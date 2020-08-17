台灣首例：武漢肺炎疫苗研發，國光有條件獲准人體試驗

衛福部今（17）日公告，核准國光生技「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，簡稱武漢肺炎、新冠肺炎）候選疫苗進入一期臨床試驗，這也是台灣開發的武漢肺炎疫苗，進入臨床的首例。

衛生福利部食品藥物管理署（以下簡稱食藥署）公告指出，考量武漢肺炎疫情緊急公共衛生情事，國內亟需治療疫苗以維護國人健康權益，於8月16日召開「新冠肺炎（COVID-19）疫苗臨床試驗審查專家會議」，審查國光生物科技股份有限公司之武漢肺炎候選疫苗「AdimrSC-2f vaccine （COVID-19 S蛋白片段）」之第一期臨床試驗計畫，會議決議有條件核准其執行，惟疫苗是否有效仍待試驗結果進一步評估。

食藥署表示，會前已審查該試驗計畫符合臨床試驗第一期安全性之法規要求，惟首次用於人體之疫苗臨床試驗對受試者之安全，可能有潛在風險，為求審查周延，食藥署特邀請國內藥毒理、藥物製程開發、疫苗及臨床醫學專家、學者召開會議討論。經討論後，基於國內公共衛生需求、病患醫療利益與風險平衡之整體評估，與會專家建議有條件核准該第一期臨床試驗計畫，即要求該公司須補齊部分技術性資料，經衛生福利部審查通過後，方可實際施打於受試者，以保障受試者之權益。

台大收案60多名受試者，月底展開人體臨床試驗

《中央社》報導，食藥署藥品組科長張連成表示，與會專家建議有條件核准國光生技第一期臨床試驗計畫，國光可先篩選合格受試者，待補齊安全性數據，經衛福部審查通過後，就可實際施打於受試者。張連成說，國光第一期人體實驗預計在台大醫院收案60餘名健康受試者，先做安全性和毒性試驗。

除了國光生技外，張連成說，其他廠商的申請案還在審核中，國光為全台首家有條件獲准進入人體試驗廠商。

《蘋果日報》報導，中央流行疫情指揮中心專家小組召集人張上淳證實，台大醫院將於本月底展開武肺疫苗人體臨床試驗收案，但收案人數及臨床試驗過程等，基於醫學倫理無法透露。至於國內疫苗能否研發成功，張上淳則說，目前檢視疫苗的相關學理，內容都很合理，也有好的研究方法，雖仍需臨床試驗來證明，「不過大家都相信可以成功」。

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責任編輯：陳怡君

核稿編輯：楊士範