《告別等於死去一點點》：星星真的很小嗎？我想是的，所以它們才那麼美

文:王天寬

星星真的很小嗎

1

多夢淺眠的一個下午,我終於離開床走到房間另一頭。那裡有另一個虛幻世界。久未聯繫的學弟卻從那一頭傳遞一個無比現實的消息。現實,純粹由於它的殘酷,它的超現實本來面目。他用英文說,對你而言,或許這比川普當選更「可怖」。川普兩天前當選美國總統。terrible,他用的字眼,服藥英文不好剛睡醒的我,只隱約記得這是一個壞的字眼。

「在這個超現實世界,人要怎麼寫劇本?」這是川普當選當下,我的反應。幾個月以來,我艱難地面對碩論般的畢業劇本。結果是,「現實」又一次打敗我們。不,我說的不是在國際情勢、全球暖化、左與右,或建不建長城諸如此類問題上被打敗;我說的,是純粹做為一個寫劇本的人。再怎麼寫,我們都是彆腳的寫實主義者。朋友聽不懂這句話,我也無所謂。

在接到那個死亡訊息之前,我早已對川普當選無所動心,甚至有點樂觀其成。我早已經將這件事情反過來看:比起希拉蕊或歷屆美國總統,反對川普當總統的理由,實在太單薄了。這不代表我們不能找到一個厚實的理由,只是我們認真找過嗎?還是,我們對他的輕蔑,對他的一語帶過,造就了一個意想不到的美國總統?瘋子,他真的是嗎?星星真的很小嗎?

這是Leonard Cohen——以下稱他柯恩——的小說《美麗失敗者》首頁一連串問題的其中一個。一個浪漫、愚蠢但又並不的問題。

這是柯恩習慣對讀者以及自己提出的問題,表面上不證自明,答案總在問題的反面。但他用「真的」去修飾這個問題,讓我們突然回到兒時,回到翻開教科書以前。我們抬起柔軟的頭,將星星指給爸爸媽媽看。星星真的好小,這裡一點、那裡一點,幸運的時候在幸運的地方,滿天都是。

通常我沒那麼幸運。

爸爸媽媽抬起他們厚實的手,為我遮住路燈發出的光。

2

「今天是幾號?」我從這邊移動到那邊,再移動到房間另一角,想到這個問題。十二號嗎?我記得睡前注意過日期,十一月十一號。那麼今天就是十二號了。但我總是凌晨甚至清晨才睡。我移動到電腦前,這是起床後我做的第一件有意義的事,我要知道他死亡的確切日期。

十一月十一號。

我並不糾結在地球的時差問題上,這是一個好數字,好記的數字,我打下這段文字的時候,也想起它是所謂光棍節。父親說他希望一個人面對死亡,身旁不要有人,我無法對你解釋這是一個溫柔的願望,因為你並不認識我的父親。有些事,需要脈絡、依賴語境,有些事,又是任性地連結著。像這幾年,一個又一個在我身上留下傷口的死亡。

安哲羅普洛斯,這位希臘導演,是其中一位。我花了好久的時間,才記得他死亡的日期,我想那是因為二○一二年一月二十四日當天,我沒有想到要去看日曆。我不會再犯同樣的錯。

「七十歲以下的公民應禁止連結任何事物。」

羅貝托.貝尼尼則在他某部不甚成功的電影裡,以一個現代詩教授的身份,叮嚀大學生們:七十歲以前,不要寫愛情詩。我寫詩,從未聽從這個教誨,而現在,我又因為數字的巧合,把柯恩和貝尼尼的話連結在一起。七十歲,這真的只是一個巧合嗎?星星真的很小嗎?

3

我想要打電話給你,你的電話已成空號。那年,你前往美國——我現在知道你也有美國夢——那天,我打電話給你,說安哲羅普洛斯出車禍,死了。然後就講不出別的話。

但後來,我寫了一首詩。阿祖和外公,則是兩篇散文。啟蒙我進入戲劇的老師,去年出車禍,也死了。但我寫不出任何東西,好像死亡,再不能讓我書寫,或我禁止自己這麼做。我想到她,只是流淚,我不知道那算不算哭。

我想要打電話給你,因為你前往美國的那年,是我最接近柯恩的一次。你幾乎買了票,我開始緊張一個人面對海關,要講什麼英語。但最後,這些都沒有實現,我沒有見到你,也沒有看到演唱會。我並不怪你,是我先背離了我們的道路,轉往另一個方向,別人的長髮,就飄到我臉上。

但我想要打電話給你,是心裡有氣。今天,讓我生你的氣。

讓我不要在臉書發文,讓我不要去分享任何連結。不要去聽他的音樂。那張他兒子製作,我覺得軟弱的最新專輯——YOU WANT IT DARKER——讓我不要現在想法子改觀。沒有想到,那是最後的專輯。讓我生你的氣。

但我寫下這句話的時候,早就不氣了。書寫的時候,我總是無所動心。我平靜地用書寫面對你們的死亡。這是我現在讓自己做的唯一一件事,寫下一個字和下一個字,緩慢無生氣的勞動。

讓我書寫、紀念你,但不去回顧你之於我的歷史。你是柯恩,也是所有的死者,現實裡和隱喻裡的。我知道會有別人用更精確的文字,去梳理你;就像阿祖的祭文,交由他的長孫,我的父親操刀。我知道總有別人比我更了解你。你是柯恩,也是所有的死者和生者。

4

很抱歉,寫一寫就開始混淆人稱、生者和死者。我不知道會寫出什麼,就開始寫了;我不知道會走到哪,就走了起來。這是我所謂的散步迷路。散步的本質是迷路;而我靠迷失在自己的散文裡尋找寫你的初心。

在一座有完整轉乘系統的捷運都市裡,迷路需要練習。我的英文不好,柯恩的中文資料又太少,這讓我很早就明白靠那一本傳記、一個紀錄片、兩本小說、一本詩畫集,和網路上關於他的幾十條軼事,想迷失在這座簡易的小城,太困難了。我只擁有刻板印象,一張精確但沒意義的地圖。一張觀光客會買的地圖。總是太新,泛著廉價的光澤。

行文至此——行走至此——我想要引用一段西爾維.西蒙斯的文字,來自二或三年前出版的那本備受讚譽的柯恩傳記。

他是那種莊嚴優雅的老派男人,你來時他躬身相迎,你去時他起身相送,確保讓你感到舒服,卻隻字不提自己的拘束。不過,他輕捻兜裡希臘忘憂珠的輕響,還是露出了蛛絲馬跡。 他是那種喜歡獨處、靦腆羞澀的男人。不過如果你刨根問底,他也會不失風度地幽默應對。他的回答措詞謹慎,像是一位詩人,或是一個政客,精確、隱晦、富有韻律、避重就輕;他愛放煙霧彈,說話時顯得詭祕,一如他唱歌,彷彿是在吐露隱祕。 他的身材保持得很好,個頭比你想像得要瘦小。應該適合穿制服。他著一襲黑色西服,細條紋、雙排扣,即便是買的現成貨,也會被看成是量身訂做的。 「親愛的,」李歐納說,「我是穿著西裝降生的。」

這段文字是陳震所譯,我將簡體字改為繁體,將Leonard Cohen的中文譯名改成我習慣的李歐納.柯恩。希望他不要介意。這段文字是我讀到對柯恩最好的刻板印象。或許是真正的印象,像印象派畫家嘗試捕捉的一瞬光影。

但我仍舊無法創造一座——波赫士所說的——歧路花園,在其中複雜地走,複雜地寫你。我寫你,是為了避免說話,避免談論到你的死亡。父親站在房門口,問我知不知道唱〈燒肉粽〉的郭金發,我搖搖頭,他說郭金發前兩天在臺上唱歌時死去。他希望你也至少如此。我沒有說話。

5

我寫下這篇文章的時候,你的死因還沒有揭露,但我現在知道昨晚——也就是十號——你的臉書粉絲頁公布你的死訊,而英文版維基百科註記你的死亡日期是十一月七號。不論如何,都不是我曾經以為的十一號。

我有些失望,好像你錯失了一個更有代表性的日期。我知道這只是一廂情願。我總在夜晚寫作,偶爾瞥一眼時間,時常看到螢幕右下角數字剛好定在11:11。這個數字對我而言像是一個魔術數字。

我知道你會理解我對數字的執著。

讓我模仿你的文字:李歐納.柯恩,你是誰?你是(1934-2016)嗎?那夠嗎?

對我來說,當然遠遠不夠。

我還沒將你的《美麗失敗者》改編成舞臺劇本,我改到一半,封存在自己的電腦裡,連版權問題都無需細想。但改編本身,就意味著背叛。我寫下:「我不知道從何下手,就在每個地方留下傷口,到處殺死我鍾愛的詩人。」而如今,死亡之於你,不再是個隱喻,現在你知道天堂是不是像一個閃閃發光的塑膠聖壇了。它像嗎?星星真的很小嗎?

我不知道。但我遵照你的建議,隨意翻閱這本小說,每一次打開,都是一次重複或跳躍。我無數次打開它,無法確定究竟讀完了沒有。

6

這篇文章接近尾聲了,我還沒有去談柯恩對我的影響,還沒有去談他的金嗓子銀嗓子等等——原諒我冷僻的幽默感——聽到這個消息以後,我甚至沒有吃過一頓像樣的早餐、午餐或晚餐;我只是不停地寫,喝下一杯又一杯的咖啡。

我知道一字一字,緩慢無生氣的勞動以後,就得直面一個來自遠方,超現實的消息。這個我一直在寫,但飄在空中的死亡消息。它會深埋進土地裡。但更深刻的是,我寫的過程中,沒有一刻忘記發生在自己身上,與你的死亡無關的事。相較你的死亡,那些都是瑣事。

我知道你會理解我對瑣事的糾結。

你早就明白,比我們自身更巨大的事物——比如真正的死亡、比如川普當選美國總統——不會讓我們對世界的理解更透徹,不會讓我們心胸更開闊。或許會有一瞬之間,但接著,如你所言:「狹隘的觀念很快就復萌,包括那種最可恥的不動產形式……」

原諒我語焉不詳,用刪節號代替了自己的可恥之處。

日復一日,死亡一個接一個,有時候是大規模的死亡,但我們仍然一下子就低下頭——像在做擅長的事——做一個精巧的陷阱,捕捉越來越小的自己。

有時候,這看似一個禱告的姿勢。

I forgot to pray for the angels, and then the angels forgot to pray for us.

你如此唱。

我為你禱告,也為自己禱告。

7

星星真的很小嗎?我想是的,所以它們才那麼美。

書籍介紹

本文摘錄自《告別等於死去一點點》,時報出版

作者:王天寬

透過以上連結購書,《關鍵評論網》將由此獲得分潤收益。

金典獎得主 冷硬派詩人 王天寬

無所動心 抒情mix懸疑 混血文集

冷硬派推理大師瑞蒙.錢德勒曾在其名作《漫長的告別》引用十九世紀法國詩人Edmond Haraucourt的句子:「道別等於死去一點點。」(Partir, c'est mourir un peu.)對於告別,對於死亡,都有其獨特執念與美學的王天寬,認為這個句子也正是這本文集最好的註腳。

以首部詩集《開房間》一鳴驚人的王天寬,被稱作具備多元血統的寫者。現代詩、散文、劇本、小說四種文類皆各有擅場。這當然不是一本「純種」散文,正如作者自述道:「我不知道散文所指什麼。⋯⋯當它不是詩不是小說也不是劇本,我們說它是散文,帶有遲疑的肯定。但同時,散文又帶有所有它不是的是,然後小說向散文借用了它的行文方式,詩向散文借用了它的反面⋯⋯。」或許可以說,這是一冊多種文類的混血(或雜交),和他的詩一樣,即使描寫著情色或猥褻,卻仍然用字乾淨甚至唯美,不同的是,還帶來了更多的殘酷的愛,與死亡。

王天寬曾用四個字「無所動心」來形容自己的創作狀態,在情緒滿溢的時候從未覺得非寫不可,而是放著讓整件事情最後只剩下純粹的記憶,幾乎剔除了情緒或情感的成分,才下筆寫作。他也大力推崇鍾愛詩人李歐納‧柯恩曾說的「我們要勇敢地停留在表面上,我們要學會去愛表象」,然而這本文集,卻不由自主地展現了更多的「表象下面」的事物和情感。

熱愛電影、受過戲劇訓練的他,文字也充滿了影像與劇場感。點到為止的抒情,卻穿插著懸疑的氣氛。他巧妙運用了數字七,這數字彷彿是從無數歐美電視劇、電影裡擷取出來的凶案現場籠統印象所留下的印記。整本文集也像是精心佈置的一個迷魂陣,以〈七〉為名的篇章拆成七段,隔開了像似存在又不存在的七個房間,每打開一個房門,你就得到了某些真相。

第一個七之後,打開了生死的房間。

第二個房間,是一個有著透明蟑螂的場景,辯證著透明與不透明的存在主義式哲思。

第三個房間,寫出作家心中的神龕,向菲利普‧狄克、海子等已逝的文學大師致敬。

第四個房間,是專屬詩人歌者李歐納‧柯恩的房間⋯⋯

接著還有第五個、第六個和第七個房間,有一間房乾淨明亮,又好似忘情診所一般迷離,有一間房大到可以在其中散步並迷路,更有一間房猶如劇場舞台展示了一樁「命案」的來龍去脈⋯⋯

當我們自以為把七個房間走完,卻完成了一整個永不被穿透的真相――因為,完美的謊言就是無法詮釋的真相。

Photo Credit: 時報出版

責任編輯:潘柏翰

核稿編輯:翁世航