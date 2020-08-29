《告別等於死去一點點》：星星真的很小嗎？我想是的，所以它們才那麼美

文：王天寬

星星真的很小嗎

1

多夢淺眠的一個下午，我終於離開床走到房間另一頭。那裡有另一個虛幻世界。久未聯繫的學弟卻從那一頭傳遞一個無比現實的消息。現實，純粹由於它的殘酷，它的超現實本來面目。他用英文說，對你而言，或許這比川普當選更「可怖」。川普兩天前當選美國總統。terrible，他用的字眼，服藥英文不好剛睡醒的我，只隱約記得這是一個壞的字眼。

「在這個超現實世界，人要怎麼寫劇本？」這是川普當選當下，我的反應。幾個月以來，我艱難地面對碩論般的畢業劇本。結果是，「現實」又一次打敗我們。不，我說的不是在國際情勢、全球暖化、左與右，或建不建長城諸如此類問題上被打敗；我說的，是純粹做為一個寫劇本的人。再怎麼寫，我們都是彆腳的寫實主義者。朋友聽不懂這句話，我也無所謂。

在接到那個死亡訊息之前，我早已對川普當選無所動心，甚至有點樂觀其成。我早已經將這件事情反過來看：比起希拉蕊或歷屆美國總統，反對川普當總統的理由，實在太單薄了。這不代表我們不能找到一個厚實的理由，只是我們認真找過嗎？還是，我們對他的輕蔑，對他的一語帶過，造就了一個意想不到的美國總統？瘋子，他真的是嗎？星星真的很小嗎？

這是Leonard Cohen——以下稱他柯恩——的小說《美麗失敗者》首頁一連串問題的其中一個。一個浪漫、愚蠢但又並不的問題。

這是柯恩習慣對讀者以及自己提出的問題，表面上不證自明，答案總在問題的反面。但他用「真的」去修飾這個問題，讓我們突然回到兒時，回到翻開教科書以前。我們抬起柔軟的頭，將星星指給爸爸媽媽看。星星真的好小，這裡一點、那裡一點，幸運的時候在幸運的地方，滿天都是。

通常我沒那麼幸運。

爸爸媽媽抬起他們厚實的手，為我遮住路燈發出的光。

2

「今天是幾號？」我從這邊移動到那邊，再移動到房間另一角，想到這個問題。十二號嗎？我記得睡前注意過日期，十一月十一號。那麼今天就是十二號了。但我總是凌晨甚至清晨才睡。我移動到電腦前，這是起床後我做的第一件有意義的事，我要知道他死亡的確切日期。

十一月十一號。

我並不糾結在地球的時差問題上，這是一個好數字，好記的數字，我打下這段文字的時候，也想起它是所謂光棍節。父親說他希望一個人面對死亡，身旁不要有人，我無法對你解釋這是一個溫柔的願望，因為你並不認識我的父親。有些事，需要脈絡、依賴語境，有些事，又是任性地連結著。像這幾年，一個又一個在我身上留下傷口的死亡。

安哲羅普洛斯，這位希臘導演，是其中一位。我花了好久的時間，才記得他死亡的日期，我想那是因為二○一二年一月二十四日當天，我沒有想到要去看日曆。我不會再犯同樣的錯。

「七十歲以下的公民應禁止連結任何事物。」

羅貝托．貝尼尼則在他某部不甚成功的電影裡，以一個現代詩教授的身份，叮嚀大學生們：七十歲以前，不要寫愛情詩。我寫詩，從未聽從這個教誨，而現在，我又因為數字的巧合，把柯恩和貝尼尼的話連結在一起。七十歲，這真的只是一個巧合嗎？星星真的很小嗎？

3

我想要打電話給你，你的電話已成空號。那年，你前往美國——我現在知道你也有美國夢——那天，我打電話給你，說安哲羅普洛斯出車禍，死了。然後就講不出別的話。

但後來，我寫了一首詩。阿祖和外公，則是兩篇散文。啟蒙我進入戲劇的老師，去年出車禍，也死了。但我寫不出任何東西，好像死亡，再不能讓我書寫，或我禁止自己這麼做。我想到她，只是流淚，我不知道那算不算哭。

我想要打電話給你，因為你前往美國的那年，是我最接近柯恩的一次。你幾乎買了票，我開始緊張一個人面對海關，要講什麼英語。但最後，這些都沒有實現，我沒有見到你，也沒有看到演唱會。我並不怪你，是我先背離了我們的道路，轉往另一個方向，別人的長髮，就飄到我臉上。

但我想要打電話給你，是心裡有氣。今天，讓我生你的氣。

讓我不要在臉書發文，讓我不要去分享任何連結。不要去聽他的音樂。那張他兒子製作，我覺得軟弱的最新專輯——YOU WANT IT DARKER——讓我不要現在想法子改觀。沒有想到，那是最後的專輯。讓我生你的氣。

但我寫下這句話的時候，早就不氣了。書寫的時候，我總是無所動心。我平靜地用書寫面對你們的死亡。這是我現在讓自己做的唯一一件事，寫下一個字和下一個字，緩慢無生氣的勞動。

讓我書寫、紀念你，但不去回顧你之於我的歷史。你是柯恩，也是所有的死者，現實裡和隱喻裡的。我知道會有別人用更精確的文字，去梳理你；就像阿祖的祭文，交由他的長孫，我的父親操刀。我知道總有別人比我更了解你。你是柯恩，也是所有的死者和生者。

4

很抱歉，寫一寫就開始混淆人稱、生者和死者。我不知道會寫出什麼，就開始寫了；我不知道會走到哪，就走了起來。這是我所謂的散步迷路。散步的本質是迷路；而我靠迷失在自己的散文裡尋找寫你的初心。

在一座有完整轉乘系統的捷運都市裡，迷路需要練習。我的英文不好，柯恩的中文資料又太少，這讓我很早就明白靠那一本傳記、一個紀錄片、兩本小說、一本詩畫集，和網路上關於他的幾十條軼事，想迷失在這座簡易的小城，太困難了。我只擁有刻板印象，一張精確但沒意義的地圖。一張觀光客會買的地圖。總是太新，泛著廉價的光澤。

行文至此——行走至此——我想要引用一段西爾維．西蒙斯的文字，來自二或三年前出版的那本備受讚譽的柯恩傳記。

他是那種莊嚴優雅的老派男人，你來時他躬身相迎，你去時他起身相送，確保讓你感到舒服，卻隻字不提自己的拘束。不過，他輕捻兜裡希臘忘憂珠的輕響，還是露出了蛛絲馬跡。 他是那種喜歡獨處、靦腆羞澀的男人。不過如果你刨根問底，他也會不失風度地幽默應對。他的回答措詞謹慎，像是一位詩人，或是一個政客，精確、隱晦、富有韻律、避重就輕；他愛放煙霧彈，說話時顯得詭祕，一如他唱歌，彷彿是在吐露隱祕。 他的身材保持得很好，個頭比你想像得要瘦小。應該適合穿制服。他著一襲黑色西服，細條紋、雙排扣，即便是買的現成貨，也會被看成是量身訂做的。 「親愛的，」李歐納說，「我是穿著西裝降生的。」

這段文字是陳震所譯，我將簡體字改為繁體，將Leonard Cohen的中文譯名改成我習慣的李歐納．柯恩。希望他不要介意。這段文字是我讀到對柯恩最好的刻板印象。或許是真正的印象，像印象派畫家嘗試捕捉的一瞬光影。

但我仍舊無法創造一座——波赫士所說的——歧路花園，在其中複雜地走，複雜地寫你。我寫你，是為了避免說話，避免談論到你的死亡。父親站在房門口，問我知不知道唱〈燒肉粽〉的郭金發，我搖搖頭，他說郭金發前兩天在臺上唱歌時死去。他希望你也至少如此。我沒有說話。

5

我寫下這篇文章的時候，你的死因還沒有揭露，但我現在知道昨晚——也就是十號——你的臉書粉絲頁公布你的死訊，而英文版維基百科註記你的死亡日期是十一月七號。不論如何，都不是我曾經以為的十一號。

我有些失望，好像你錯失了一個更有代表性的日期。我知道這只是一廂情願。我總在夜晚寫作，偶爾瞥一眼時間，時常看到螢幕右下角數字剛好定在11:11。這個數字對我而言像是一個魔術數字。

我知道你會理解我對數字的執著。

讓我模仿你的文字：李歐納．柯恩，你是誰？你是（1934-2016）嗎？那夠嗎？

對我來說，當然遠遠不夠。

我還沒將你的《美麗失敗者》改編成舞臺劇本，我改到一半，封存在自己的電腦裡，連版權問題都無需細想。但改編本身，就意味著背叛。我寫下：「我不知道從何下手，就在每個地方留下傷口，到處殺死我鍾愛的詩人。」而如今，死亡之於你，不再是個隱喻，現在你知道天堂是不是像一個閃閃發光的塑膠聖壇了。它像嗎？星星真的很小嗎？

我不知道。但我遵照你的建議，隨意翻閱這本小說，每一次打開，都是一次重複或跳躍。我無數次打開它，無法確定究竟讀完了沒有。

6

這篇文章接近尾聲了，我還沒有去談柯恩對我的影響，還沒有去談他的金嗓子銀嗓子等等——原諒我冷僻的幽默感——聽到這個消息以後，我甚至沒有吃過一頓像樣的早餐、午餐或晚餐；我只是不停地寫，喝下一杯又一杯的咖啡。

我知道一字一字，緩慢無生氣的勞動以後，就得直面一個來自遠方，超現實的消息。這個我一直在寫，但飄在空中的死亡消息。它會深埋進土地裡。但更深刻的是，我寫的過程中，沒有一刻忘記發生在自己身上，與你的死亡無關的事。相較你的死亡，那些都是瑣事。

我知道你會理解我對瑣事的糾結。

你早就明白，比我們自身更巨大的事物——比如真正的死亡、比如川普當選美國總統——不會讓我們對世界的理解更透徹，不會讓我們心胸更開闊。或許會有一瞬之間，但接著，如你所言：「狹隘的觀念很快就復萌，包括那種最可恥的不動產形式……」

原諒我語焉不詳，用刪節號代替了自己的可恥之處。

日復一日，死亡一個接一個，有時候是大規模的死亡，但我們仍然一下子就低下頭——像在做擅長的事——做一個精巧的陷阱，捕捉越來越小的自己。

有時候，這看似一個禱告的姿勢。

I forgot to pray for the angels, and then the angels forgot to pray for us.

你如此唱。

我為你禱告，也為自己禱告。

7

星星真的很小嗎？我想是的，所以它們才那麼美。

書籍介紹

本文摘錄自《告別等於死去一點點》，時報出版

作者：王天寬

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金典獎得主 冷硬派詩人 王天寬

無所動心 抒情mix懸疑 混血文集

冷硬派推理大師瑞蒙．錢德勒曾在其名作《漫長的告別》引用十九世紀法國詩人Edmond Haraucourt的句子：「道別等於死去一點點。」（Partir, c'est mourir un peu.）對於告別，對於死亡，都有其獨特執念與美學的王天寬，認為這個句子也正是這本文集最好的註腳。

以首部詩集《開房間》一鳴驚人的王天寬，被稱作具備多元血統的寫者。現代詩、散文、劇本、小說四種文類皆各有擅場。這當然不是一本「純種」散文，正如作者自述道：「我不知道散文所指什麼。⋯⋯當它不是詩不是小說也不是劇本，我們說它是散文，帶有遲疑的肯定。但同時，散文又帶有所有它不是的是，然後小說向散文借用了它的行文方式，詩向散文借用了它的反面⋯⋯。」或許可以說，這是一冊多種文類的混血（或雜交），和他的詩一樣，即使描寫著情色或猥褻，卻仍然用字乾淨甚至唯美，不同的是，還帶來了更多的殘酷的愛，與死亡。

王天寬曾用四個字「無所動心」來形容自己的創作狀態，在情緒滿溢的時候從未覺得非寫不可，而是放著讓整件事情最後只剩下純粹的記憶，幾乎剔除了情緒或情感的成分，才下筆寫作。他也大力推崇鍾愛詩人李歐納‧柯恩曾說的「我們要勇敢地停留在表面上，我們要學會去愛表象」，然而這本文集，卻不由自主地展現了更多的「表象下面」的事物和情感。

熱愛電影、受過戲劇訓練的他，文字也充滿了影像與劇場感。點到為止的抒情，卻穿插著懸疑的氣氛。他巧妙運用了數字七，這數字彷彿是從無數歐美電視劇、電影裡擷取出來的凶案現場籠統印象所留下的印記。整本文集也像是精心佈置的一個迷魂陣，以〈七〉為名的篇章拆成七段，隔開了像似存在又不存在的七個房間，每打開一個房門，你就得到了某些真相。

第一個七之後，打開了生死的房間。

第二個房間，是一個有著透明蟑螂的場景，辯證著透明與不透明的存在主義式哲思。

第三個房間，寫出作家心中的神龕，向菲利普‧狄克、海子等已逝的文學大師致敬。

第四個房間，是專屬詩人歌者李歐納‧柯恩的房間⋯⋯

接著還有第五個、第六個和第七個房間，有一間房乾淨明亮，又好似忘情診所一般迷離，有一間房大到可以在其中散步並迷路，更有一間房猶如劇場舞台展示了一樁「命案」的來龍去脈⋯⋯

當我們自以為把七個房間走完，卻完成了一整個永不被穿透的真相――因為，完美的謊言就是無法詮釋的真相。

Photo Credit: 時報出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航