟灑，但他有他自己的浪漫。一天，我們開車到處轉的時候，他說：「有妳在我車上，我覺得我感受到大家嫉妒的目光。」

真不曉得他是什麼時候想出這種句子的，真可愛，是吧？

一轉眼，我們訂婚了。

安潔拉，我不曉得我為什麼同意嫁給吉姆・拉森。

不，才不是這樣。

我的確曉得我為什麼同意嫁給吉姆・拉森，因為我覺得自己卑鄙又邪惡，他則清清白白。我覺得也許我能用他的好名聲洗刷我的惡行。（對了，這種招數永遠不會成功，但大家還是持續嘗試。）

我在某些方面喜歡吉姆。我喜歡他，因為他不像我去年認識的任何人。他不會讓我想起紐約市，不會讓我想起鸛鳥俱樂部、哈林區，或是格林威治村煙霧瀰漫的酒吧。他不會讓我想起比利・布威爾、西莉亞・雷或愛德娜・帕克・華生。他肯定不會讓我想起安東尼・羅切拉。（唉。）最重要的是，他不會讓我想起我是誰，那個淫蕩的賤貨。

我跟吉姆在一起的時候，我可以假裝我自己，假裝我是在父親公司工作的好女孩，過往的一切不值得提起。我要做的就是依循吉姆開的頭，模仿他的行為，而我就完完全全不用想起自己，我要的就是這樣。

於是我慢慢往婚姻這條路前進，如同一輛車在碎石堆上緩緩滑離道路。

此時已經到了一九四一年的秋天。我們計畫在明年春天結婚，那時吉姆就存夠了錢，可以買房子，讓我們舒舒服服跟他媽住在一起。他已經買了一枚夠美的小訂婚戒指，但我戴上戒指的手卻看起來好陌生。

現在我們訂婚了，我們的親密接觸活動開始升溫。我們把別克停在湖邊時，他會脫掉我的上衣，用我的胸部取悅他，而且，確保每一個動作我都覺得舒適滿意。我們會一起躺在寬敞的後座，彼此磨蹭，或該說，他會磨蹭我，而我允許他動作。（我實在不敢直接蹭回去，我也的確不太想蹭回去。）

「噢，薇兒。」他會癡迷地說道：「妳是全世界最美的女孩。」

一天晚上，磨蹭磨到太火熱，他費了好大的勁才從我身邊移開，用雙手搓揉臉頰，打醒自己。

等到他能夠開口的時候，他說：「我想等到我們結婚之後再進一步。」

我躺在那裡，裙子掀到腰際，胸部暴露在涼爽的秋風裡。我感覺到他的心跳瘋狂加速，但我並沒有。

「如果我在妳還不是我妻子前奪走妳的貞操，我就永遠沒臉見妳爸了。」他說。

我倒抽一口氣。這是真實也不受束縛的反應。這口氣抽得很大聲。光是聽到「貞操」二字就讓我震驚，我根本沒想到這個！就算我可以扮演清清白白的女孩，但我根本沒想到他會真的認為我清白，但他怎麼不會這麼想呢？我曾露出什麼跡象，讓他覺得我不純潔嗎？

這是個問題，他會知道。我們結婚，他就會想要在新婚夜與我結合，然後他就會知道了。那是我們第一次發生關係的時刻，而他會知道他不是我的第一位訪客。

「怎麼了，薇兒？」他問：「怎麼了？」

安潔拉，那個時候，我不是會說實話的人。在任何情況下，說實話絕對不是我的第一直覺反應，特別是在高壓的情境下。我花了好多年的時間才成為誠實的人，我曉得為什麼，因為實話通常都很嚇人。一旦你在某個空間裡說實話，那個空間也許再也不一樣了呢。

儘管如此，我還是說了。

「吉姆，我不是處女了。」

我不曉得我為什麼會坦白，也許是因為我很驚慌，也許是因為我沒有聰明到可以編出合理的謊言。也許只是因為一個人在真正的自我開始展露出來之前，虛假的面具就只能戴這麼久。

他盯著我好一陣子，然後問：「妳這話是什麼意思？」

老天啊，他覺得我是什麼意思？

「吉姆，我不是處女了。」我又說了一次，彷彿問題在於他剛剛沒聽清楚一樣。

他坐直身子，望向遠方好長一段時間，整理思緒。

我靜靜地把襯衫穿好。妳可不會希望在談這種對話的時候，奶子掛在外頭。

「為什麼？」他終於開口，他的臉上因為痛苦和背叛整個嚴肅了起來。「薇兒，為什麼妳不是處女？」

這時我開始哭。

相關書摘 ▶《女孩之城》小說選摘：我願意付出一切，換得再次坐進那破爛劇場的門票

書籍介紹

本文摘錄自《女孩之城（燙金珍藏書衣）》，馬可孛羅出版

作者：伊莉莎白・吉兒伯特（Elizabeth Gilbert）

譯者：楊沐希

全球暢銷書《享受吧！一個人的旅行》、《愛瑪》作者

伊莉莎白・吉兒伯特 費時六年重磅回歸新作！

獲《出版者週刊》、《書目雜誌》、《科克斯書評》等媒體星級書評

Oprah.com、Cosmopolitan、《時代雜誌》一致讚譽，

2019年最受期待的作品！

1940年，薇薇安・莫里斯因曠課和成績不佳遭退學，她在學校無法找到歸屬，更對按部就班的人生不感興趣。失望的父母隨後將她送往曼哈頓，與姑姑佩佩同住。

那一年她19歲，在最燦爛卻也是最無知的年紀，她來到紐約，這個五光十色的華麗城市，讓女孩憧憬又嚮往的地方。和丈夫分居後的佩佩獨立經營劇院，美貌又極具裁縫天賦的薇薇安迅速融入劇團生活，認識了一群不受框架束縛的人物：帥氣迷人的男演員、美豔多情的歌舞女郎、女神級演員、少女殺手作家、嚴肅的劇院經理……。薇薇安被他們帶領進一個獨特的世界，她開始探索男人、愛情、性，挑戰那些過往不被允許、絢爛又刺激的事情。

然而，就在那個看似如常的夜晚，一個錯誤的決定，讓她捲入名利皆失的性醜聞風暴中，她的世界就此天翻地覆……

吉兒伯特耗時六年的最新力作《女孩之城》，延續了她的暢銷作《享受吧！一個人的旅行》的精神——享受人生、體驗人生、熱愛人生，深刻描寫了女性在面臨困境時的心境變化與成長。無論現實如何艱難，也要勇敢面對一切，去愛、去冒險，擁抱內心的渴望。書中充滿各具特色的人物、華麗的服飾配件，以及對性的精彩描寫，並以1940年的紐約劇院生活為背景，與二戰時期的殘酷戰時氛圍有著強烈對比，絕對是作者重回文壇的巔峰之作。

Photo Credit: 馬可孛羅

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航